Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoBournemouth
Vitality Stadium
team-logoSunderland
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs. Sunderland heute live im TV und Livestream?

Bournemouth - Sunderland
Bournemouth
Sunderland
Premier League

In der Premier League spielt Bournemouth gegen Sunderland. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bournemouth und Sunderland beginnt am 18.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Sunderland

crest
Premier League - Spielwoche 7
Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Sunderland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bournemouth und Sunderland wird live bei WOW übertragen. Den Zugang zum Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Bournemouth vs. Sunderland: Spielvorschau

AFC Bournemouth empfängt Sunderland im Vitality Stadium zum Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte behaupten wollen. Für beide Klubs geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Marco Rose steht mit den Cherries unter Druck. In der Liga kassierte Bournemouth zuletzt eine bittere 5:1-Niederlage bei Chelsea, auch das 0:1 gegen Liverpool ließ Zweifel aufkommen. Dass seine Mannschaft dennoch Qualität besitzt, bewies sie in der Europa League: Der 3:0-Heimsieg gegen Sturm Graz am vergangenen Spieltag war ein starkes Signal.

Sunderland reist mit gemischten Gefühlen an. Regis Le Bris' Seite verlor zuletzt in der Liga 0:2 gegen Brighton, nachdem sie bereits zuvor ein 3:5 gegen Manchester City hinnehmen musste. Auf kontinentaler Bühne zeigte die Mannschaft jedoch Charakter und gewann 2:1 bei Torreense in der Europa League.

In der Tabelle befinden sich beide Teams in einem engen Bereich am unteren Ende der Premier League – ein Sieg könnte für den Gewinner wichtigen Abstand nach unten bedeuten. Das Duell hat damit den Charakter eines direkten Konkurrenzduells.

Alles zur Übertragung des Spiels – TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit – findet ihr nachfolgend.


Bournemouth vs. Sunderland: Aufstellungen

Bournemouth vs Sunderland Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
page.match.formation.title
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. TruffertA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertR. ChristieR. ChristieT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleO. AldereteO. AldereteReinildoReinildoK. DansoK. DansoT. HumeT. HumeN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Bournemouth

Startelf

Sunderland

Trainer

  • M. Rose
  • R. Le Bris

Form

BOU

BOU - Form

BRE
U2-2
RSO
S1-2
LIV
N0-1
CHE
N5-1
SGR
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUN

SUN - Form

ARS
N0-2
AZ
S1-0
MCI
N5-3
BHA
N0-2
TOR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bournemouth kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es den 3:0-Erfolg gegen Sturm Graz in der Europa League, davor eine deutliche 1:5-Niederlage bei Chelsea in der Premier League. In den fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sieben.

Sunderland weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg bei Torreense in der Europa League, zuvor setzte es ein 0:2 gegen Brighton in der Liga. Insgesamt traf Sunderland fünfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BournemouthUnentschiedenSunderland
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete im Februar 2026 in der Premier League mit einem 1:1 im Vitality Stadium. Davor gewann Sunderland das Heimspiel im November 2025 mit 3:2 gegen Bournemouth. Aus den letzten fünf Duellen in der Premier League hält Bournemouth zwei Siege, Sunderland ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden.

Bournemouth vs. Sunderland: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen