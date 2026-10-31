Das Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest beginnt am 31.10.2026, 16:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Brentford gegen Nottingham Forest

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Wer zeigt / überträgt Brentford vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Brentford und Nottingham Forest ist in Deutschland über WOW live zu sehen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Brentford vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Brentford empfängt Nottingham Forest im Gtech Community Stadium in London zu einem Premier-League-Duell, das für beide Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Keith Andrews' Brentford belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz und hat sich in dieser Saison als unangenehmer Gegner für die großen Klubs erwiesen. Zuletzt gab es allerdings einen Dämpfer: In der Carabao Cup schlug Sunderland die Bees mit 3:2, nachdem Brentford noch mit 3:1 geführt hatte.

Nottingham Forest dagegen steckt tief in der Krise. Oliver Glasners Mannschaft rangiert auf Platz 18 der Premier League und wartet seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. Der Druck auf den Trainer wächst von Woche zu Woche.

Forest-Mittelfeldmann Morgan Gibbs-White stand zuletzt auch abseits des Platzes im Fokus: Das Haus des englischen Nationalspielers wurde Anfang der Woche eingebrochen, wie seine Verlobte öffentlich mitteilte. Trotz des belastenden Vorfalls wird er voraussichtlich im Kader stehen.

Für Brentford ist ein Sieg wichtig, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Forest braucht dringend Punkte, um den Abstiegskampf nicht zur Dauersituation werden zu lassen.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Brentford vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Form

Brentford kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Der deutlichste Erfolg war ein 3:0 gegen Chelsea, zuletzt gab es jedoch ein 1:1 bei Hull City in der Liga sowie ein bitteres Pokalaus gegen Sunderland. Insgesamt erzielte Brentford in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sechs.

Nottingham Forest präsentiert sich in einer anhaltenden Schwächephase: Aus den letzten fünf Auswärtsspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, beim 1:2-Auswärtserfolg bei Aston Villa. Seitdem gab es drei Niederlagen, darunter ein 0:1 gegen Arsenal und ein 3:1 gegen Crystal Palace, sowie ein 1:1-Remis bei Ipswich Town. Forest erzielte in diesen fünf Partien nur vier Treffer und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams in der Premier League endete im Januar 2026 mit einem 0:2-Heimsieg für Nottingham Forest gegen Brentford im Gtech Community Stadium. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Forest die Nase vorn: Die Reds gewannen drei der fünf Begegnungen, Brentford gewann einmal, ein Spiel endete unentschieden. Forest erzielte dabei insgesamt deutlich mehr Tore.

Brentford vs. Nottingham Forest: Die Tabellen