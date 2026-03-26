Fußball der Extraklasse am Donnerstag, den 26. März: Frankreich und Brasilien messen sich in einem Testspiel im Gillette Stadium in Boston. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Partie im TV und Live Stream kümmert.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Frankreich (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt die Partie heute live im TV und im Livestream. Im Fernsehen läuft das Duell auf DAZN 1, online ist es über die DAZN-App und die Website abrufbar. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Galler, an seiner Seite ist Experte Helge Payer.

Anstoßzeit Brasilien gegen Frankreich

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele Gillette Stadium

Brasilien vs. Frankreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Brasilien

Brasilien geht in seine 23. WM und bleibt das einzige Team, das seit 1930 immer dabei war. Für Gesprächsstoff sorgt Ancelotti mit dem Verzicht auf Neymar, der seit zweieinhalb Jahren nicht mehr für die Selecao gespielt hat.

News über Frankreich

Mit einem Heimsieg gegen die Ukraine im November in Paris sicherte sich Frankreich vorzeitig das WM-Ticket. In Gruppe D dominierte die Mannschaft klar das Geschehen: Vier Siege aus fünf Spielen, dazu ein Torverhältnis von 13:3. Die einzigen Punkte ließ Frankreich beim 2:2 in Island liegen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Brasilien vs. Frankreich: Die Tabellen



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