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Wer zeigt / überträgt Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund
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In der Champions League spielt Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bodö/Glimt und Borussia Dortmund beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund

crest
Champions League - Spielwoche 2
Aspmyra Stadion

Wer zeigt / überträgt Bodö/Glimt vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Bodø/Glimt und Borussia Dortmund wird live auf DAZN übertragen. Den Live-Stream gibt es direkt über DAZN.

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Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Im Aspmyra Stadion in Bodø empfängt Bodø/Glimt Borussia Dortmund in der UEFA Champions League. Für BVB-Trainer Niko Kovac, der zuletzt seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, ist die Reise nach Norwegen ein wichtiger Prüfstein auf dem Weg durch die Ligaphase.

Kjetil Knutsens Mannschaft präsentiert sich in der heimischen Eliteserien in starker Verfassung, muss in der Königsklasse jedoch eine deutliche Niederlage gegen Bayern München verkraften. Das Aspmyra Stadion gilt als schwieriges Pflaster für auswärtige Teams, und Bodø/Glimt will diesen Heimvorteil nutzen.

Dortmund reist mit gemischten Gefühlen an. In der Bundesliga steht BVB zwar weiterhin oben in der Tabelle, doch das 2:2 zuletzt gegen Werder Bremen hat Fragen über die defensive Stabilität aufgeworfen. Kovac weiß, dass seine Mannschaft in der Schlussphase von Spielen konzentrierter auftreten muss.

In der Champions League läuft es für die Dortmunder bislang besser. Der 3:2-Sieg gegen Villarreal in der Ligaphase unterstrich die Qualität des Kaders, und BVB belegt derzeit Platz 11 in der Gesamtwertung – eine Position, die Zuversicht für das Weiterkommen gibt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zum Spielverlauf.


Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Bodö/Glimt vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Bodö/Glimt crest
Bodö/Glimt
BOD
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
N. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiFredrik André BjörkanFredrik André BjörkanV. NielsenV. NielsenFredrik SjövoldFredrik SjövoldJ. KitolanoJ. KitolanoS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendA. HelmersenA. HelmersenO. BlombergO. BlombergG. KobelG. KobelD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouJ. VeermanJ. VeermanM. SabitzerM. SabitzerF. NmechaF. NmechaM. BeierM. BeierK. KaretsasK. KaretsasL. ReggianiL. ReggianiS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-3-3
Bodö/Glimt

Startelf

Borussia Dortmund

Trainer

  • K. Knutsen
  • N. Kovac

Form

BOD

BOD - Form

FCB
N5-0
SAN
S3-2
BRA
N2-1
RAN
S2-6
KBK
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BVB

BVB - Form

TSG
S2-3
VIL
S3-2
SCP
S3-0
VFB
S0-1
SVW
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bodø/Glimt kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Bodø zurück. Die jüngste Partie gewann die Mannschaft von Kjetil Knutsen mit 3:1 gegen Kristiansund BK in der Eliteserien, zuvor gab es einen deutlichen 6:2-Pokalsieg gegen Rana FK. Schattenseiten bleiben die 1:2-Niederlage gegen Brann sowie ein 0:5-Debakel gegen Bayern München in der Champions League. Insgesamt erzielte Bodø/Glimt in diesen fünf Spielen 15 Tore, kassierte aber auch elf Gegentreffer – eine Bilanz, die auf Offensivstärke bei gleichzeitiger defensiver Anfälligkeit hindeutet.

Borussia Dortmund gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele und holte lediglich einen Punkt. Der 3:2-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League und der 1:0-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart unterstreichen die Qualität des Kaders. Zuletzt trübte das 2:2 gegen Werder Bremen das Bild, nachdem BVB noch in der 80. Minute mit zwei Toren geführt hatte. Dortmund erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bodö/GlimtUnentschiedenBorussia Dortmund
0
1
0
Champions League
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodö/Glimt badge
Bodö/Glimt
BOD
2
END
2Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Champions League endete im Dezember 2025 mit einem 2:2 – damals war Borussia Dortmund Gastgeber. Die Partie liefert den einzigen Vergleichspunkt zwischen diesen Klubs auf europäischer Bühne und zeigt, dass Bodø/Glimt dem BVB durchaus Paroli bieten kann.

Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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