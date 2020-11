Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga ist Gladbach am Samstag gegen ein kriselndes Schalke gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen und Schalke 04. Dachte man bei diesem Duell zuletzt an den Kampf um Europa, könnten die Vorzeichen in der laufenden Saison nicht unterschiedlicher sein. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Gladbach ist unter der Woche dem Einzug ins Achtelfinale der einen großen Schritt näher gekommen. Gegen Shakhtar Donezk feierten die Fohlen am vierten Spieltag ein ungefährdetes 4:0 (3:0) und festigten dadurch ihre Tabellenführung in der Gruppe B.

Auf der Gegenseite wartet Schalke auf den ersten Saisonsieg. Mit nur drei Punkten aus acht Spielen schweben die Knappen in akuter Abstiegsgefahr - und die Unruhen der letzten Tage machen nicht unbedingt Hoffnung, dass das Ruder gegen Gladbach herumgerissen werden kann.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Mehr Teams

Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 Datum Samstag, 28. November | 18.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Bild: imago images / Horstmüller

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 live im TV?

Die Bundesliga ist bereits seit Jahren in den Händen des Pay-TV. Indem sich mit Sky und dem Streamingdienst DAZN sogar zwei Anbieter die Übertragungsrechte gesichert haben, verliert man allerdings nicht selten den Überblick, auf welchem Sender die einzelnen Spiele gezeigt werden.

💬 Manuel #Baum: Das Wohl des Vereins steht über allem!



Die Vorschau zu unserem Auswärtsspiel am Samstag bei @borussia 🗞️⤵️#S04 | 🔵⚪️ | #BMGS04 — (@s04) November 26, 2020

Die Begegnung zwischen Gladbach und Schalke ist am Samstag live bei Sky zu sehen. Beim Pay-TV-Sender werden sowohl die Samstags- als auch die Sonntagsspiele der Bundesliga übertragen - und somit auch das besagte Aufeinandertreffen um 18.30 Uhr.

Sky zeigt / überträgt Gladbach gegen Schalke im Pay-TV

Bereits ab 17.30 Uhr könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichte anschauen. Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus führen Euch wie jeden Samstag durch den Abend und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Parallel überträgt Sky auf den beiden Sendern Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD aber auch die Highlights der Bundesliga-Konferenz. In der Sendung Alle Spiele, alle Tore zeigen Euch Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann die besten Szenen des Nachmittags.

Gladbach gegen Schalke in voller Länge auf Sky sehen

Kommen wir aber nochmals auf die Übertragung von Gladbach gegen Schalke zu sprechen: Sobald die beiden Mannschaften gegen 18.25 Uhr den Rasen betreten, schaltet Sky zu Kommentator Kai Dittmann ins Stadion. Er wird die kompletten 90 Minuten aus dem Borussia-Park für Euch am Mikrofon begleiten.

Um die entsprechenden Sender empfangen zu können, müsst Ihr allerdings eine kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Auf der Sky-Webseite findet Ihr alle Informationen zu den einzelnen Paketen sowie den jeweiligen Preisen. Für das Duell zwischen Gladbach und Schalke braucht Ihr das Bundesliga-Paket.

Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Die TV-Übertragung ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um die Bundesliga am Samstag live zu sehen. Für alle, die am Abend keinen Fernseher zur Verfügung haben, gibt es außerdem die Option, Gladbach gegen Schalke im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür hat Sky gleich zwei Streamingdienste im Angebot.

Sky zeigt / überträgt Gladbach gegen Schalke im LIVE-STREAM

Solltet Ihr schon im Besitz eines Sky-Abos sein, empfehlen wir Euch einen Blick auf Sky Go. Damit könnt Ihr die Bundesliga-Spiele auf allen Euren mobilen Endgeräten anschauen - und wegen Eures laufenden Vertrags sogar ohne zusätzliche Kosten. Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr nur die Sky-Go-App installieren.

Sobald Ihr die mobile Anwendung des Streamingdienstes heruntergeladen habt, könnt Ihr Euch mit Eurer Kundennummer und der persönlichen Login-PIN einloggen. Danach stehen Euch alle Sky-Inhalte auch unterwegs im LIVE-STREAM zur Verfügung. Einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung.

Bundesliga: Gladbach gegen Schalke im LIVE-STREAM auf Sky Ticket sehen

Solltet Ihr bislang kein Sky-Kunde sein, ist Sky Ticket für Euch die Lösung. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Abonnement lässt sich der Streamingdienst nämlich monatlich kündigen. Auf diese Weise könnt Ihr Euch Gladbach gegen Schalke im LIVE-STREAM ansehen, ohne einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen.

Für die Bundesliga-Übertragungen auf Sky müsst Ihr das Supersport-Ticket buchen. Damit seht Ihr nicht nur die Spiele der Bundesliga und in voller Länge im LIVE-STREAM, sondern auch die Premier League, den und ausgewählte Spiele der Champions League. Aktuell ist Sky Ticket für 29,99 Euro monatlich erhältlich.

Bild: imago images / firo Sportphoto

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Die Bundesliga-Übertragungen sind leider stets mit zusätzlichen Kosten verbunden. Solltet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Schalke trotzdem nicht verpassen wollen, sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Damit verpasst Ihr auch ohne Sky-Abo keine entscheidende Szene.

Einer der größten Fußballer aller Zeiten ist von uns gegangen.



Ruhe in Frieden, Diego #Maradona. 🙏🏼 pic.twitter.com/UeeYUDyfkb — FC Schalke 04 (@s04) November 25, 2020

Am Samstag beginnt Goal schon eine halbe Stunde vor Anstoß mit den Vorberichten und versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen. Sobald der Ball im Gladbacher Stadion freigegeben wurde, hält Euch der LIVE-TICKER mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden.

Den LIVE-TICKER erreicht Ihr sowohl über unsere Webseite als auch die kostenlose Goal-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt. Einmal installiert, könnt Ihr Euch damit zudem täglich über Euren Lieblingsverein informieren.

Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald offiziell bekanntgegeben wurde, auf welche Aufstellungen die beiden Vereine setzen, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird gegen 17.30 Uhr der Fall sein.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt die Highlights von Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04?

Wie schon an früherer Stelle erwähnt, besitzt auch DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Neben den Freitags- und Montagsspielen könnt Ihr Euch beim Streamingdienst auch die Highlights aller anderen Spiele anschauen. Die Zusammenfassung von Gladbach gegen Schalke findet Ihr gegen 21 Uhr auf der Plattform.

DAZN zeigt die Highlights von Gladbach gegen Schalke

Doch auch für die Bundesliga-Highlights müsst Ihr Euch kostenpflichtig bei DAZN registrieren. Der erste Monat ist für Neukunden allerdings kostenlos, sodass Ihr den Streamingdienst zunächst vier Wochen testen könnt. Anschließend kostet das Abonnement 11,99 monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Ihr könnt bislang nicht einschätzen, ob sich eine Registrierung für Euch lohnen würde? Neben der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League und die im LIVE-STREAM. Zudem gehören , die und die seit Jahren zum Programm des Streamingdienstes.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04: So wird Bundesliga gezeigt / übertragen