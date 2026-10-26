Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Istanbul Basaksehir beginnt am 17:00.
Anstoßzeit Beşiktaş gegen Istanbul Basaksehir
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Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Spielvorschau
Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Aufstellungen
Beşiktaş vs Istanbul Basaksehir Aufstellungen
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Beşiktaş
BJK
4-2-3-1
Istanbul Basaksehir
IBS
Startelf
Ersatzspieler
Trainer
- V. Italiano
- N. Sahin
Form
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
Beşiktaş vs. Istanbul Basaksehir: Die Tabellen
|#
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|9
|6
|2
|1
|20
|10
|+10
|20
S
S
U
S
S
|2
|8
|6
|1
|1
|17
|11
|+6
|19
S
S
N
S
S
|3
|9
|5
|2
|2
|18
|5
|+13
|17
U
S
S
S
N
|4
|8
|5
|1
|2
|22
|6
|+16
|16
S
S
S
U
N
|5
|9
|5
|1
|3
|16
|10
|+6
|16
U
N
S
N
S
|6
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|+4
|16
S
S
N
U
S
|7
|9
|5
|0
|4
|11
|9
|+2
|15
S
N
N
S
N
|8
|9
|4
|2
|3
|8
|12
|-4
|14
S
S
U
S
N
|9
|9
|4
|1
|4
|18
|15
|+3
|13
N
S
S
N
S
|10
|9
|3
|3
|3
|19
|16
|+3
|12
S
S
S
U
U
|11
|9
|3
|3
|3
|12
|12
|0
|12
U
S
U
S
N
|12
|9
|3
|3
|3
|9
|11
|-2
|12
N
N
U
S
U
|13
|9
|3
|2
|4
|8
|11
|-3
|11
U
N
N
U
S
|14
|9
|2
|2
|5
|6
|9
|-3
|8
S
N
U
U
S
|15
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|8
N
N
N
N
U
|16
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
N
N
U
N
N
|17
|9
|1
|1
|7
|8
|21
|-13
|4
N
N
N
N
N
|18
|9
|1
|0
|8
|2
|23
|-21
|3
N
N
N
N
N
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