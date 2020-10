Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Revierderbys in der Bundesliga

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 steht auf dem Programm. Wer zeigt / überträgt das Revierderby am Samstag live im TV und LIVE-STREAM?

trifft im Revierderby der auf den . Angepfiffen wird an diesem Samstag um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park von Dortmund. Wir dürfen uns auf ein spannendes Spiel freuen!

Der BVB musste unter der Woche in der ran, doch die Partie bei Lazio Rom ging mit 1:3 verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschte das Team von Lucien Favre auf ganzer Linie. Nun soll nach dem 1:0-Erfolg in Hoffenheim am vergangenen Wochenende wieder ein Dreier in der Bundesliga her - ausgerechnet gegen S04.

Die Königsblauen holten am vergangenen Wochenende den ersten Punkt der noch jungen Saison. Trainer Manuel Baum hofft nun, dass der Aufwärtstrend anhält und sich seine Elf in Dortmund teuer verkaufen kann.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga an diesem Samstag - Goal liefert alle Informationen dazu in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Details zum Revierderby

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag Datum 24. Oktober 2020 Anstoß 18.30 Uhr Spielort Dortmund (Signal Iduna Park) Schiedsrichter noch offen

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV?

Es ist Zeit für das Revierderby in der Bundesliga, wenn der BVB gegen den FC Schalke 04 spielt. Doch jeder Fan fragt sich natürlich, wer die vollen 90 Minuten der Bundesliga zeigt / überträgt. Wir geben in diesem Artikel die Antwort.

Im Grunde teilen sich die Übertragungsrechte der Bundesligasaison 2020/21 in drei Spalten auf: DAZN zeigt Spiele im LIVE-STREAM, Sky im Pay-TV und manche Duelle laufen auch kostenlos im Free-TV. Wie aber sieht es am Samstag aus - wer zeigt BVB vs. Schalke 04 im TV?

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV

An diesem 24. Oktober 2020 liegen die Übertragungsrechte einzig und allein beim Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky. Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV - allerdings kostenpflichtig.

🤩 Schön, Dich zu sehen, Manu!



„Mit großer Motivation zurück auf dem Platz! Nach meinem negativen Test ist die Quarantäne beendet. Danke für Eure Genesungswünsche und Eure Unterstützung. Ich kann es nicht erwarten, am Samstag das Derby zu spielen.“ pic.twitter.com/t4bTnLlxB2 — Borussia Dortmund (@BVB) October 21, 2020

Um Fußball live bei Sky anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Dieses muss spätestens bis zum Anpfiff der Begegnung in Dortmund abgeschlossen sein. Generell zeigt / überträgt Sky die Bundesliga immer am Samstag. Um 15.30 Uhr läuft die Konferenz und auch alle Einzelspiele in voller Länge bei Sky, ebenso wie das Top-Spiel um 18.30 Uhr. Zudem strahlt der Pay-TV-Kanal auch die Spiele sonntags um 15.30 Uhr und 18 Uhr aus.

Wer ist an diesem Samstag bei BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live am Mikro mit dabei und welcher Kanal zeigt die Partie? Hier folgen ein paar Details.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV: Detaillierte Infos

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

Anpfiff: 18.30 Uhr

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Kommentator: Wolff Fuss

Hier kommt Ihr direkt auf die Homepage von Sky, wo Ihr ein Sky-Abo abschließen könnt. Denn nur Sky zeigt BVB gegen Schalke an diesem Wochenende live im TV.

Ihr wollt ein Abonnement bei Sky umgehen und Euch BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 lieber woanders anschauen? Dann schauen wir uns doch ein paar Alternativen an, die an diesem Samstagabend bestehen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Sky hält die Übertragungsrechte für das Revierderby BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 am Samstag. Dies gilt für die Übertragung live im TV, doch wie sieht es im Internet aus? Wir stellen Euch hier die einzigen beiden Möglichkeiten vor, wie Ihr Fußball live anschauen könnt.

Zeigt / Überträgt DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM?

DAZN ist einer der beiden Hauptrechteinhaber für die Bundesligasaison 2020/21. Doch der Ismaninger Streamingdienst zeigt / überträgt einzig und allein die Spiele, die am Freitagabend um 20.30 Uhr ausgetragen werden - plus die, die am Sonntag um 13.30 Uhr stattfinden.

Da dies bei BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 nicht der Fall ist, zeigt DAZN die vollen 90 Minuten auch nicht im LIVE-STREAM. Um BVB gegen Schalke zu sehen, müsst Ihr bei Sky bleiben.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Wenn Ihr ein Sky-Abonnement besitzt und Euch die vollen 90 Minuten der Bundesliga live anschauen wollt, dann könnt Ihr natürlich ganz einfach auf die Streamingwelt von Sky Go zurückgreifen. Sky Go zeigt / überträgt die ganze Begegnung zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Für Sky Go könnt Ihr Euch über Eure Kundennummer und einen PIN einloggen und dann die Partie live im Stream anschauen. Die Übertragungsdetails sind genau dieselben wie im Pay-TV.

Nach seinem Bundesliga-Debüt in Königsblau steht für Kilian #Ludewig die nächste Premiere an: das #Revierderby!



Der 20-Jährige über seinen Start beim #S04, seine Derby-Erfahrungen und den kommenden Gegner 🗞️⤵️#S04 | 🔵⚪️ | #BVBS04 — FC Schalke 04 (@s04) October 21, 2020

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und wollt Euch das Revierderby BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 dennoch anschauen? Dann ist das Sky Ticket die einzig echte Option am Samstag, um die vollen 90 Minuten zu sehen.

Das Sky Ticket ist eine Option, um ohne langfristiges Abo die Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen zu können. Mit verschiedenen Paketen (hier entlang) könnt Ihr Euch die Begegnung BVB vs. Schalke in voller Länge im LIVE-STREAM anschauen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Die Highlights und der LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 wird am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen und Ihr könnt im TV oder auch im LIVE-STREAM mit dabei sein. Klappt das allerdings nicht, dann müsst Ihr eine Alternative finden.

Wir haben zwei weitere Optionen für Euch, wie Ihr die vollen 90 Minuten entweder nicht live verpasst oder zumindest mitbekommt, was im Signal Iduna Park am Samstag passiert ist.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im kostenlosen LIVE-TICKER

Goal schreibt Euch an diesem Samstag einen LIVE-TICKER zu BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04. Diesen könnt Ihr kostenlos aufrufen und so die ganze Begegnung in Dortmund live verfolgen.

Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Top-Chance, keinen Platzverweis und, und, und. Hier könnt Ihr ab 18 Uhr direkt zum LIVE-TICKER gelangen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 in den Highlights sehen

Revierderby live verpasst? Mit DAZN seht Ihr die besten und wichtigsten Szenen von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 schon 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform des Ismaninger Senders.

Die Highlights könnt Ihr mit einem Gratismonat anschauen, den Ihr als Neukunde bekommt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Die Aufstellungen

Wie stellen Lucien Favre und Manuel Baum auf? Hier findet Ihr am Samstag gegen 17.30 Uhr die beiden offiziellen Mannschaftsaufstellungen von Dortmund und Schalke.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Die Übertragung auf einen Blick