Champions League, Auslosung: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Viertelfinales live im TV und LIVE-STREAM?

Acht Mannschaften sind in der Champions League noch vertreten. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung des Viertelfinals live im TV und LIVE-STREAM.

Die Champions League geht in die entscheidende Phase, acht Mannschaften sind noch dabei. Die Auslosung des Viertelfinals und des Halbfinals findet am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon statt.

Aus deutscher Sicht gehören Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund zum elitären Kreis der verbliebenen Teams. Hinzu kommen klangvolle Namen wie Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City und der FC Porto. Auffällig: Kein Team aus Italien ist mehr dabei. Neben dem Viertelfinale wird in Nyon auch gleich das Halbfinale ausgelost.

Während die Bayern als Titelträger der vergangenen Saison auch in dieser Saison zum engsten Favoritenkreis gehören, können die Dortmunder durchaus als gefährlicher Außenseiter betrachtet werden. Gleich vier deutsche Trainer sind im Viertelfinale dabei: Hansi Flick (Bayern), Edin Terzic (Dortmund), Thomas Tuchel (Chelsea) und Jürgen Klopp (Liverpool).

Die Auslosung des Viertel- und Halbfinals der Champions League: Wir verraten Euch, wo sie im TV zu sehen ist.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Mannschaften im Überblick

FC Bayern München (Deutschland) Borussia Dortmund (Deutschland) Manchester City (England) FC Chelsea (England) FC Liverpool (England) Real Madrid (Spanien) Paris Saint-Germain (Frankreich) FC Porto (Portugal)

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die Auslosung der Königsklasse wird immer wieder mit Spannung verfolgt. Welche Knallerduelle wird es geben? Wer hat Losglück, wer zieht das Hammerlos? Goal verrät Euch, wo die Auslosung im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung im Free-TV bei Sky Sport News und Eurosport

Wer die Übertragungsrechte am Wettbewerb hat, der zeigt auch die Auslosung. Und die TV-Rechte an der Champions League liegen - zumindest in dieser Saison noch - bei Sky und DAZN.

Sky sorgt bei der Auslosung schon länger für einen besonderen Service und zeigt die Ziehung im frei empfangbaren Fernsehen auf Sky Sport News. Für diesen Sender ist kein Abonnement nötig, sondern er ist ganz einfach über den Sendersuchlauf unverschlüsselt zu finden.

Bereits ab 11.30 Uhr beginnt Sky Sport News mit der Sendung zur Auslosung. Dabei wird ein genauer Blick auf die Teams geworfen und Einschätzungen abgegeben. Ab 12.00 Uhr wird die Auslosung live gezeigt.

Doch nicht nur Sky überträgt die Auslosung im Free-TV. Auch bei Eurosport ist die Ziehung in inzwischen guter Tradition zu sehen.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN, Sky Sport News und UEFA

Neben der Free-TV-Übertragung bei Sky Sport News kann die Auslosung auch über das Internet verfolgt werden. Wir sagen Euch, wie und wo.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Sport News

Das Programm von Sky Sport News ist in Echtzeit auch über den LIVE-STREAM auf der Homepage des Senders zu sehen. Wenn Ihr also unterwegs seid, könnt Ihr über diesen Link auf die Übertragung zugreifen.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung im LIVE-STREAM auf der UEFA-Homepage

Eine weitere Option ist die Übertragung auf der Homepage der UEFA. Dort habt Ihr auch Zugriff auf die Höhepunkte der Champions- und Europa-League-Spiele. Für manche Inhalte wird ein Login benötigt, dieser ist jedoch kostenfrei und kann auch über den eigenen Facebook-, Google- oder Apple-Account erfolgen.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Als zweiter Rechteinhaber der Champions League in Deutschland zeigt auch DAZN die Auslosung live. Nico Seepe kommentiert die Ziehung.

Bei DAZN bekommt Ihr neben der Champions League auch die Europa League und ausgewählte Bundesligaspiele sowie viele internationale Top-Ligen zu sehen. Auch viel anderer Sport wie NBA, NHL, Darts, Rugby und Tennis ist bei DAZN zu verfolgen.

Das Beste für alle Neukunden: Der erste Monat ist völlig gratis! Ihr könnt Euch also in aller Ruhe vom Programm überzeugen. Wenn es Euch gefällt, kostet das Monatsabo anschließend 11,99 Euro oder aber Ihr zahlt 119,99 Euro, wenn Ihr Euch für ein Jahr bindet.

Zudem könnt Ihr die Übertragung heute auch live bei Goal sehen, auf dem Facebook-Kanal seht Ihr die Ziehung ebenfalls im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Champions League? Die Übertragung in der Übersicht