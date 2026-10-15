Das Spiel zwischen Bournemouth und Sturm Graz beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Sturm Graz

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Sturm Graz heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bournemouth und Sturm Graz wird live übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Bournemouth vs. Sturm Graz: Spielvorschau

Im Vitality Stadium empfängt AFC Bournemouth den österreichischen Vertreter Sturm Graz in der UEFA Europa League. Für die Cherries ist es eine Gelegenheit, nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen in der Gruppenphase Boden gutzumachen.

Bournemouth steht in der Europa League derzeit auf dem zehnten Platz und will vor heimischem Publikum Punkte sammeln. Trainer Marco Rose weiß, dass internationale Abende im Vitality Stadium eine besondere Atmosphäre erzeugen – und dass seine Mannschaft die nötige Qualität mitbringt, um in diesem Wettbewerb zu bestehen.

Die Cherries befinden sich in einer Phase, in der Ergebnisse und Leistungen stark schwanken. In der Premier League kassierten sie zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Chelsea – ein Rückschlag, den Rose und sein Team nun mit einem Erfolgserlebnis auf europäischer Bühne beantworten wollen.

Sturm Graz reist als Außenseiter an, doch der Klub aus der österreichischen Bundesliga ist kein unbeschriebenes Blatt. Unter Trainer Fabio Ingolitsch hat Sturm Graz zuletzt in der Liga überzeugt und tritt mit Selbstvertrauen an. In der Europa League belegt der Verein derzeit den 17. Platz – ein Rang, der zeigt, dass auch Graz dringend Punkte benötigt.

Beide Teams stehen also unter Druck, was diesem Duell eine klare Spannung verleiht. Wer sich heute Abend im Vitality Stadium durchsetzt, macht in der Tabelle einen wichtigen Schritt. Alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Bournemouth vs. Sturm Graz: Aufstellungen

Form

Bournemouth kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, einen Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Chelsea in der Premier League. Auf der Habenseite stehen ein 1:2-Auswärtssieg bei Real Sociedad in der Europa League sowie ein 4:0-Erfolg gegen Lincoln City im EFL Cup. Insgesamt erzielte Bournemouth in diesem Zeitraum neun Treffer, ließ aber auch sechs zu – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Mannschaft widerspiegelt.

Sturm Graz präsentiert sich in jüngster Zeit in starker Form. Der Klub gewann drei der letzten fünf Partien, darunter ein 2:0 gegen Austria Wien und ein 2:1 gegen LASK in der österreichischen Bundesliga. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen RB Salzburg. In der Europa League trennte sich Sturm Graz 0:0 von Stade Rennes. Mit acht erzielten Toren bei nur vier Gegentoren in diesem Zeitraum reist der österreichische Verein mit Rückenwind nach Bournemouth.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen AFC Bournemouth und Sturm Graz liegen keine dokumentierten Begegnungen aus den letzten fünf Duellen vor. Dieses Europa-League-Spiel ist damit für beide Klubs ein weitgehend unbekanntes Terrain – ohne historische Vergleichswerte, auf die man sich stützen könnte.

Bournemouth vs. Sturm Graz: Die Tabellen

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