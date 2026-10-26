Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Istanbul Basaksehir beginnt am 17:00.

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Anstoßzeit Beşiktaş gegen Istanbul Basaksehir

Süper Lig - Spielwoche 9 26. Okt. 2026 - 12:00 Tupras Stadyumu

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Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Spielvorschau





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Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Die Tabellen

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