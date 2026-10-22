Das Spiel zwischen Beşiktaş und Crystal Palace beginnt am 22.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Beşiktaş gegen Crystal Palace

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

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Das Spiel wird live auf RTL+ übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zum Angebot.

Beşiktaş vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Im Tupraş Stadyumu in Istanbul empfängt Beşiktaş den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace in der UEFA Europa League. Für beide Mannschaften steht in dieser Begegnung einiges auf dem Spiel – sportlich wie psychologisch.

Beşiktaş steht in der Europa League derzeit auf dem vierten Platz der Ligaphase und kämpft darum, diesen Rang zu festigen. Trainer Vincenzo Italiano weiß, dass ein Heimsieg gegen einen englischen Gegner das Selbstvertrauen der Mannschaft erheblich stärken würde – zumal die Schwarzen Adler zuletzt in der Süper Lig unter Druck geraten sind.

Der Rückschlag gegen Trabzonspor, den Beşiktaş am vergangenen Wochenende mit 0:2 kassierte, sitzt noch tief. Mohamed Salah war es, der mit einem glänzenden Treffer in der zweiten Halbzeit den Sieg für Trabzonspor besiegelte – ein Ergebnis, das Beşiktaş in der Meisterschaft zurückgeworfen hat.

Crystal Palace reist nach Istanbul in einer Phase, in der Trainer Pierre Sage dringend eine Reaktion seiner Mannschaft benötigt. Die 0:5-Niederlage gegen Brighton am vergangenen Wochenende war ein harter Schlag – Fabian Hurzeler hatte seine Fans nach dem Spiel augenzwinkernd aufgefordert, ein Bier zu genießen und lieber nicht auf die Tabelle zu schauen, so dominant war die Vorstellung der Seagulls.

In der Europa League belegt Palace derzeit den 15. Platz der Ligaphase – ein Rang, der dringend verbessert werden muss, wenn die Londoner die K.-o.-Runde noch erreichen wollen. Der Druck auf Sage und seine Spieler ist spürbar.

Die jüngste Niederlage gegen Lyon in der Europa League, ein 2:3, zeigt, dass Palace in dieser Saison auf europäischem Parkett noch keine Konstanz gefunden hat. Istanbul wird ein weiterer Test für die Belastbarkeit dieser Mannschaft sein.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie man die Partie live verfolgen kann.





Beşiktaş vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Form

Beşiktaş kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, keine Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen – ein Spiel fehlt in der Wertung. Die jüngste Partie war die 0:2-Heimniederlage gegen Trabzonspor in der Süper Lig. Zuvor hatte Beşiktaş mit einem 2:3-Auswärtssieg gegen Hoffenheim in der Europa League überzeugt. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sieben – die Offensive zeigt also Qualität, die Defensive bleibt anfällig.

Crystal Palace weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Ein Lichtblick war der 3:1-Sieg gegen Nottingham Forest in der Liga. Palace erzielte in diesem Zeitraum vier Treffer und kassierte elf – eine Bilanz, die Sage unter Zugzwang setzt.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Beşiktaş und Crystal Palace liegen keine Daten vor. Die Partie im Tupraş Stadyumu wird damit für beide Klubs ein Aufeinandertreffen in unbekanntem Terrain.

Beşiktaş vs. Crystal Palace: Die Tabellen

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