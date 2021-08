Am Donnerstag werden die Gruppen für die neue Champions-League-Saison ermittelt. Wer zeigt / überträgt die Auslosung live im TV und STREAM?

Wer wird Nachfolger des FC Chelsea? Mit der Auslosung der Gruppenphase wird die neue Saison der Champions League eingeläutet. Die Ziehung steigt am Donnerstag, den 26. August, ab 18 Uhr .

Vier deutsche Mannschaften sind in der Spielzeit 2021/22 in der Königsklasse vertreten: Der FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Für die Wölfe ist es die dritte CL-Teilnahme ihrer Vereinsgeschichte und die erste seit der Saison 2015/16.

Der Kreis der erweiterten Favoriten ist indes wie vor jeder Spielzeit ziemlich groß: Manchester City, Liverpool, Titelverteidiger Chelsea, Barcelona, das Dream-Team von Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus, der FC Bayern - man darf gespannt sein, wer sich im Frühsommer 2022 Europas Krone aufsetzt.

Champions League, die Auslosung für die Gruppenphase der Saison 2021/22 : Wer zeigt die Ziehung live im TV und STREAM? Goal erklärt es Euch in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im TV und LIVE-STREAM? Die Eckdaten

Wettbewerb Champions League Auslosung Gruppenphase Saison 2021/22 Termin Donnerstag, 26. August 2021, 18 Uhr Teilnehmende Teams 32

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live im TV?

Am Donnerstag um 18 Uhr startet die mit Spannung erwartete Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Kann ich das Event live im TV anschauen?

Im klassischen Sinne leider nicht . Keiner der infrage kommenden deutschen Fernsehsender ( Eurosport, Sport1, Sky, ARD, ZDF etc. ) zeigt die Auslosung live im TV.

Dennoch ist es möglich, die Champions-League-Auslosung live im Fernsehen zu verfolgen. In den kommenden Abschnitten machen wir Euch dahingehend schlau.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung im LIVE-STREAM?

Die erste Adresse, um die Champions-League-Auslosung live zu sehen, ist DAZN . Zwar handelt es sich dabei um einen Streamingdienst, mittels der kostenlosen App könnt Ihr DAZN allerdings auch ganz einfach auf Eurem Smart-TV anschauen.

DAZN zeigt / überträgt also die Champions-League-Auslosung am Donnerstag live im TV und LIVE-STREAM . Um kurz vor 18 Uhr, ganz pünktlich zum Start der Ziehung, geht es los. Lukas Schönmüller wird die Auslosung kommentieren, als Experte steht ihm Sebastian Kneißl zur Seite.

Champions-League-Auslosung live: Die Übertragung auf DAZN

Übertragungsbeginn : Donnerstag, 26. August, 18 Uhr

: Donnerstag, 26. August, 18 Uhr Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte : Sebastian Kneißl

Um DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro monatlich und hat den Vorteil, dass es jeden Monat gekündigt werden kann. Zweite Option ist das Jahresabo, für das einmalig 149,99 Euro fällig werden. Auf den Monat heruntergerechnet wären das also nur 12,50 Euro. Ein Schmankerl von DAZN: Der erste Monat des Abonnements ist kostenlos, Ihr könnt das Programm also erst einmal 30 Tage gratis testen . Warum sich das definitiv lohnt, dazu kommen wir auch weiter unten in diesem Artikel noch einmal.

Kostenlos im LIVE-STREAM: UEFA.com zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live

Eine zweite Möglichkeit, die Champions-League-Auslosung live zu sehen, bietet UEFA.com . Die offizielle Webseite der UEFA zeigt die Auslosung am Donnerstag ab 18 Uhr im LIVE-STREAM .

Diese Variante ist für Euch vollkommen kostenlos. Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum STREAM .

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live? Diese Teams sind für die Gruppenphase qualifiziert

Wie bereits erwähnt, sind mit Bayern, Leipzig, Dortmund und Wolfsburg vier deutsche Mannschaften in der Champions-League-Saison 2021/22 vertreten. Die größte Teilnehmerzahl stellt derweil Spanien: Neben den regulär qualifizierten Klubs Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid und Sevilla ist auch der FC Villarreal als fünftes Team aus LaLiga dabei. Das liegt daran, dass sich Villarreal als Europa-League-Sieger der vergangenen Spielzeit qualifiziert hat.

Aktuell stehen erst 29 der 32 teilnehmenden Mannschaften fest. Am Mittwochabend steigen nämlich noch die letzten Rückspiele der Playoffs, unter anderem mit Bröndby vs. Salzburg und Donezk vs. Monaco.

Champions League 2021/22: Diese Teams sind qualifiziert für die Gruppenphase

Spanien : Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, FC Villarreal (EL-Sieger)

: Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, FC Villarreal (EL-Sieger) England : Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United

: Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United Deutschland : FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg

: FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg Italien : Inter Mailand, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, AC Mailand

: Inter Mailand, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, AC Mailand Frankreich : OSC Lille, Paris Saint-Germain

: OSC Lille, Paris Saint-Germain Portugal : Sporting CP, FC Porto

: Sporting CP, FC Porto Ukraine : Dynamo Kiew

: Dynamo Kiew Russland : Zenit St. Petersburg

: Zenit St. Petersburg Niederlande : Ajax Amsterdam

: Ajax Amsterdam Türkei: Besiktas

Besiktas Belgien: Club Brügge

Champions League: Wer zeigt / überträgt die Spiele live im TV und LIVE-STREAM?

In Sachen Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM gibt es ab dieser Saison einige Veränderungen. Hatten sich in den letzten Jahren Sky und DAZN die Übertragung untereinander aufgeteilt, zeigt Sky die Königsklasse nun nicht mehr live .

Stattdessen läuft ein Großteil der Spiele auf DAZN live im STREAM und TV . Der Streamingdienst hat sich die Live-Rechte an 121 von insgesamt 137 Partien der Champions-League-Saison gesichert. Diese Spiele seht Ihr live und exklusiv auf DAZN, das ab dieser Spielzeit natürlich auch Konferenzen anbietet.

Neben der Champions League zeigt / überträgt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM, dazu die Ligue 1, die Serie A und LaLiga. Und neben Fußball gibt es auf DAZN auch die NBA, die NFL, Darts oder Boxen live zu sehen. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, für das Jahresabo zahlt Ihr einmalig 149,99 Euro. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.

Zweiter Champions-League-Anbieter ist statt Sky indes ab dieser Saison Prime Video . Hier werden 16 CL-Spiele der Runde 2021/22 live und exklusiv übertragen, dabei handelt es sich jeweils um das Topspiel des Spieltags am Dienstag. Auch Prime Video ist allerdings nicht kostenlos, für Amazon Prime zahlt man aktuell 7,99 Euro pro Monat.

Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung live? Die Übertragung im Überblick