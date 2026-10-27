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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Werder Bremen
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In der Deutschland DFB-Pokal spielt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen beginnt am 27.10.2026, 20:45.

DeutschlandRTL+

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen wird live auf WOW sowie im Free-TV auf ZDF übertragen. Alle Infos zu den Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Spielvorschau

Im DFB-Pokal kommt es im Signal Iduna Park zu einem Wiedersehen zweier Bundesliga-Rivalen: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen. Das Duell verspricht Spannung – beide Teams kennen sich aus dieser Saison bereits bestens.

Der BVB geht als Tabellenführer in die Partie. Niko Kovacs Mannschaft hat zuletzt Eintracht Frankfurt mit 1:0 besiegt und sich damit vorübergehend an die Spitze der Bundesliga geschoben. Der Siegtreffer fiel erst in der 80. Minute durch den eingewechselten Maximilian Beier.

Werder reist in Topform nach Dortmund. Daniel Thiounes Mannschaft hat am vergangenen Samstag Mainz 05 mit 3:2 besiegt – angeführt von einem Doppelpack des formstarken Niclas Füllkrug, der damit bereits acht Saisontore in der Bundesliga erzielt hat.

Füllkrug trifft im DFB-Pokal auf seinen Ex-Klub. In der Bundesliga hatte er dem BVB bereits mit einem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit zum 2:2 geschockt – eine Rechnung, die Dortmund gerne begleichen würde.

Mit Felix Nmecha steht beim BVB ein Leistungsträger unter Beobachtung. Der 26-Jährige zeigte zuletzt schwankende Leistungen und wurde gegen Frankfurt in der 79. Minute ausgewechselt. Trainer Kovac deutete an, dass Jobe Bellingham im Pokal von Beginn an spielen könnte.

Wer das Pokalspiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.


Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaJ. VeermanJ. VeermanJ. RyersonJ. RyersonM. BeierM. BeierJ. BellinghamJ. BellinghamS. GuirassyS. GuirassyK. HeinK. HeinM. SchmetgensM. SchmetgensM. FriedlM. FriedlA. PieperA. PieperArthurArthurE. DinkciE. DinkciY. RegeerY. RegeerD. StalmachD. StalmachChukiChukiMarco GrüllMarco GrüllC. IttenC. Itten
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Werder Bremen

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac
  • D. Thioune

Form

BVB

BVB - Form

SVW
U2-2
BOD
N1-0
FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SVW

SVW - Form

KÖL
U1-1
FCA
S3-2
BVB
U2-2
SCP
U2-2
M05
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Borussia Dortmund kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in das Pokalduell. Zuletzt gewann der BVB mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt, zuvor gab es ein 0:0 gegen Union Berlin. In den fünf Partien erzielte Dortmund fünf Tore und kassierte drei.

Werder Bremen präsentiert sich in starker Verfassung und kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Erfolg war das 3:2 bei Mainz 05, zuvor trennten sich die Bremer 2:2 von Borussia Dortmund. Über die fünf Spiele erzielte Werder zehn Treffer und ließ neun zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenWerder Bremen
2
3
0
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 9. Oktober 2026 in der Bundesliga statt und endete 2:2. In den fünf direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit holte Borussia Dortmund zwei Siege, Werder Bremen keinen – drei Partien endeten remis. Dortmund erzielte dabei insgesamt neun Tore, Werder vier.

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Die Tabellen

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