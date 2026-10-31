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Wer zeigt / überträgt Brentford vs. Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Brentford - Nottingham Forest
Brentford
Nottingham Forest
Premier League

In der Premier League spielt Brentford gegen Nottingham Forest. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest beginnt am 31.10.2026, 16:00.

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Anstoßzeit Brentford gegen Nottingham Forest

crest
Premier League - Spielwoche 9
Gtech Community Stadium

Wer zeigt / überträgt Brentford vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest ist in Deutschland über WOW live zu sehen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Brentford vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Brentford empfängt Nottingham Forest im Gtech Community Stadium in London zu einem Premier-League-Duell, das für beide Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Keith Andrews' Brentford belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz und hat sich in dieser Saison als unangenehmer Gegner für die großen Klubs erwiesen. Zuletzt gab es allerdings einen Dämpfer: In der Carabao Cup schlug Sunderland die Bees mit 3:2, nachdem Brentford noch mit 3:1 geführt hatte.

Nottingham Forest dagegen steckt tief in der Krise. Oliver Glasners Mannschaft rangiert auf Platz 18 der Premier League und wartet seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. Der Druck auf den Trainer wächst von Woche zu Woche.

Forest-Mittelfeldmann Morgan Gibbs-White stand zuletzt auch abseits des Platzes im Fokus: Das Haus des englischen Nationalspielers wurde Anfang der Woche eingebrochen, wie seine Verlobte öffentlich mitteilte. Trotz des belastenden Vorfalls wird er voraussichtlich im Kader stehen.

Für Brentford ist ein Sieg wichtig, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Forest braucht dringend Punkte, um den Abstiegskampf nicht zur Dauersituation werden zu lassen.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Brentford vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Brentford vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerD. OuattaraD. OuattaraMamadou SangaréMamadou SangaréK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltM. JensenM. JensenI. ThiagoI. ThiagoM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Brentford

Startelf

Nottingham Forest

Trainer

  • K. Andrews
  • O. Glasner

Form

BRE

BRE - Form

CHE
S3-0
AVL
U2-2
LIV
N1-2
HUL
U1-1
SUN
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
NFO

NFO - Form

AVL
S1-2
COV
N0-1
CRY
N3-1
ARS
N0-1
IPS
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Brentford kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Der deutlichste Erfolg war ein 3:0 gegen Chelsea, zuletzt gab es jedoch ein 1:1 bei Hull City in der Liga sowie ein bitteres Pokalaus gegen Sunderland. Insgesamt erzielte Brentford in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sechs.

Nottingham Forest präsentiert sich in einer anhaltenden Schwächephase: Aus den letzten fünf Auswärtsspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, beim 1:2-Auswärtserfolg bei Aston Villa. Seitdem gab es drei Niederlagen, darunter ein 0:1 gegen Arsenal und ein 3:1 gegen Crystal Palace, sowie ein 1:1-Remis bei Ipswich Town. Forest erzielte in diesen fünf Partien nur vier Treffer und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BrentfordUnentschiedenNottingham Forest
2
0
3
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
6Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams in der Premier League endete im Januar 2026 mit einem 0:2-Heimsieg für Nottingham Forest gegen Brentford im Gtech Community Stadium. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Forest die Nase vorn: Die Reds gewannen drei der fünf Begegnungen, Brentford gewann einmal, ein Spiel endete unentschieden. Forest erzielte dabei insgesamt deutlich mehr Tore.

Brentford vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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