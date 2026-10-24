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Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt beginnt am 24.10.2026, 18:30.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

crest
Bundesliga - Spielwoche 7
Signal Iduna Park

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt ihr das Spiel bequem per Livestream verfolgen.

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Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

Am Samstag, den 24. Oktober, empfängt Borussia Dortmund im Signal Iduna Park Eintracht Frankfurt zum Topspiel des 7. Bundesliga-Spieltags. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Der BVB kommt mit Rückenwind aus Baku: Serhou Guirassy traf doppelt beim 2:1-Arbeitssieg gegen Sabah FK in der Champions League und beendete damit eine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg. Trainer Niko Kovac, der seinen Vertrag zuletzt bis 2029 verlängert hat, steht unter Druck, die Leistungen zu stabilisieren.

Dortmund belegt in der Bundesliga aktuell den zweiten Tabellenplatz und hat damit klare Ambitionen an der Spitze. Ein Heimsieg gegen Frankfurt wäre ein wichtiges Signal.

Die Gäste aus Frankfurt reisen mit gemischten Gefühlen an. Nach einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen RB Leipzig – aus Frankfurter Sicht ein 0:6 – kassierte die SGE zuletzt ein 1:0 gegen den 1. FC Köln. Trainer Adolf Hütter sucht nach Konstanz.

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison erstmals seit sechs Jahren nicht im Europapokal vertreten, was die Konzentration voll auf die Bundesliga lenkt. Das macht die Partie für die Hessen zu einem Pflichtspiel im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

Wo das Duell live zu sehen ist und welche Informationen zu Aufstellungen und Form vorliegen, erfahrt ihr hier.


Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
page.match.formation.title
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyN. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochK. KosugiK. KosugiN. CollinsN. CollinsL. BrassierL. BrassierN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Startelf

Eintracht Frankfurt

Trainer

  • N. Kovac
  • Adolf Hütter

Form

BVB

BVB - Form

VFB
S0-1
SVW
U2-2
BOD
N1-0
FCU
U0-0
SAB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SGE

SGE - Form

M05
S1-3
SCF
U2-2
EBS
S4-0
RBL
N6-0
KÖL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Borussia Dortmund kommt aus einer durchwachsenen Phase: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der BVB zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League, nachdem zuvor ein 0:0 bei Union Berlin und eine 0:1-Niederlage gegen Bodø/Glimt die Schwäche im Angriffsspiel unterstrichen hatten. Insgesamt erzielte Dortmund in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte ebenso viele.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich wechselhafter: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann die SGE 1:0 gegen den 1. FC Köln, davor folgte jedoch ein schweres 0:6 gegen RB Leipzig. Aus diesen fünf Partien erzielte Frankfurt acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
END
Deutschland DFB-Pokal
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im Mai 2026 mit einem 3:2-Heimsieg des BVB in der Bundesliga. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, zeigt sich eine ausgeglichene Serie: Dortmund gewann zweimal, Frankfurt einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Die Begegnungen waren torreich und oft bis in die Schlussphase offen.

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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