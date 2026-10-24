Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt beginnt am 24.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

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Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt ihr das Spiel bequem per Livestream verfolgen.

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

Am Samstag, den 24. Oktober, empfängt Borussia Dortmund im Signal Iduna Park Eintracht Frankfurt zum Topspiel des 7. Bundesliga-Spieltags. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Der BVB kommt mit Rückenwind aus Baku: Serhou Guirassy traf doppelt beim 2:1-Arbeitssieg gegen Sabah FK in der Champions League und beendete damit eine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg. Trainer Niko Kovac, der seinen Vertrag zuletzt bis 2029 verlängert hat, steht unter Druck, die Leistungen zu stabilisieren.

Dortmund belegt in der Bundesliga aktuell den zweiten Tabellenplatz und hat damit klare Ambitionen an der Spitze. Ein Heimsieg gegen Frankfurt wäre ein wichtiges Signal.

Die Gäste aus Frankfurt reisen mit gemischten Gefühlen an. Nach einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen RB Leipzig – aus Frankfurter Sicht ein 0:6 – kassierte die SGE zuletzt ein 1:0 gegen den 1. FC Köln. Trainer Adolf Hütter sucht nach Konstanz.

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison erstmals seit sechs Jahren nicht im Europapokal vertreten, was die Konzentration voll auf die Bundesliga lenkt. Das macht die Partie für die Hessen zu einem Pflichtspiel im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

Wo das Duell live zu sehen ist und welche Informationen zu Aufstellungen und Form vorliegen, erfahrt ihr hier.





Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Form

Borussia Dortmund kommt aus einer durchwachsenen Phase: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der BVB zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League, nachdem zuvor ein 0:0 bei Union Berlin und eine 0:1-Niederlage gegen Bodø/Glimt die Schwäche im Angriffsspiel unterstrichen hatten. Insgesamt erzielte Dortmund in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte ebenso viele.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich wechselhafter: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann die SGE 1:0 gegen den 1. FC Köln, davor folgte jedoch ein schweres 0:6 gegen RB Leipzig. Aus diesen fünf Partien erzielte Frankfurt acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im Mai 2026 mit einem 3:2-Heimsieg des BVB in der Bundesliga. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, zeigt sich eine ausgeglichene Serie: Dortmund gewann zweimal, Frankfurt einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Die Begegnungen waren torreich und oft bis in die Schlussphase offen.

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

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