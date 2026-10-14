Das Spiel zwischen Bodö/Glimt und Borussia Dortmund beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bodö/Glimt gegen Borussia Dortmund

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Wer zeigt / überträgt Bodö/Glimt vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Bodø/Glimt und Borussia Dortmund wird live auf DAZN übertragen. Den Live-Stream gibt es direkt über DAZN.

Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Im Aspmyra Stadion in Bodø empfängt Bodø/Glimt Borussia Dortmund in der UEFA Champions League. Für BVB-Trainer Niko Kovac, der zuletzt seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, ist die Reise nach Norwegen ein wichtiger Prüfstein auf dem Weg durch die Ligaphase.

Kjetil Knutsens Mannschaft präsentiert sich in der heimischen Eliteserien in starker Verfassung, muss in der Königsklasse jedoch eine deutliche Niederlage gegen Bayern München verkraften. Das Aspmyra Stadion gilt als schwieriges Pflaster für auswärtige Teams, und Bodø/Glimt will diesen Heimvorteil nutzen.

Dortmund reist mit gemischten Gefühlen an. In der Bundesliga steht BVB zwar weiterhin oben in der Tabelle, doch das 2:2 zuletzt gegen Werder Bremen hat Fragen über die defensive Stabilität aufgeworfen. Kovac weiß, dass seine Mannschaft in der Schlussphase von Spielen konzentrierter auftreten muss.

In der Champions League läuft es für die Dortmunder bislang besser. Der 3:2-Sieg gegen Villarreal in der Ligaphase unterstrich die Qualität des Kaders, und BVB belegt derzeit Platz 11 in der Gesamtwertung – eine Position, die Zuversicht für das Weiterkommen gibt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zum Spielverlauf.





Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Form

Bodø/Glimt kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Bodø zurück. Die jüngste Partie gewann die Mannschaft von Kjetil Knutsen mit 3:1 gegen Kristiansund BK in der Eliteserien, zuvor gab es einen deutlichen 6:2-Pokalsieg gegen Rana FK. Schattenseiten bleiben die 1:2-Niederlage gegen Brann sowie ein 0:5-Debakel gegen Bayern München in der Champions League. Insgesamt erzielte Bodø/Glimt in diesen fünf Spielen 15 Tore, kassierte aber auch elf Gegentreffer – eine Bilanz, die auf Offensivstärke bei gleichzeitiger defensiver Anfälligkeit hindeutet.

Borussia Dortmund gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele und holte lediglich einen Punkt. Der 3:2-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League und der 1:0-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart unterstreichen die Qualität des Kaders. Zuletzt trübte das 2:2 gegen Werder Bremen das Bild, nachdem BVB noch in der 80. Minute mit zwei Toren geführt hatte. Dortmund erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Champions League Borussia Dortmund BVB 2 Bodö/Glimt BOD 2 END 2 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Champions League endete im Dezember 2025 mit einem 2:2 – damals war Borussia Dortmund Gastgeber. Die Partie liefert den einzigen Vergleichspunkt zwischen diesen Klubs auf europäischer Bühne und zeigt, dass Bodø/Glimt dem BVB durchaus Paroli bieten kann.

Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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