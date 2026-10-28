Das Spiel zwischen Bayern München und Real Madrid Femenino beginnt am 28.10.2026, 18:45.

Deutschland ZDF

Anstoßzeit Bayern München gegen Real Madrid Femenino

Women's Champions League - Spielwoche 3 28. Okt. 2026 - 13:45 FC Bayern Campus

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Real Madrid Femenino heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und Real Madrid Femenino wird live im deutschen Fernsehen und per Stream übertragen. ZDF zeigt die Partie frei empfangbar, Disney+ überträgt das Spiel zusätzlich im Stream.

Bayern München vs. Real Madrid Femenino: Spielvorschau

Am FC Bayern Campus in München empfängt Bayern München in der Women's Champions League Real Madrid Femenino. Das Gruppenspiel verspricht einen spannenden Vergleich zweier Klubs aus den stärksten Frauenfußball-Ligen Europas.

Die Münchnerinnen präsentieren sich in dieser Saison in beeindruckender Verfassung. Fünf Siege in Folge in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League unterstreichen, dass José Barcalas Mannschaft in dieser Spielzeit zu den formstärksten Teams des Kontinents zählt.

Real Madrid Femenino reist mit gemischten Eindrücken an. Trainer Pau Quesada muss nach dem verheerenden 0:7-Debakel gegen den FC Barcelona in der Liga F eine Reaktion seiner Mannschaft sehen. Zuletzt gab es zwar zwei Liga-Siege, doch das Selbstvertrauen dürfte noch nicht vollständig wiederhergestellt sein.

In der Women's Champions League stehen die Vorzeichen klar zugunsten der Gastgeberinnen. Bayern belegt in der Tabelle einen einstelligen Rang, während Madrid weit dahinter rangiert – ein Unterschied, der die aktuelle Kräfteverhältnisse in diesem Wettbewerb widerspiegelt.

Das Münchner Umfeld steht derweil unter dem Eindruck einer beunruhigenden Nachricht: Cheftrainer Vincent Kompany kollabierte diese Woche während einer Trainingseinheit des Amateur-Teams und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist stabil, die Situation lenkt die Aufmerksamkeit aber auf den gesamten Klub.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Bayern München vs. Real Madrid Femenino: Aufstellungen

Form

Bayern München kommt mit fünf Siegen in Serie in dieses Spiel. Die Münchnerinnen gewannen zuletzt mit 1:5 bei RB Leipzig und davor mit 5:0 gegen VfB Stuttgart. In der Women's Champions League bezwang Bayern Benfica auswärts mit 3:0. Insgesamt erzielte die Mannschaft in den letzten fünf Pflichtspielen 16 Tore bei nur zwei Gegentoren.

Real Madrid Femenino gewann zuletzt zwei Liga-Spiele in Folge, darunter ein 3:2 gegen CD Tenerife. In der Champions League trennte sich Madrid von Manchester City mit 1:1. Das bittere 0:7 gegen den FC Barcelona trübt die Bilanz erheblich: In fünf Spielen erzielte Madrid zwölf Tore, kassierte aber zwölf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine gesicherten Daten aus früheren direkten Begegnungen vor. Aktuelle Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Bayern München vs. Real Madrid Femenino: Die Tabellen

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