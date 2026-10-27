Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen beginnt am 27.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 27. Okt. 2026 - 15:45 Signal Iduna Park

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen wird live auf WOW sowie im Free-TV auf ZDF übertragen. Alle Infos zu den Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Spielvorschau

Im DFB-Pokal kommt es im Signal Iduna Park zu einem Wiedersehen zweier Bundesliga-Rivalen: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen. Das Duell verspricht Spannung – beide Teams kennen sich aus dieser Saison bereits bestens.

Der BVB geht als Tabellenführer in die Partie. Niko Kovacs Mannschaft hat zuletzt Eintracht Frankfurt mit 1:0 besiegt und sich damit vorübergehend an die Spitze der Bundesliga geschoben. Der Siegtreffer fiel erst in der 80. Minute durch den eingewechselten Maximilian Beier.

Werder reist in Topform nach Dortmund. Daniel Thiounes Mannschaft hat am vergangenen Samstag Mainz 05 mit 3:2 besiegt – angeführt von einem Doppelpack des formstarken Niclas Füllkrug, der damit bereits acht Saisontore in der Bundesliga erzielt hat.

Füllkrug trifft im DFB-Pokal auf seinen Ex-Klub. In der Bundesliga hatte er dem BVB bereits mit einem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit zum 2:2 geschockt – eine Rechnung, die Dortmund gerne begleichen würde.

Mit Felix Nmecha steht beim BVB ein Leistungsträger unter Beobachtung. Der 26-Jährige zeigte zuletzt schwankende Leistungen und wurde gegen Frankfurt in der 79. Minute ausgewechselt. Trainer Kovac deutete an, dass Jobe Bellingham im Pokal von Beginn an spielen könnte.

Wer das Pokalspiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.





Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Form

Borussia Dortmund kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in das Pokalduell. Zuletzt gewann der BVB mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt, zuvor gab es ein 0:0 gegen Union Berlin. In den fünf Partien erzielte Dortmund fünf Tore und kassierte drei.

Werder Bremen präsentiert sich in starker Verfassung und kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Erfolg war das 3:2 bei Mainz 05, zuvor trennten sich die Bremer 2:2 von Borussia Dortmund. Über die fünf Spiele erzielte Werder zehn Treffer und ließ neun zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 9. Oktober 2026 in der Bundesliga statt und endete 2:2. In den fünf direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit holte Borussia Dortmund zwei Siege, Werder Bremen keinen – drei Partien endeten remis. Dortmund erzielte dabei insgesamt neun Tore, Werder vier.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.