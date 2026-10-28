Das Spiel zwischen Bayern München und Magdeburg beginnt am 28.10.2026, 20:45.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Bayern München gegen Magdeburg

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 28. Okt. 2026 - 15:45 Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Magdeburg ist live bei WOW zu sehen. Zudem überträgt die ARD das Spiel im Free-TV.

Bayern München vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der FC Bayern München empfängt in der Allianz Arena den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal. Der deutsche Rekordmeister tritt nach einem turbulenten Wochenende mit breiter Brust in den Wettbewerb ein.

Bayern kommt mit Rückenwind aus Freiburg, wo die Mannschaft trotz massiver Personalprobleme einen 3:1-Auswärtssieg erkämpfte. Trainer Vincent Kompany befindet sich nach seinem Zusammenbruch vom vergangenen Freitag weiterhin im Krankenhaus. Sportvorstand Max Eberl machte deutlich, dass der Belgier mehrere Wochen Erholungszeit bekommt. Co-Trainer Aaron Danks leitet das Team bis auf Weiteres.

Am Rande des Spielbetriebs überschattete eine weitere Nachricht den Klub: Harry Kane wurde am Montagabend in London mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Der 33-Jährige ist der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, dem diese Ehrung zuteilwurde.

Magdeburg reist als Zweitligist nach München. Die Sachsen-Anhalter zeigten zuletzt starke Form in der 2. Bundesliga und gewannen ihr letztes Ligaspiel gegen den Karlsruher SC mit 6:1.

Für Bayern bietet das Pokalspiel die nächste Möglichkeit, trotz des anhaltenden Verletzungspechs Spielrhythmus zu sammeln. Am Samstagabend folgt das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream findet ihr unten.





Bayern München vs. Magdeburg: Aufstellungen

Form

Bayern München kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann der Rekordmeister auswärts beim SC Freiburg mit 3:1. Davor gab es ein 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal sowie ein deutliches 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga. In der Königsklasse trennte sich Bayern zuvor 3:3 von Viking, und in der Liga gab es ein 2:2 gegen Augsburg. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Partien 18 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Magdeburg präsentiert sich in der 2. Bundesliga in guter Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Das jüngste Spiel gewann der Klub gegen den Karlsruher SC mit 6:1. Zuvor gab es Erfolge gegen Hannover 96 (3:0) und Kaiserslautern (3:0), ein Unentschieden gegen Greuther Fürth (1:1) sowie eine 0:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden. Magdeburg traf in diesen Partien insgesamt 13-mal und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem Jahr 2009: In einem Freundschaftsspiel setzte sich Bayern München mit 3:2 gegen Magdeburg durch. Das einzige bekannte Pflichtspielduell fand im DFB-Pokal im November 2000 statt und endete 1:1. Aus diesen beiden dokumentierten Begegnungen ergibt sich ein Bild zweier Teams, die sich selten gegenüberstehen.

Bayern München vs. Magdeburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.