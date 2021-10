Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Köln. Alle Infos zur Übertragung und wer das Spiel zeigt, gibt es hier.

Borussia Dortmund empfängt am 10. Spieltag der Bundesliga am Samstag den 1. FC Köln. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. Hier folgen jetzt alle Infos zur Übertragung.

Die Pokalaufgabe hat der BVB souverän gelöst, in der Liga läuft es ohnehin ziemlich rund. 21 Punkte stehen nach neun Spieltagen zu Buche, nur ein Zähler fehlt auf Spitzenreiter Bayern München. Nun wartet mit dem 1. FC Köln jedoch ein kniffliger Gegner.

Die Kölner spielen unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart eine gute Saison und bewiesen am vergangenen Wochenende durch das 2:2 gegen Bayer Leverkusen, dass sie auch Topteams vor gehörige Probleme stellen können. Auch den Bayern machten die Geißböcke das Leben in dieser Saison schon schwer. Die Dortmunder sollten gewarnt sein - und vor allem ein Auge auf Anthony Modeste werfen.

Der BVB bekommt es an diesem Wochenende in der Bundesliga mit dem 1. FC Köln zu tun. Goal verrät, wer das Spiel überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln live? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln (live auf Sky Ticket) WETTBEWERB Bundesliga | 10. Spieltag ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 30. Oktober | 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragung der Bundesliga ist in den vergangenen Jahren etwas zersplittert, die Zeiten, in denen ein Anbieter alles zeigte, sind schon länger vorbei. Doch wir verraten, wer heute das Spiel der Dortmunder gegen Köln überträgt.

Wer zeigt BVB vs. 1. FC Köln live? Die Übertragung der Bundesliga

Seit dieser Saison ist die Situation mit den Übertragungsrechten der Bundesliga wieder etwas klarer. Der Grundsatz für ein klassisches Wochenende lautet: Sky überträgt samstags, und alles, was nicht am Samstag läuft, zeigt DAZN. Abweichungen von dieser Regel gelten nur für englische Wochen und für Fälle, in denen auch Sat.1 eine Freitagspartie live zeigt. Das kommt aber relativ selten vor.

Für den kommenden Spieltag lässt sich die Regel wunderbar anwenden. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln ist ein Samstagsspiel, damit zeigt Sky die Partie exklusiv.

Wer zeigt Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live? So überträgt Sky das Spiel im Pay-TV

Die Vorberichterstattung zu den Nachmittagsspielen am Samstag bei Sky beginnt wie gewohnt um 14 Uhr. Ausgestrahlt wird die Countdown-Show bei Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 2 sowie in Ultra-HD bei Sky Sport Bundesliga UHD. Britta Hofmann moderiert die Sendung, als Experte ist Dietmar Hamann mit dabei.

Das Einzelspiel des BVB gegen die Kölner ist dann ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen, Kommentator ist Martin Groß.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln live? Das kostet ein Sky-Abo für die Bundesliga

Um die Bundesliga auf Sky sehen zu können, benötigt jeder Fan das Bundesliga-Paket. Dieses beinhaltet neben den Samstagsspielen der Bundesliga auch alle Begegnungen der 2. Bundesliga. Der Kostenpunkt für das Paket liegt bei 25 Euro im Monat. Für fünf Euro mehr gibt es auch das Sport-Paket dazu und damit die Premier League und den DFB-Pokal sowie die Formel 1, die Handball-Bundesliga, Tennis, Golf und Leichtathletik.

Wer zeigt BVB vs. 1. FC Köln live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Parallel zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen wird die Partie des BVB gegen den FC natürlich auch via LIVE-STREAM übertragen. Zwei Optionen stehen dabei zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist das Streamingangebot für alle, die bereits über ein Sky-Abo verfügen. Der Service ist Teil jeden Vertrages und erlaubt es den Abonnenten, die Programminhalte, die Teil des Vertrages sind, live und auf Abruf auch online zu sehen. Dafür braucht es nur die entsprechende App für Computer, Smartphone oder Tablet.

Sky Ticket wiederum ist speziell für all jene gedacht, die kein Abo - sei es aus Kostengründen oder weil man sich nicht binden will. Um die Sportangebote von Sky nutzen zu können, stehen zwei Ticketarten zur Verfügung: das Supersport-Tagesticket oder das Supersport-Monatsticket.

Inhaltlich gibt es keinerlei Unterschiede zwischen beiden Tickets, bei beiden steht das komplette Sportangebot von Sky zur Verfügung. Einzig Laufzeit und Kosten variieren. Das Tagesticket gilt für einen Tag und kostet 14,99 Euro. Das Monatsticket für einen Monat kostet 29,99 Euro. Sky Ticket ist auf vielen verschiedenen Geräten nutzbar, alle Infos dazu gibt es hier.

💭 Spieler, die für unseren #effzeh und den #BVB gespielt haben. Wer ist euch besonders in Erinnerung geblieben? 🤩 pic.twitter.com/vDPV3L2Ubp — 1. FC Köln (@fckoeln) October 29, 2021

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln live? Die Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln

Datum: 30. Oktober | 15.30 Uhr

Übertragung TV: Sky Sport Bundesliga 3

Übertragung LIVE-STREAM: Sky Go, Sky Ticket

Kommentator: Martin Groß

Wer zeigt / überträgt BVB vs. 1. FC Köln live? Die Highlightshow bei DAZN

Die Höhepunkte aller Bundesligaspiele am Samstag gibt es auch in der großen Highlightshow beim Streamingdienst DAZN. Diese läuft ab 17.30 Uhr auf der Plattform und wird stündlich wiederholt. Ab 20.30 Uhr sind dann auch die Highlights des Topspiels am Abend mit dabei.

Ohnehin kommt an DAZN keiner vorbei, der die Bundesliga umfangreich sehen will. Denn abgesehen von den Samstagsspielen laufen alle weiteren Spiele, also am Freitagabend sowie die Sonntagspartien, allesamt dort. Zudem zeigt DAZN auch viel internationalen Spitzenfußball aus Spanien, Italien und Frankreich. Und über allem thront natürlich die Champions League.

Ein Abonnement bei DAZN kostet im Monat 14,99 Euro, ist dann aber auch monatlich kündbar. Wer sich gleich für ein Jahr binden will, der zahlt einmalig 149,99 Euro und spart damit über das Jahr gesehen den Preis zweier voller Monate. Über diesen Link geht's zur Anmeldung.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln? Der LIVE-TICKER von Goal

Für alle, die das Spiel des BVB gegen Köln nicht sehen können, ist unser LIVE-TICKER die richtige Adresse. Dort verpasst Ihr keine entscheidende Szene.