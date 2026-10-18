Das Spiel zwischen Bournemouth und Sunderland beginnt am 18.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Sunderland

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Sunderland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bournemouth und Sunderland wird live bei WOW übertragen. Den Zugang zum Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter.

Bournemouth vs. Sunderland: Spielvorschau

AFC Bournemouth empfängt Sunderland im Vitality Stadium zum Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte behaupten wollen. Für beide Klubs geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Marco Rose steht mit den Cherries unter Druck. In der Liga kassierte Bournemouth zuletzt eine bittere 5:1-Niederlage bei Chelsea, auch das 0:1 gegen Liverpool ließ Zweifel aufkommen. Dass seine Mannschaft dennoch Qualität besitzt, bewies sie in der Europa League: Der 3:0-Heimsieg gegen Sturm Graz am vergangenen Spieltag war ein starkes Signal.

Sunderland reist mit gemischten Gefühlen an. Regis Le Bris' Seite verlor zuletzt in der Liga 0:2 gegen Brighton, nachdem sie bereits zuvor ein 3:5 gegen Manchester City hinnehmen musste. Auf kontinentaler Bühne zeigte die Mannschaft jedoch Charakter und gewann 2:1 bei Torreense in der Europa League.

In der Tabelle befinden sich beide Teams in einem engen Bereich am unteren Ende der Premier League – ein Sieg könnte für den Gewinner wichtigen Abstand nach unten bedeuten. Das Duell hat damit den Charakter eines direkten Konkurrenzduells.

Alles zur Übertragung des Spiels – TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit – findet ihr nachfolgend.





Bournemouth vs. Sunderland: Aufstellungen

Form

Bournemouth kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es den 3:0-Erfolg gegen Sturm Graz in der Europa League, davor eine deutliche 1:5-Niederlage bei Chelsea in der Premier League. In den fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sieben.

Sunderland weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg bei Torreense in der Europa League, zuvor setzte es ein 0:2 gegen Brighton in der Liga. Insgesamt traf Sunderland fünfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete im Februar 2026 in der Premier League mit einem 1:1 im Vitality Stadium. Davor gewann Sunderland das Heimspiel im November 2025 mit 3:2 gegen Bournemouth. Aus den letzten fünf Duellen in der Premier League hält Bournemouth zwei Siege, Sunderland ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden.

Bournemouth vs. Sunderland: Die Tabellen

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