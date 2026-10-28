Das Spiel zwischen Chelsea FC Women und Roma beginnt am 28.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Chelsea FC Women gegen Roma

Wer zeigt / überträgt Chelsea FC Women vs Roma heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf Disney+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, die Partie live zu streamen.

Chelsea FC Women vs. Roma: Spielvorschau

Im Kingsmeadow empfängt Chelsea FC Women die AS Roma im Rahmen der Women's Champions League. Für beide Mannschaften geht es darum, in der Gruppenphase Boden gutzumachen.

Chelsea präsentiert sich unter Trainerin Sonia Bompastor in starker Verfassung. In der Women's Super League läuft es für die Londonerinnen rund, und die Mannschaft zeigt sich als zuverlässige Tormaschine.

Roma reist unter Trainer Gianpiero Piovani an und kommt mit Rückenwind aus der italienischen Serie A. Drei Ligasiege in Folge verleihen den Römerinnen Selbstvertrauen, auch wenn der Auftritt in der Champions League zuletzt zu wünschen übrig ließ.

In der Königsklasse trennen beide Teams Welten in der Tabelle. Chelsea steht deutlich besser da als Roma, die noch auf ihren ersten großen Erfolg im Wettbewerb warten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Chelsea FC Women vs. Roma: Aufstellungen

Form

Chelsea FC Women kommt mit einer beeindruckenden Serie von vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft bei Crystal Palace FC Women mit 3:1. Besonders deutlich fiel der 6:2-Erfolg gegen Tottenham Hotspur Women aus. Lediglich das Champions-League-Duell gegen OL Lyonnes endete torlos 0:0. In fünf Spielen erzielte Chelsea 13 Treffer und kassierte nur drei.

Roma kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, zuletzt einem überzeugenden 5:2-Auswärtserfolg bei Juventus in der Serie A. Gegen AC Milan gewann die Mannschaft mit 4:2. Der deutliche 0:6-Rückschlag gegen den FC Barcelona in der Champions League bleibt jedoch der Makel der jüngsten Bilanz. Roma erzielte in fünf Partien 16 Tore, kassierte aber auch 15 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften liegt erst wenige Monate zurück: Im Dezember 2025 setzte sich Chelsea FC Women in der Women's Champions League mit 6:0 gegen Roma durch. Aus dem vorliegenden Datensatz geht nur diese eine Begegnung hervor, die eindeutig zugunsten der Londonerinnen ausging.

Chelsea FC Women vs. Roma: Die Tabellen

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