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Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs. Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Beşiktaş - Crystal Palace
Beşiktaş
Crystal Palace
Europa League

In der Europa League spielt Beşiktaş gegen Crystal Palace. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Beşiktaş und Crystal Palace beginnt am 22.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Beşiktaş gegen Crystal Palace

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Europa League - Spielwoche 3
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Wer zeigt / überträgt Beşiktaş vs Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf RTL+ übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zum Angebot.

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Beşiktaş vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Im Tupraş Stadyumu in Istanbul empfängt Beşiktaş den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace in der UEFA Europa League. Für beide Mannschaften steht in dieser Begegnung einiges auf dem Spiel – sportlich wie psychologisch.

Beşiktaş steht in der Europa League derzeit auf dem vierten Platz der Ligaphase und kämpft darum, diesen Rang zu festigen. Trainer Vincenzo Italiano weiß, dass ein Heimsieg gegen einen englischen Gegner das Selbstvertrauen der Mannschaft erheblich stärken würde – zumal die Schwarzen Adler zuletzt in der Süper Lig unter Druck geraten sind.

Der Rückschlag gegen Trabzonspor, den Beşiktaş am vergangenen Wochenende mit 0:2 kassierte, sitzt noch tief. Mohamed Salah war es, der mit einem glänzenden Treffer in der zweiten Halbzeit den Sieg für Trabzonspor besiegelte – ein Ergebnis, das Beşiktaş in der Meisterschaft zurückgeworfen hat.

Crystal Palace reist nach Istanbul in einer Phase, in der Trainer Pierre Sage dringend eine Reaktion seiner Mannschaft benötigt. Die 0:5-Niederlage gegen Brighton am vergangenen Wochenende war ein harter Schlag – Fabian Hurzeler hatte seine Fans nach dem Spiel augenzwinkernd aufgefordert, ein Bier zu genießen und lieber nicht auf die Tabelle zu schauen, so dominant war die Vorstellung der Seagulls.

In der Europa League belegt Palace derzeit den 15. Platz der Ligaphase – ein Rang, der dringend verbessert werden muss, wenn die Londoner die K.-o.-Runde noch erreichen wollen. Der Druck auf Sage und seine Spieler ist spürbar.

Die jüngste Niederlage gegen Lyon in der Europa League, ein 2:3, zeigt, dass Palace in dieser Saison auf europäischem Parkett noch keine Konstanz gefunden hat. Istanbul wird ein weiterer Test für die Belastbarkeit dieser Mannschaft sein.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie man die Partie live verfolgen kann.


Beşiktaş vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Beşiktaş vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Italiano

Form

BJK

BJK - Form

OM
S4-1
AMS
N3-2
KOB
S2-1
TSG
S2-3
TRS
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CRY

CRY - Form

LEE
U0-0
BRC
N0-2
NFO
S3-1
OL
N3-2
BHA
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Beşiktaş kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, keine Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen – ein Spiel fehlt in der Wertung. Die jüngste Partie war die 0:2-Heimniederlage gegen Trabzonspor in der Süper Lig. Zuvor hatte Beşiktaş mit einem 2:3-Auswärtssieg gegen Hoffenheim in der Europa League überzeugt. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sieben – die Offensive zeigt also Qualität, die Defensive bleibt anfällig.

Crystal Palace weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Ein Lichtblick war der 3:1-Sieg gegen Nottingham Forest in der Liga. Palace erzielte in diesem Zeitraum vier Treffer und kassierte elf – eine Bilanz, die Sage unter Zugzwang setzt.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Beşiktaş und Crystal Palace liegen keine Daten vor. Die Partie im Tupraş Stadyumu wird damit für beide Klubs ein Aufeinandertreffen in unbekanntem Terrain.

Beşiktaş vs. Crystal Palace: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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