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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt CFC Genua vs. Juventus FC heute live im TV und Livestream?

CFC Genua - Juventus FC
CFC Genua
Juventus FC
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt CFC Genua gegen Juventus FC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen CFC Genua und Juventus FC beginnt am 28.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit CFC Genua gegen Juventus FC

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Italien Serie A - Spielwoche 9
Stadio Luigi Ferraris

Wer zeigt / überträgt CFC Genua vs Juventus FC heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird exklusiv live bei DAZN übertragen. Ein aktives Abonnement genügt, um das Spiel per App, Smart-TV oder mobilen Geräten zu verfolgen.

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CFC Genua vs. Juventus FC: Spielvorschau

Juventus tritt am Mittwochabend beim CFC Genua im Stadio Luigi Ferraris an – ein Pflichtspiel der 9. Serie-A-Spielrunde, das für beide Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gründen wegweisend ist.

Die Bianconeri reisen mit frischem Rückenwind an. Der 2:0-Auswärtssieg in Lecce – mit Toren von Weston McKennie und Douglas Luiz – hat die Stimmung nach dem desolaten 0:3 gegen Lazio merklich aufgehellt. Luciano Spalletti hat das System umgestellt, die Viererkette aufgegeben und auf ein 3-5-2 gewechselt – ein Schritt, der unmittelbar Früchte trug.

Dennoch begleiten Juventus weiterhin Fragezeichen. Das Unentschieden in der Europa League gegen Rennes und eine noch immer lange Verletztenliste dämpfen die Euphorie. Ob das neue System eine dauerhafte Lösung ist oder lediglich ein taktisches Notmittel, bleibt offen.

Genua befindet sich in einer komfortableren Lage als die Tabelle vermuten lässt. Daniele De Rossis Mannschaft ist zuhause seit vier Pflichtspielen ungeschlagen und gewann zuletzt 1:0 gegen Venedig – ein Treffer von Mikael Ellertsson in der 25. Minute. Die Genoveser wissen, wie man Favoritenteams das Leben schwer macht.

Im Mittelpunkt steht das Duell auf dem rechten Flügel: Ellertsson, der mit seinen Läufen in die Halbräume für Unruhe sorgt, trifft auf Pierre Kalulu, der in Lecce mit 41 abgeschlossenen Pässen und gewonnenen Zweikämpfen überzeugte.

Für Juventus geht es darum, Konstanz zu beweisen – und den Anschluss an die Tabellenspitze herzustellen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Übertragungsinfos weiter unten.


CFC Genua vs. Juventus FC: Aufstellungen

CFC Genua vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
CFC Genua crest
CFC Genua
GEN
page.match.formation.title
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowLeo ÖstigardLeo ÖstigardJohan VásquezJohan VásquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyM. EllertssonM. EllertssonHamed TraorèHamed TraorèT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
CFC Genua

Startelf

Juventus FC

Trainer

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Form

GEN

GEN - Form

PAR
N2-1
RBU
N2-0
FIO
S2-1
ROM
N2-0
VEN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
JUV

JUV - Form

CGL
U1-1
CEL
S1-2
LAZ
N0-3
REN
U2-2
LEC
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Genua kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das 1:0 gegen Venedig; zuvor unterlag die Mannschaft der AS Roma mit 0:2. Insgesamt erzielte Genua in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben.

Juventus weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Nach dem 0:3 gegen Lazio folgten das 2:2 in der Europa League gegen Rennes und zuletzt das klare 2:0 in Lecce. In fünf Spielen traf Juventus viermal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

CFC GenuaUnentschiedenJuventus FC
0
1
4
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
0Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 6. April 2026 statt: Juventus gewann zuhause mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen holte Juventus vier Siege bei einem Unentschieden – Genua blieb ohne Sieg und in drei dieser Partien ohne eigenen Treffer, während Juventus insgesamt neun Tore erzielte.

CFC Genua vs. Juventus FC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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