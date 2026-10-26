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Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Beşiktaş gegen Istanbul Basaksehir. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Istanbul Basaksehir beginnt am 17:00.

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Anstoßzeit Beşiktaş gegen Istanbul Basaksehir

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Süper Lig - Spielwoche 9
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Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Spielvorschau


Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Aufstellungen

Beşiktaş vs Istanbul Basaksehir Aufstellungen

4-1-4-1
Beşiktaş crest
Beşiktaş
BJK
page.match.formation.title
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
4-2-3-1
Alexander NübelAlexander NübelA. MurilloA. MurilloE. AgbadouE. AgbadouE. TopcuE. TopcuR. YilmazR. YilmazW. NdidiW. NdidiSalih ÖzcanSalih ÖzcanJ. OlaitanJ. OlaitanL. TrossardL. TrossardVáclav CernyVáclav CernyD. VlahovicD. VlahovicM. SengezerM. Sengezerteam-logoE. Bayramteam-logoM. Karbownikteam-logoS. Kharebashviliteam-logoO. BaE. ShomurodovE. ShomurodovO. KemenO. Kementeam-logoY. SariA. OlsenA. Olsenteam-logoUmut Günesteam-logoU. Bozok
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
4-1-4-1
Beşiktaş

Startelf

Istanbul Basaksehir

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Italiano
  • N. Sahin

Form

BJK

BJK - Form

AMS
N3-2
KOB
S2-1
TSG
S2-3
TRS
N2-0
CRY
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IBS

IBS - Form

GAL
N2-3
AMS
N5-0
GEN
S4-0
KSP
U0-0
GAZ
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BeşiktaşUnentschiedenIstanbul Basaksehir
2
2
1
Süper Lig
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
2
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
3
END
Süper Lig
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
2
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
1
END
Süper Lig
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
0
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
2
END
Süper Lig
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
0
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
0
END
Süper Lig
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
1
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
1
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Amed SportifAmed SportifAMS
96212010+1020
S
S
U
S
S
2
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
9522185+1317
U
S
S
S
N
4
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
5
BeşiktaşBeşiktaşBJK
95131610+616
U
N
S
N
S
6
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
S
S
U
S
N
9
Corum FKCorum FKCOB
94141815+313
N
S
S
N
S
10
GöztepeGöztepeGÖZ
93331916+312
S
S
S
U
U
11
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
93331212012
U
S
U
S
N
12
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
13
RizesporRizesporRIZ
9324811-311
U
N
N
U
S
14
KonyasporKonyasporKSP
922569-38
S
N
U
U
S
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
9225915-68
N
N
N
N
U
16
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
9225718-118
N
N
U
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
9117821-134
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
Champions League
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Qualifikation für die Europa League
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