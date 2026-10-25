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Wer zeigt / überträgt Celta Vigo vs. Real Betis heute live im TV und Livestream?

FC Barcelona - Real Madrid
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In der La Liga spielt Celta Vigo gegen Real Betis. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Celta Vigo und Real Betis beginnt am 25.10.2026, 16:15.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Celta Vigo gegen Real Betis

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La Liga - Spielwoche 10
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Wer zeigt / überträgt Celta Vigo vs Real Betis heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Celta Vigo und Real Betis ist live auf DAZN zu sehen. Alle Infos zum Stream sind unten aufgeführt.

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Celta Vigo vs. Real Betis: Spielvorschau

Im Abanca Balaídos in Vigo empfängt Celta Vigo den FC Real Betis zum La-Liga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in unterschiedlichen Ausgangssituationen – und genau das macht diese Partie so interessant.

Celta geht als Gastgeber mit zuletzt stabilem Auftreten in die Partie. Claudio Giráldez' Seite schlug Celtic Glasgow auswärts in der Europa League mit 2:1 und bezwang Deportivo Alavés in der Liga mit 2:1 – zwei Ergebnisse, die Selbstvertrauen geben, auch wenn der zwischenzeitliche Rückschlag gegen Juventus (1:2) die Grenzen dieser Mannschaft aufzeigte.

Real Betis reist mit gemischten Gefühlen nach Galizien. Manuel Pellegrini und seine Mannschaft stehen in der Liga auf einem beachtlichen vierten Platz, doch die jüngste 2:5-Niederlage gegen den FC Barcelona hat Schwachstellen in der Defensive offengelegt, die Pellegrini vor dem nächsten Pflichtspiel dringend abstellen möchte.

Abseits des Platzes war es für Betis eine turbulente Woche. Stürmer Troy Parrott wurde während des Barcelona-Spiels Opfer eines Einbruchs in sein Haus im Großraum Sevilla – nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall beim brasilianischen Flügelspieler Antony. Die Ermittlungen laufen, der Fokus der Mannschaft muss nun wieder dem Fußball gelten.

Mittelfeldspieler Facundo Bernal fehlt Betis gesperrt. Der Uruguayer erhielt nach seinem Platzverweis im Barcelona-Spiel – infolge eines Kopfstoßes gegen Lamine Yamal – eine Vier-Spiele-Sperre des spanischen Fußballverbands.

Die Tabellensituation verleiht der Begegnung zusätzliche Brisanz: Betis steht gut da, Celta will den Anschluss nach oben nicht verlieren. Wer live dabei sein möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Celta Vigo vs. Real Betis: Aufstellungen

Celta Vigo vs Real Betis Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
page.match.formation.title
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
I. RaduI. RaduY. LagoY. LagoJ. RodriguezJ. RodriguezM. AlonsoM. AlonsoA. FebasA. FebasJavi GalánJavi GalánI. MoribaI. MoribaJ. RuedaJ. RuedaW. SwedbergW. SwedbergC. DriouechC. DriouechPablo DuránPablo DuránÁlvaro VallésÁlvaro VallésD. LlorenteD. LlorenteF. GarciaF. GarciaNatanNatanÁngel OrtizÁngel OrtizM. RocaM. RocaA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyIscoIscoT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-3
Celta Vigo

Startelf

Real Betis

Trainer

  • Claudio Giráldez
  • M. Pellegrini

Form

CEL

CEL - Form

SAN
S5-0
ELC
U0-0
JUV
N1-2
ALA
S2-1
CEL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

COR
U1-1
OSA
S5-2
POR
S3-2
BAR
N2-5
FEY
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Celta Vigo kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 2:1-Auswärtssieg bei Celtic Glasgow in der Europa League, zuvor schlug man Deportivo Alavés ebenfalls mit 2:1 in der Liga. Einzig die 1:2-Niederlage gegen Juventus trübte den Lauf. Insgesamt erzielte Celta in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

Real Betis weist aus den vergangenen fünf Partien vier Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage auf – wobei die 2:5-Klatsche gegen Barcelona außerhalb dieses Fünf-Spiele-Fensters liegt. Betis gewann zuletzt 1:0 gegen Feyenoord in der Champions League und bezwang Porto mit 3:2. Insgesamt traf Betis in diesem Zeitraum neun Mal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Celta VigoUnentschiedenReal Betis
1
3
1
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im März 2026 statt und endete in Sevilla 1:1 unentschieden. Auch das Hinspiel der Saison 2025/26 im Balaídos blieb torgleich (1:1). Zuvor hatte Celta im Februar 2025 mit 3:2 die Oberhand behalten. Über die letzten fünf direkten Duelle sind die Kräfte weitgehend ausgeglichen – beide Teams konnten sich je zweimal durchsetzen, ein Spiel endete remis.

Celta Vigo vs. Real Betis: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
FC VillarrealFC VillarrealVIL
103341514+112
S
U
N
S
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
11
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
14
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
15
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
N
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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