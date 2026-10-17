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Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
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In der Bundesliga spielt Bayern München gegen RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayern München und RB Leipzig beginnt am 17.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Bayern München gegen RB Leipzig

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Bundesliga - Spielwoche 6
Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird live bei WOW übertragen. Über den folgenden Link könnt ihr euch direkt zum Livestream anmelden.

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Bayern München vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig am 17. Oktober 2026 in der Allianz Arena zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags. Beide Mannschaften kommen unter der Woche aus der Champions League und gehen mit unterschiedlichem Gefühl in diese Partie.

Für Bayern war es eine turbulente Woche. Das 3:3 beim norwegischen Meister Viking FK hinterließ Spuren – nicht nur wegen des verspielten Vorsprungs, sondern auch wegen des Platzverweises von Michael Olise, der nach einer Provokation des Gegenspielers den Ball ins Gesicht warf und in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Sportvorstand Max Eberl erklärte, die Sache sei intern besprochen und abgeschlossen. Olise selbst wird am Samstag voraussichtlich in der Startelf stehen.

Die Kritik an der Mannschaft geht über den Einzelfall hinaus. Sky-Experte Dietmar Hamann warnte, Bayern sei zu abhängig von Olise geworden: Wenn er nichts mache, mache auch sonst niemand etwas. Harry Kane und Olise tragen die Offensive nahezu allein, während Luis Díaz, Lennart Karl und Ismael Saibari bislang unter den Erwartungen geblieben sind.

Auch Trainer Vincent Kompany steht unter Beobachtung. Ex-Torhüter Jens Lehmann diagnostizierte ein Kommunikationsproblem im Team und monierte, dass Bayern immer wieder dieselben Fehler mache. Kompany selbst bleibt entspannt – und freut sich sogar über die öffentliche Diskussion um seine Torhüter Jonas Urbig und Manuel Neuer, die er als Zeichen gesunder interner Konkurrenz wertet.

RB Leipzig reist dagegen mit Rückenwind an. Auf ein 6:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga folgte ein diszipliniertes 1:0 gegen PSV Eindhoven in der Champions League. Zwei Spiele in Folge ohne Gegentor – Martín Demichelis hat sein Team defensiv stabilisiert und bringt gefährliche Konterspieler mit nach München.

In der Bundesliga-Tabelle hat Bayern zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, Leipzig lauert unmittelbar dahinter. Für beide Teams geht es darum, im Titelrennen nicht weiter Boden zu verlieren – ein Sieg wäre ein klares Signal an die Konkurrenz.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels findet ihr hier.


Bayern München vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Bayern München vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesK. LaimerK. LaimerM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

Form

FCB

FCB - Form

BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
VIK
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
19/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RBL

RBL - Form

COM
N4-1
HSV
S5-0
B04
N2-0
SGE
S6-0
PSV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Bayern kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war das 3:3 gegen Viking FK in der Champions League, davor gab es ein 2:2 in der Bundesliga gegen Augsburg. Positiv fällt der 7:0-Sieg gegen Union Berlin ins Auge sowie das 5:0 gegen Bodø/Glimt. In diesem Zeitraum erzielte Bayern 17 Tore und kassierte sechs.

Leipzig gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor drei. Zuletzt besiegte die Mannschaft PSV Eindhoven mit 1:0 in der Champions League, zuvor gab es ein klares 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. In den fünf Partien erzielte Leipzig 14 Tore, kassierte aber auch zehn – ein Muster, das die zwei jüngsten Zu-Null-Spiele umso bemerkenswerter macht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenRB Leipzig
4
1
0
Klub Freundschaftsspiele
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
5
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
19Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 15. August 2026 in der Allianz Arena statt – ein Vorbereitungsspiel, das Bayern mit 3:1 gewann. In Pflichtspielen dominierten die Münchner zuletzt klar: Im Februar 2026 siegten sie im DFB-Pokal mit 2:0, im Januar 2026 gewannen sie in Leipzig mit 5:1. Vier der letzten fünf Begegnungen entschied Bayern für sich, der einzige Punktverlust war ein 3:3 im Mai 2025 in Leipzig.

Bayern München vs. RB Leipzig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
9
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
10
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
14
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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