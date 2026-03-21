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Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt Brighton & Hove Albion vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

In der Premier League treffen heute Brighton und der FC Liverpool aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag (21. März) kommt es am 31. Spieltag der Premier League zum Duell zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Liverpool. Anstoß im Amex Stadium (Falmer) ist um 13.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Brighton & Hove Albion vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

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Ihr seht Brighton vs. Liverpool heute live und exklusiv bei Sky

Ab 13.20 Uhr startet die Übertragung bei Sky Sport Premier League. Uli Hebel kommentiert das Duell für Euch.

Im Livestream habt Ihr die Optionen via Sky Go oder WOW.

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Anstoßzeit Brighton gegen Liverpool

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Premier League - Premier League
The American Express Community Stadium

Brighton vs Liverpool: Aufstellungen

Brighton vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

BrightonHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
5
L. Dunk
6
J. van Hecke
27
M. Wieffer
25
D. Gomez
20
J. Milner
30
P. Gross
11
Y. Minteh
13
J. Hinshelwood
18
D. Welbeck
25
G. Mamardashvili
6
M. Kerkez
5
Ibrahima Konaté
30
J. Frimpong
4
V. van Dijk
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
18
C. Gakpo
38
R. Gravenberch
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike

4-2-3-1

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Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Fabian Hürzeler

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Brighton & Liverpool

Für beide Mannschaften verläuft die Saison bislang nicht wie erhofft. Vor dem 31. Spieltag liegt Brighton mit 40 Punkten auf Rang zwölf, der FC Liverpool belegt mit 49 Zählern den fünften Tabellenplatz.

Das Hinspiel konnte die Mannschaft von LFC-Trainer Arne Slot mit 2:0 für sich entscheiden, Hugo Ekitiké erzielte dabei beide Treffer. Zudem trafen beide Teams im Februar in der 4. Runde des FA Cups aufeinander. Auch hier setzte sich der FC Liverpool durch – Salah, Szoboszlai und Jones trafen beim 3:0-Erfolg.

Form

BHA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BHA

Letzte 5 Spiele

LIV

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

6

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Brighton vs Liverpool: Die Tabellen

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