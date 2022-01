Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der 19. Spieltag hält in der Bundesliga ein vielversprechendes Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg bereit. Anpfiff der Begegnung ist am Freitag, 14. Januar 2022, um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Im weiteren Textverlauf erklärt Euch GOAL, ob die Partie im Free-TV zu sehen ist, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER finden könnt.

Der bisherige Saisonverlauf dürfte die Verantwortlichen des BVB nicht hundertprozentig zufriedenstellen. In der Liga rangieren die Schwarz-Gelben zwar immerhin auf dem zweiten Tabellenplatz hinter den Bayern. In der Champions League musste jedoch das Aus in der Gruppenphase verkraftet werden. Nun gilt es, den Fokus komplett auf die nationalen Wettbewerbe zu legen und in der Bundesliga zumindest die direkte CL-Quali zu sichern – doch der kommende Gegner hat es in sich und sitzt dem BVB im Nacken.

Denn der SC Freiburg spielte eine überragende Hinrunde, den Jahreswechsel verfolgte der SCF vom dritten Platz aus. Vor allem auf fremden Plätzen überzeugen Trainer Christian Streich und seine Elf, der zweite Platz in der Auswärtstabelle mit den wenigsten Gegentreffern ist ein deutliches Statement. Wohin die Reise letztendlich führt, ist noch offen. Dass mit dem SCF zu rechnen ist, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben - in Dortmund wissen sie das bereits seit der 1:2-Pleite im ersten Aufeinandertreffen der Saison 2021/22.

Revanchiert sich der BVB für die Niederlage am 2. Spieltag oder gelingt den Breisgauern erneut ein Erfolg? Wie ihr am Freitagabend live dabei sein könnt, erklärt Euch GOAL in den folgenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg? Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg

Wettbewerb: Bundesliga, 19. Spieltag

Datum: 14. Januar 2022, 20.30 Uhr

Austragungsort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg live im TV?

Für Fans der Bundesliga kommt es wohl nicht überraschend, dass das Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Teams nicht im live Free-TV zu sehen sein wird. Nur wenige ausgewählte Partien, darunter Hinrunden- und Rückrundenauftakt sowie die Relegationsspiele, laufen auf Sat.1 im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Partie des BVB gegen Freiburg ist demzufolge nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu verfolgen. Während für alle Samstagsspiele ein Sky-Abo vonnöten ist, laufen die Begegnungen freitags und sonntags beim Streamingdienst DAZN - und somit auch das Spitzenspiel des 19. Spieltags.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg live im TV und im LIVE-STREAM

Für diejenigen unter Euch, die gerne über den TV schauen wollen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Über Sky oder Vodafone lassen sich die zwei linearen DAZN-Sender dazubuchen, sodass Ihr bequem über den Receiver Zugriff auf die Kanäle erhaltet.

Alternativ könnt Ihr Euren Laptop via HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden oder - sofern Ihr einen Smart-TV besitzt - die App auf dem Gerät öffnen und den entsprechenden LIVE-STREAM auswählen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg? Die Bundesliga im DAZN-Abo

In allen Fällen ist eine vorherige Registrierung beim Streamingdienst unabdingbar, dafür wird Euch aber auch ein umfangreiches Paket an Live-Sport zur Verfügung gestellt. Neben ausgewählten Bundesliga-Spielen zeigt DAZN die UEFA Champions League, internationale Meisterschaften wie die Serie A und LaLiga sowie Kampfsport-Events und US-amerikanische Profiligen.

Bei der Registrierung habt Ihr die Wahl zwischen dem flexibel kündbaren Monatsabo für 14,99 Euro und dem Jahresabo für umgerechnet 12,50 Euro pro Monat. Zweiteres ist zwar ein wenig günstiger, allerdings seid Ihr auch für mindestens ein Jahr gebunden.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg? Highlights und LIVE-TICKER

Solltet Ihr das Duell um die europäischen Plätze nicht live und in voller Länge verfolgen können, greift auf die Highlights zurück. Eine Zusammenfassung des Spiels findet Ihr samstags ab 17.30 Uhr in der linearen Highlight-Show bei DAZN. Darüber hinaus zeigt auch die ARD in der Sportschau am Samstag einen Clip, ab Montagmorgen sind die Highlights zudem auf den YouTube-Kanälen von ARD, ZDF und Sport1 zu sehen.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, solltet Ihr einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zur Partie BVB gegen Freiburg werfen, dort versorgen wir Euch mit Schlüsselszenen und Ihr verpasst weder Tore noch Platzverweise.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung BVB vs. SC Freiburg Wettbewerb Bundesliga, 19. Spieltag Free-TV - Pay-TV DAZN LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 14. Januar 2022, 19.30 Uhr Kommentator Marco Hagemann Experte Sebastian Kneißl LIVE-TICKER GOAL

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg? Die Aufstellungen

Sobald die Coaches Marco Rose und Christian Streich ihre jeweilige Startelf bekanntgeben, veröffentlichen wir sie hier für Euch.