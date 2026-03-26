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Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Frankreich (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?

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Brasilien - Frankreich
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Brasilien und Frankreich treffen in einem Testspiel aufeinander. Hier die Infos zur Übertragung der Partie.

Fußball der Extraklasse am Donnerstag, den 26. März: Frankreich und Brasilien messen sich in einem Testspiel im Gillette Stadium in Boston. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Partie im TV und Live Stream kümmert.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Frankreich (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?

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DAZN

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DAZN zeigt die Partie heute live im TV und im Livestream. Im Fernsehen läuft das Duell auf DAZN 1, online ist es über die DAZN-App und die Website abrufbar. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Galler, an seiner Seite ist Experte Helge Payer.

Anstoßzeit Brasilien gegen Frankreich

Brasilien vs. Frankreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Brasilien

Brasilien geht in seine 23. WM und bleibt das einzige Team, das seit 1930 immer dabei war. Für Gesprächsstoff sorgt Ancelotti mit dem Verzicht auf Neymar, der seit zweieinhalb Jahren nicht mehr für die Selecao gespielt hat.

News über Frankreich

Mit einem Heimsieg gegen die Ukraine im November in Paris sicherte sich Frankreich vorzeitig das WM-Ticket. In Gruppe D dominierte die Mannschaft klar das Geschehen: Vier Siege aus fünf Spielen, dazu ein Torverhältnis von 13:3. Die einzigen Punkte ließ Frankreich beim 2:2 in Island liegen.

Form

BRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BRA

Letzte 5 Spiele

FRA

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Brasilien vs. Frankreich: Die Tabellen


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