Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoBournemouth
Vitality Stadium
team-logoSturm Graz
Ansehen auf WOWAnsehen auf RTL+
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs. Sturm Graz heute live im TV und Livestream?

Bournemouth - Sturm Graz
Bournemouth
Sturm Graz
Europa League

In der Europa League spielt Bournemouth gegen Sturm Graz. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bournemouth und Sturm Graz beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen Sturm Graz

crest
Europa League - Spielwoche 2
Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Sturm Graz heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bournemouth und Sturm Graz wird live übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

RTL+

RTL+

Hier ansehen

Bournemouth vs. Sturm Graz: Spielvorschau

Im Vitality Stadium empfängt AFC Bournemouth den österreichischen Vertreter Sturm Graz in der UEFA Europa League. Für die Cherries ist es eine Gelegenheit, nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen in der Gruppenphase Boden gutzumachen.

Bournemouth steht in der Europa League derzeit auf dem zehnten Platz und will vor heimischem Publikum Punkte sammeln. Trainer Marco Rose weiß, dass internationale Abende im Vitality Stadium eine besondere Atmosphäre erzeugen – und dass seine Mannschaft die nötige Qualität mitbringt, um in diesem Wettbewerb zu bestehen.

Die Cherries befinden sich in einer Phase, in der Ergebnisse und Leistungen stark schwanken. In der Premier League kassierten sie zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Chelsea – ein Rückschlag, den Rose und sein Team nun mit einem Erfolgserlebnis auf europäischer Bühne beantworten wollen.

Sturm Graz reist als Außenseiter an, doch der Klub aus der österreichischen Bundesliga ist kein unbeschriebenes Blatt. Unter Trainer Fabio Ingolitsch hat Sturm Graz zuletzt in der Liga überzeugt und tritt mit Selbstvertrauen an. In der Europa League belegt der Verein derzeit den 17. Platz – ein Rang, der zeigt, dass auch Graz dringend Punkte benötigt.

Beide Teams stehen also unter Druck, was diesem Duell eine klare Spannung verleiht. Wer sich heute Abend im Vitality Stadium durchsetzt, macht in der Tabelle einen wichtigen Schritt. Alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Bournemouth vs. Sturm Graz: Aufstellungen

Bournemouth vs Sturm Graz Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Rose

Form

BOU

BOU - Form

LIN
S4-0
BRE
U2-2
RSO
S1-2
LIV
N0-1
CHE
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SGR

SGR - Form

LAS
S2-1
REN
U0-0
SAL
N3-0
FAC
S3-1
WIE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bournemouth kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, einen Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Chelsea in der Premier League. Auf der Habenseite stehen ein 1:2-Auswärtssieg bei Real Sociedad in der Europa League sowie ein 4:0-Erfolg gegen Lincoln City im EFL Cup. Insgesamt erzielte Bournemouth in diesem Zeitraum neun Treffer, ließ aber auch sechs zu – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Mannschaft widerspiegelt.

Sturm Graz präsentiert sich in jüngster Zeit in starker Form. Der Klub gewann drei der letzten fünf Partien, darunter ein 2:0 gegen Austria Wien und ein 2:1 gegen LASK in der österreichischen Bundesliga. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen RB Salzburg. In der Europa League trennte sich Sturm Graz 0:0 von Stade Rennes. Mit acht erzielten Toren bei nur vier Gegentoren in diesem Zeitraum reist der österreichische Verein mit Rückenwind nach Bournemouth.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen AFC Bournemouth und Sturm Graz liegen keine dokumentierten Begegnungen aus den letzten fünf Duellen vor. Dieses Europa-League-Spiel ist damit für beide Klubs ein weitgehend unbekanntes Terrain – ohne historische Vergleichswerte, auf die man sich stützen könnte.

Bournemouth vs. Sturm Graz: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen