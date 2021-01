Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg? Die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM

Schwächelnde Dortmunder sind gefragt: Der BVB empfängt am Samstag den FCA. Goal erklärt, wie die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zweiter Spieltag der Rückrunde in der Bundesliga, der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den FC Augsburg! Anstoß im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Beim BVB läuft es aktuell alles andere als rund: Ein Punkt aus den letzten drei Begegnungen und Rang sieben ist zu wenig. In einem spektakulären Spiel gab es acht Tage vor dem Spiel gegen Augsburg eine 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach.

Gegen den FC Augsburg will man zurück in die Erfolgsspur, allerdings hat dieser gerade jetzt seinen Top-Stürmer reaktiviert: Florian Niederlechner erzielte beim 2:1-Sieg gegen Union Berlin beide Tore.

Schafft der BVB es zurück in die Spur oder kann der FCA den zweiten Sieg in Folge feiern? Goal erklärt, wie die Bundesliga am Samstag übertragen / gezeigt wird.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg LIVE? Die Bundesliga am Samstag

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg Datum Samstag | 30.01.2021 Wettbewerb Bundesliga | 19. Spieltag | 2. Spieltag der Rückrunde Anstoß 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park | Dortmund Geschätzter Marktwert BVB: 615 Millionen Euro | FC Augsburg: 104 Millionen Euro

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Augsburg: Wer überträgt / zeigt die Bundesliga am Samstag LIVE im TV?

Wenige Verein in Deutschland haben so viele Fans wie der BVB - nicht nur im Fußball. Wenig verwunderlich also, dass viele Anhänger:innen sich das Spiel am Samstag anschauen wollen - aber wird die Bundesliga überhaupt übertragen?

Das ist eine Frage, bei der sich die Nackenhaare von vielen Fans aufrichten - diese Frage hört kein Fan gern. Oft genug wurde man davon enttäuscht, da das Spiel des Lieblingsvereins nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgbar war.

Bundesliga im TV: Sky überträgt FC Augsburg beim BVB (Borussia Dortmund)!

An diesem Samstag gibt es aber nichts, wovor ihr euch ängstigen müsst: Die Bundesliga wird im TV übertragen! Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung am Samstag ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Im Free-TV, also im kostenlosen Fernsehen, wird das Spiel leider nicht zu sehen sein. Keiner der zahlreichen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wie ZDF und ARD hat sich die Übertragungsrechte der Bundesliga sichern können/wollen.

BVB empfängt Augsburg: So läuft die LIVE-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ab

Anstoß | 15.30 Uhr

| 15.30 Uhr Beginn der Übertragung | 15.15 Uhr

| 15.15 Uhr Plattform | Sky

| Sky Sender | Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentar | Marcus Lindemann

BVB vs. FCA nicht im Free-TV: So günstig ist die Bundesliga LIVE auf Sky

Um die Bundesliga auf Sky verfolgen zu können, muss man das sogenannte "Bundesliga-Paket" buchen - mit diesem hat man Zugriff auf die Bundesliga und 2. Bundesliga. Insgesamt gibt es fünf Pakete (siehe unten), die ihr unterschiedlich kombinieren könnt, eine Preisübersicht findet ihr hier.

Bundesliga

Sport (DFB-Pokal, Formel 1, Champions League, Premier League)

Cinema

Entertainment

Kids

Mönchengladbach, BVB, Werder, Schalke, Bayern: Die Konferenz LIVE auf Sky

Ihr haltet Einzelspiele für langweilig? Kein Problem, dafür gibt es die Konferenz! Mit dieser müsst ihr nie umschalten und habt trotzdem alle interessanten Aktionen in den fünf beteiligten Stadien am Samstagnachmittag im Blick.

Anstoß | 15.30 Uhr

| 15.30 Uhr Beginn der Übertragung | 15.15 Uhr

| 15.15 Uhr Sender | Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin | Esther Sedlaczek

| Esther Sedlaczek Experte | Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Begegnungen: FC Bayern München - 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund - FC Augsburg, Werder Bremen - FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt - Hertha BSC, 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga? So ist BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Augsburg im LIVE-STREAM zu sehen

Im Jahr 2021 findet der größte Teil der Unterhaltungsindustrie im Internet statt - gerade in der Corona-Pandemie hat Streaming eine große Rolle in der Gesellschaft eingenommen.

Das hat auch Sky mitbekommen und bereits vor mehreren Jahren sein Programm auch durch LIVE-STREAMING erweitert. Für Sky-Kunden gibt es gleich zwei Portale: Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Go überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM: Für bestehende Sky-Kunden die optimale Streaming-Lösung

Ihr seid bereits Kunde bei Sky, wollt das Spiel aber auf einem anderen Gerät als eurem Fernseher verfolgen? Dann ist Sky Go die optimale Lösung für euch.

Bei Sky Go könnt ihr euch ganz einfach anmelden und auf alle Inhalte zugreifen, die ihr auch im TV sehen könnt. Dafür benötigt ihr die kostenlose SkyGo-App (Play Store | App Store).

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Augsburg mobil streamen: Das Sky Ticket

Ihr seid keine Sky-Kundin oder Sky-Kunde, wollt aber trotzdem die Bundesliga live im TV sehen? Dafür gibt es eine Lösung, ohne dass ihr einen langfristigen Wuchervertrag unterschreiben müsst: Das Sky Ticket.

Mit diesem könnt ihr für kurze Zeit gewisse Inhalte freischalten und seid nicht langfristig an Sky gebunden. Um mit dem Sky Ticket die Bundesliga verfolgen zu können benötigt ihr die kostenlose SkyTicket-App (Play Store | App Store).

