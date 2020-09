Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV und LIVE-STREAM?

Die Gruppenphase der Champions League steht wieder auf dem Programm. Bei Goal erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Auslosung im TV und LIVE-STREAM.

Das vergangene Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und PSG ist noch nicht einmal zwei Monate her, da steht bereits das neue Turnier in der Königsklasse vor der Tür! Am Donnerstagabend, um 18 Uhr, werden die Gruppen in der UEFA-Zentrale in Nyon ( ) ausgelost.

Der deutsche Rekordmeister geht als Titelverteidiger in die neue Königsklassen-Spielzeit. Im Finale von Lissabon schlugen die Mannen von Hansi Flick die von Thomas Tuchel trainierten Pariser mit 1:0.

Aufgrund der Coronapandemie startet die diesjährige Champions-League-Saison rund einen Monat später als wir es gewohnt sind. Erst am 20. Oktober steigt der erste Spieltag in den Gruppen. Wir dürfen gespannt sein, wer dieses Mal für Überraschungen sorgt, unerwartet frühzeitig ausscheidet und vor allem, wer auf die Bayern folgt und sich Ende Mai im Finale in Istanbul die europäische Krone aufsetzt. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg für die Teams.

Die geht wieder los! Goal liefert Euch in den folgenden Abschnitten alle Infos rund um die Übertragung der Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung? Ein Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Donnerstag, 1. Oktober | 18 Uhr Ort UEFA-Zentrale, Nyon (Schweiz)

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung der Gruppenphase im LIVE-STREAM?

Die Gruppenlose werden gezogen und Ihr könnt live dabei sein. In den folgenden Abschnitten verraten wir Euch, wo Ihr die Ziehung verfolgen könnt. Zuerst erklären wir Euch, wer die Auslosung im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

DAZN zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Die Gruppenauslosung wird am Donnerstagabend im LIVE-STREAM von DAZN übertragen. Der Ismaninger Streamingdienst geht bereist ab 17 Uhr auf Sendung, ehe rund eine Stunde später die Lose in Nyon gezogen werden.

Ihr könnt live und kostenlos erleben, welche Gegner die deutschen Mannschaften zugelost bekommen. Ihr fragt Euch wieso kostenlos? Dann lest auf jeden Fall weiter!

DAZN zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung kostenlos im LIVE-STREAM: Der Gratismonat

Als DAZN-Neukunde erhaltet Ihr die ersten 30 Tage Eures Abos kostenlos! Dabei habt Ihr unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte bei DAZN, also auch auf den LIVE-STREAM zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Hier geht's direkt zum Probemonat!

Ist Euer Gratismonat abgelaufen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten, DAZN auch weiterhin zu nutzen. Alle wichtigen Infos findet Ihr unter diesem Link und hier im Überblick:

Das Monatsabo für 11,99 Euro pro Monat - jederzeit monatlich kündbar.

für Oder die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro.

Mit dem Jahresabo spart Ihr im Vergleich zum monatlichen Abo 24 Euro.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr entweder auf Eurem Smart-TV oder auf eurem mobilen Endgerät nutzen, denn die App ist mit beiden Varianten kompatibel. Schnappt Euch also Euer Smartphone, Tablet oder Eure PlayStation 4 und schaltet direkt ein.

In der folgenden Übersicht findet Ihr die jeweiligen Downloadlinks:

​Auch über den Amazon Fire TV-Stick ist die App nutzbar. Hier findet Ihr weitere Infos.

UEFA.com zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung kostenlos im LIVE-STREAM

Neben DAZN bietet auch die UEFA selbst einen kostenlosen LIVE-STREAM zu Auslosung an. Klickt auf diesen Link und schon seid Ihr direkt dabei!

Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung kostenlos im LIVE-STREAM

Eine dritte Möglichkeit ist Sky Sport News HD. Auch der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt / überträgt die Ziehung live und in voller Länge. Im Vergleich zum normalen Sky-Programm ist dieser Stream komplett gratis! Los geht's um 18 Uhr.

Hier entlang zum LIVE-STREAM!

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV: Geht das?

Im Zuge der Stream-Möglichkeiten dürfen wir allerdings nicht die klassischen TV-Übertragungen vergessen. Auch hier bietet sich Euch eine Möglichkeit, wie Ihr die Ziehung der Lose live verfolgen könnt.

Anders als Ihr es vielleicht kennt, zeigt / überträgt Eurosport die diesjährige Auslosung der Gruppenphase nicht.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV

Dafür können wir Euch jedoch erneut Sky Sport News HD ans Herz legen, denn der Sender ist sowohl über mobile Endgeräte als auch im TV kostenlos und frei empfangbar.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live? Die Übertragung im Überblick

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live? Fragen und Antworten zur Ziehung der Gruppenphase

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Welche Teams nehmen teil?

Jetzt wisst Ihr, wo Ihr die Ziehung der Gruppenphase der Königsklasse im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Für die Neulinge unter Euch liefern wir Euch zusätzlich alle wichtigen Antworten rund um die Teilnahmebedingungen, Lostöpfe und Vorgänge in der Champions League.

