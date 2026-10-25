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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs. Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Braunschweig - Hannover 96
Braunschweig
Hannover 96
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Braunschweig gegen Hannover 96. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Braunschweig und Hannover 96 beginnt am 25.10.2026, 13:30.

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Anstoßzeit Braunschweig gegen Hannover 96

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

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Braunschweig vs. Hannover 96: Spielvorschau

Im Eintracht Stadion in Braunschweig empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 zum Niedersachsen-Duell in der 2. Bundesliga. Beide Klubs stecken im unteren Tabellendrittel fest – ein Abstiegsduell mit echter Bedeutung.

Für Braunschweig unter Lars Kornetka läuft die Saison bisher enttäuschend. Die jüngste 2:0-Heimniederlage gegen Greuther Fürth hat den Druck auf die Mannschaft weiter erhöht – Punkte sind dringend nötig.

Hannover 96 reist mit gemischten Gefühlen an. Sandro Wagner erlebte mit dem 0:3 in Magdeburg einen schwierigen Einstand, ehe ein 2:1-Sieg gegen Bochum für etwas Stabilität sorgte. Das 1:1 zuletzt gegen St. Pauli zeigt: Die Mannschaft ist forminkonsistent.

Das direkte Duell hat in dieser Saison schon stattgefunden – Hannover gewann das Hinspiel mit 1:0. Braunschweig braucht daheim eine Reaktion.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung und zum Livestream.


Braunschweig vs. Hannover 96: Aufstellungen

Braunschweig vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Kornetka

Form

EBS

EBS - Form

DOD
U2-2
FCK
N1-0
SGE
N4-0
HSK
S1-0
GFT
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
H96

H96 - Form

KSC
U2-2
FCN
N2-1
BOC
S2-1
FCM
N3-0
FCP
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Ligasieg gelang mit 1:0 gegen Holstein Kiel, doch zuletzt setzte es eine 2:0-Niederlage gegen Greuther Fürth. Dazu kam ein 4:0-Rückschlag gegen Eintracht Frankfurt in einem Freundschaftsspiel. In den fünf Partien erzielte Braunschweig fünf Tore und kassierte acht.

Hannover 96 weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von St. Pauli, zuvor gab es eine deutliche 0:3-Niederlage in Magdeburg. Der 2:1-Erfolg gegen Bochum war ein Lichtblick in einer wechselhaften Phase. Insgesamt traf Hannover in diesem Zeitraum siebenmal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BraunschweigUnentschiedenHannover 96
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. März 2026 in der 2. Bundesliga statt – Hannover 96 gewann zu Hause mit 1:0 gegen Braunschweig. Aus den fünf jüngsten direkten Duellen holte Hannover drei Siege, Braunschweig gewann einmal, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Braunschweig vs. Hannover 96: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
93241314-111
N
S
S
U
N
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
92431718-110
U
U
N
U
S
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
14
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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