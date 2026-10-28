Das Spiel zwischen CFC Genua und Juventus FC beginnt am 28.10.2026, 20:45.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit CFC Genua gegen Juventus FC

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

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CFC Genua vs. Juventus FC: Spielvorschau

Juventus tritt am Mittwochabend beim CFC Genua im Stadio Luigi Ferraris an – ein Pflichtspiel der 9. Serie-A-Spielrunde, das für beide Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gründen wegweisend ist.

Die Bianconeri reisen mit frischem Rückenwind an. Der 2:0-Auswärtssieg in Lecce – mit Toren von Weston McKennie und Douglas Luiz – hat die Stimmung nach dem desolaten 0:3 gegen Lazio merklich aufgehellt. Luciano Spalletti hat das System umgestellt, die Viererkette aufgegeben und auf ein 3-5-2 gewechselt – ein Schritt, der unmittelbar Früchte trug.

Dennoch begleiten Juventus weiterhin Fragezeichen. Das Unentschieden in der Europa League gegen Rennes und eine noch immer lange Verletztenliste dämpfen die Euphorie. Ob das neue System eine dauerhafte Lösung ist oder lediglich ein taktisches Notmittel, bleibt offen.

Genua befindet sich in einer komfortableren Lage als die Tabelle vermuten lässt. Daniele De Rossis Mannschaft ist zuhause seit vier Pflichtspielen ungeschlagen und gewann zuletzt 1:0 gegen Venedig – ein Treffer von Mikael Ellertsson in der 25. Minute. Die Genoveser wissen, wie man Favoritenteams das Leben schwer macht.

Im Mittelpunkt steht das Duell auf dem rechten Flügel: Ellertsson, der mit seinen Läufen in die Halbräume für Unruhe sorgt, trifft auf Pierre Kalulu, der in Lecce mit 41 abgeschlossenen Pässen und gewonnenen Zweikämpfen überzeugte.

Für Juventus geht es darum, Konstanz zu beweisen – und den Anschluss an die Tabellenspitze herzustellen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Übertragungsinfos weiter unten.





CFC Genua vs. Juventus FC: Aufstellungen

Form

Genua kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das 1:0 gegen Venedig; zuvor unterlag die Mannschaft der AS Roma mit 0:2. Insgesamt erzielte Genua in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben.

Juventus weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Nach dem 0:3 gegen Lazio folgten das 2:2 in der Europa League gegen Rennes und zuletzt das klare 2:0 in Lecce. In fünf Spielen traf Juventus viermal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 6. April 2026 statt: Juventus gewann zuhause mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen holte Juventus vier Siege bei einem Unentschieden – Genua blieb ohne Sieg und in drei dieser Partien ohne eigenen Treffer, während Juventus insgesamt neun Tore erzielte.

CFC Genua vs. Juventus FC: Die Tabellen

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