Insgesamt nehmen 32 Teams am Turnier teil. Diese werden aus vier Lostöpfen in acht Gruppen unterteilt. Aus sind beispielsweise mit dem (deutscher Meister und Champions-League-Sieger), dem BVB ( ) als Vizemeister sowie (Tabellendritter) und dem Tabellenvierten gleich vier Mannschaften vertreten. Jede europäische Liga besitzt je nach Koeffizient eine gewisse Anzahl an Champions-League-Startplätzen. In der Bundesliga sind es zum Beispiel aktuell vier Startplätze.

Auch der Sieger der qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der Königsklasse. In diesem Fall ist das der . Neben den gesetzten Teams, die Ihr im Folgenden findet, müssen noch sechs Teams durch die Qualifikation.

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Wie werden die Lostöpfe aufgeteilt?

Wie die Lostöpfe eingeteilt sind, steht zum größten Teil bereits fest. Lediglich die bereits erwähnten Teams aus den Play-offs fehlen noch. Die letzten Qualispiele werden am Mittwochabend absolviert, sodass am Donnerstag pünktlich zur Auslosung alle Teilnehmer feststehen.

Demnentsprechend ist bei manchen Teams die Aufteilung zwischen Topf 3 und 4 noch offen und entscheidet sich erst mit Ablauf der Qualirunde.

Topf 1: FC Bayern München , FC Sevilla, , , , Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg,

, FC Sevilla, , , , Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, Topf 2: , Atlético Madrid, , , Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, , Amsterdam

, Atlético Madrid, , , Schachtar Donezk, , Amsterdam Topf 3 oder 4: , RB Leipzig, , , Lokomotiwe Moskau, , Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul , (+ sechs weitere Teams über die CL-Qualifikation)

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Welche Teams spielen die Play-offs

In diesem Jahr werden die letzten sechs Teilnehmer aus folgenden zwölf Teams in den Play-offs ermittelt:

( )

( )

Maccabi Tel Aviv (Israel)

RB Salzburg (Österreich)

FK Krasnodar ( )

Saloniki ( )

Piräus (Griechenland)

Omonia Nikosia (Zypern)

Molde FK ( )

Ferencvaros Budapest (Ungarn)

( )

( )

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Wie setzen sich die Töpfe zusammen?

Lostopf 1 besteht größtenteils aus den Landesmeistern der sechs Top-Ligen Europas ( , , Deutschland, , und Russland). Dazu kommt (falls nicht unter den Meistern) der Sieger der letzten Champions-League-Spielzeit. Dieses Jahr holte der FC Bayern sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den Henkelpott.

Hinzu kommt der Euro-League-Sieger (Sevilla). Der FC Barcelona als spanischer Vizemeister ist daher beispielsweise in Topf 2 zu finden.

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Wie wird gelost?

Die Teams werden in folgender Reihenfolge gezogen: Topf 1 (Gruppenkopf), Topf 2, 3 und schließlich 4.

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Auf wen könnten die deutschen Teams treffen?

Teams aus dem gleichen Land können in der Gruppenphase noch nicht aufeinandertreffen. Dementsprechend ist ein deutsches Duell zwischen Bayern (Topf 1) und dem BVB (Top 2) nicht möglich. Dieser Fall kann frühestens ab dem Viertelfinale eintreten. Genauso wenig können Teams aus einem Topf in einer Gruppe auftauchen.

Zudem hat das Exekutivkomitee der UEFA entschieden, dass Mannschaften aus Russland und der Ukraine aus politischen Gründen nicht aufeinandertreffen dürfen.

Die Bayern können daher beispielsweise eine Gruppe mit Barca (Topf 2) und Inter Mailand (Topf 3) bilden. Der BVB könnte auf Lazio Rom oder auch eine Mannschaft aus den Play-offs treffen.

Champions League, Auslosung für die Gruppenphase: Die Spieltermine

Die Gruppenphase beginnt aufgrund der Coronapandemie später als sonst. Je nach Lage des Coronavirus dürfte auch mit Änderungen zu rechnen sein. Hier ist der aktuelle Terminkalender im Überblick:

Gruppenphase , Spieltag 1: 20./21. Oktober

, Spieltag 1: 20./21. Oktober Spieltag 2: 27./28. Oktober

Spieltag 3: 3./4. November

Spieltag 4: 24./25. November

Spieltag 5: 1./2. Dezember

Spieltag 6: 8./9. Dezember

Achtelfinale , Auslosung: 14. Dezember

, Auslosung: 14. Dezember Hinspiele: 16./17./23./24. Februar

Rückspiele: 9./10./16./17. März

Viertelfinale: Auslosung: 19. März

Auslosung: 19. März Hinspiele: 6./7. April

Rückspiele: 13./14. April

Halbfinale, Hinspiele: 27./28. April

Hinspiele: 27./28. April Rückspiele: 4./5. Mai