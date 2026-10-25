Das Spiel zwischen Braunschweig und Hannover 96 beginnt am 25.10.2026, 13:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Braunschweig gegen Hannover 96

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 25. Okt. 2026 - 08:30 Eintracht Stadion

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Das Spiel ist live bei WOW zu sehen. Alle verfügbaren Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Braunschweig vs. Hannover 96: Spielvorschau

Im Eintracht Stadion in Braunschweig empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 zum Niedersachsen-Duell in der 2. Bundesliga. Beide Klubs stecken im unteren Tabellendrittel fest – ein Abstiegsduell mit echter Bedeutung.

Für Braunschweig unter Lars Kornetka läuft die Saison bisher enttäuschend. Die jüngste 2:0-Heimniederlage gegen Greuther Fürth hat den Druck auf die Mannschaft weiter erhöht – Punkte sind dringend nötig.

Hannover 96 reist mit gemischten Gefühlen an. Sandro Wagner erlebte mit dem 0:3 in Magdeburg einen schwierigen Einstand, ehe ein 2:1-Sieg gegen Bochum für etwas Stabilität sorgte. Das 1:1 zuletzt gegen St. Pauli zeigt: Die Mannschaft ist forminkonsistent.

Das direkte Duell hat in dieser Saison schon stattgefunden – Hannover gewann das Hinspiel mit 1:0. Braunschweig braucht daheim eine Reaktion.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung und zum Livestream.





Braunschweig vs. Hannover 96: Aufstellungen

Form

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Ligasieg gelang mit 1:0 gegen Holstein Kiel, doch zuletzt setzte es eine 2:0-Niederlage gegen Greuther Fürth. Dazu kam ein 4:0-Rückschlag gegen Eintracht Frankfurt in einem Freundschaftsspiel. In den fünf Partien erzielte Braunschweig fünf Tore und kassierte acht.

Hannover 96 weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von St. Pauli, zuvor gab es eine deutliche 0:3-Niederlage in Magdeburg. Der 2:1-Erfolg gegen Bochum war ein Lichtblick in einer wechselhaften Phase. Insgesamt traf Hannover in diesem Zeitraum siebenmal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. März 2026 in der 2. Bundesliga statt – Hannover 96 gewann zu Hause mit 1:0 gegen Braunschweig. Aus den fünf jüngsten direkten Duellen holte Hannover drei Siege, Braunschweig gewann einmal, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Braunschweig vs. Hannover 96: Die Tabellen

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