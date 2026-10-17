Das Spiel zwischen Brentford und Liverpool beginnt am 17.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Brentford gegen Liverpool

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Wer zeigt / überträgt Brentford vs Liverpool heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW sowie RTL+ übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Brentford vs. Liverpool: Spielvorschau

Im Gtech Community Stadium in London empfängt Brentford den FC Liverpool in der Premier League. Die Bees treffen auf einen Gegner, der zuletzt in der Champions League für Aufsehen gesorgt hat.

Brentford kommt gut gelaunt in diese Partie. Keith Andrews' Mannschaft ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen und schlug zuletzt Chelsea in der Liga deutlich mit 3:0. Gegen Aston Villa gab es zwar ein 2:2, doch die Tendenz stimmt.

Liverpool dagegen reist mit gemischten Gefühlen an. Das 0:3 gegen Manchester City in der Liga steckte noch in den Knochen, doch das 6:3 gegen LASK in der Champions League sorgte für einen gehörigen Stimmungsaufschwung. Bradley Barcola traf dreimal und wurde anschließend zum UEFA-Champions-League-Spieler der Woche gewählt.

Andoni Iraola hat in Barcola einen Spieler, der gerade in Topform aufläuft. Der französische Flügelstürmer wurde von Teamkollegen als introvertiert beschrieben, doch auf dem Platz zeigt er sich zunehmend selbstbewusst. Iraola selbst hatte zuletzt Kritiker zurückgewiesen, die nach einer schwachen Anfangsphase Zweifel an Barcola geäußert hatten.

Auch Trey Nyoni rückt ins Rampenlicht. Der Teenager erreichte zuletzt einen Meilenstein in der Champions League, und Iraola fordert von ihm nun Konstanz, um seinen Platz im Kader zu behalten.

Wo und wann das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Brentford vs. Liverpool: Aufstellungen

Form

Brentford kommt mit einer starken Serie in diese Partie: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege und drei Unentschieden bei null Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 3:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League. Zuvor bezwang Brentford Reading im Carabao Cup mit 2:1 auswärts. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft neun Tore.

Liverpool weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt schlug die Mannschaft LASK in der Champions League mit 6:3, kassierte davor jedoch ein 0:3 gegen Manchester City. Zuvor gab es Siege gegen Bournemouth (1:0) und Tottenham im Carabao Cup (3:1) sowie ein torloses Remis gegen Fulham.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften endete am 24. Mai 2026 in der Premier League mit einem 1:1 – damals war Liverpool Gastgeber. Beim vorangegangenen Duell im Oktober 2025 gewann Brentford zuhause mit 3:2. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen holt Liverpool insgesamt drei Siege, Brentford kommt auf einen Sieg, dazu kommt ein Unentschieden.

Brentford vs. Liverpool: Die Tabellen

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