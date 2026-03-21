Wer zeigt / überträgt Brighton & Hove Albion vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

Am heutigen Samstag (21. März) kommt es am 31. Spieltag der Premier League zum Duell zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Liverpool. Anstoß im Amex Stadium (Falmer) ist um 13.30 Uhr.

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Ab 13.20 Uhr startet die Übertragung bei Sky Sport Premier League. Uli Hebel kommentiert das Duell für Euch.

Im Livestream habt Ihr die Optionen via Sky Go oder WOW.

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Anstoßzeit Brighton gegen Liverpool

Premier League - Premier League The American Express Community Stadium

Brighton vs Liverpool: Aufstellungen

News über Brighton & Liverpool

Für beide Mannschaften verläuft die Saison bislang nicht wie erhofft. Vor dem 31. Spieltag liegt Brighton mit 40 Punkten auf Rang zwölf, der FC Liverpool belegt mit 49 Zählern den fünften Tabellenplatz.

Das Hinspiel konnte die Mannschaft von LFC-Trainer Arne Slot mit 2:0 für sich entscheiden, Hugo Ekitiké erzielte dabei beide Treffer. Zudem trafen beide Teams im Februar in der 4. Runde des FA Cups aufeinander. Auch hier setzte sich der FC Liverpool durch – Salah, Szoboszlai und Jones trafen beim 3:0-Erfolg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Brighton vs Liverpool: Die Tabellen

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