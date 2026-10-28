Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Women's Champions League
team-logoChelsea FC Women
Kingsmeadow
team-logoRoma
Ansehen auf Disney+
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Chelsea FC Women vs. Roma heute live im TV und Livestream?

Chelsea FC Women - Roma
Chelsea FC Women
Roma
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt Chelsea FC Women gegen Roma. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Chelsea FC Women und Roma beginnt am 28.10.2026, 18:45.

DeutschlandDisney+

Anstoßzeit Chelsea FC Women gegen Roma

crest
Women's Champions League - Spielwoche 3
Kingsmeadow

Wer zeigt / überträgt Chelsea FC Women vs Roma heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf Disney+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, die Partie live zu streamen.

Disney+

Disney+

Hier ansehen

Chelsea FC Women vs. Roma: Spielvorschau

Im Kingsmeadow empfängt Chelsea FC Women die AS Roma im Rahmen der Women's Champions League. Für beide Mannschaften geht es darum, in der Gruppenphase Boden gutzumachen.

Chelsea präsentiert sich unter Trainerin Sonia Bompastor in starker Verfassung. In der Women's Super League läuft es für die Londonerinnen rund, und die Mannschaft zeigt sich als zuverlässige Tormaschine.

Roma reist unter Trainer Gianpiero Piovani an und kommt mit Rückenwind aus der italienischen Serie A. Drei Ligasiege in Folge verleihen den Römerinnen Selbstvertrauen, auch wenn der Auftritt in der Champions League zuletzt zu wünschen übrig ließ.

In der Königsklasse trennen beide Teams Welten in der Tabelle. Chelsea steht deutlich besser da als Roma, die noch auf ihren ersten großen Erfolg im Wettbewerb warten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Chelsea FC Women vs. Roma: Aufstellungen

Chelsea FC Women vs Roma Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Bompastor

Form

CHE

CHE - Form

ARS
S1-0
OLL
U0-0
WHU
S0-3
TOT
S6-2
CRY
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROM

ROM - Form

SAS
S1-3
BAR
N0-6
LAZ
S3-1
MIL
S4-2
JUV
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
15/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Chelsea FC Women kommt mit einer beeindruckenden Serie von vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft bei Crystal Palace FC Women mit 3:1. Besonders deutlich fiel der 6:2-Erfolg gegen Tottenham Hotspur Women aus. Lediglich das Champions-League-Duell gegen OL Lyonnes endete torlos 0:0. In fünf Spielen erzielte Chelsea 13 Treffer und kassierte nur drei.

Roma kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, zuletzt einem überzeugenden 5:2-Auswärtserfolg bei Juventus in der Serie A. Gegen AC Milan gewann die Mannschaft mit 4:2. Der deutliche 0:6-Rückschlag gegen den FC Barcelona in der Champions League bleibt jedoch der Makel der jüngsten Bilanz. Roma erzielte in fünf Partien 16 Tore, kassierte aber auch 15 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Chelsea FC WomenUnentschiedenRoma
1
0
0
Women's Champions League
Chelsea FC Women badge
Chelsea FC Women
CHE
6
Roma badge
Roma
ROM
0
END
6Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften liegt erst wenige Monate zurück: Im Dezember 2025 setzte sich Chelsea FC Women in der Women's Champions League mit 6:0 gegen Roma durch. Aus dem vorliegenden Datensatz geht nur diese eine Begegnung hervor, die eindeutig zugunsten der Londonerinnen ausging.

Chelsea FC Women vs. Roma: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
U
S
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211052+34
S
U
5
Arsenal LondonArsenal LondonARS
211032+14
U
S
6
InterInterINT
211021+14
U
S
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
N
S
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
U
U
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
N
U
16
RomaRomaROM
201106-61
N
U
17
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
18
ServetteServetteSER
2002113-120
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen