Das Spiel zwischen Bayern München und FC Arsenal beginnt am 21.10.2026, 21:00.

Deutschland DAZN Österreich Sky Austria

Anstoßzeit Bayern München gegen FC Arsenal

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und FC Arsenal wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Ihr könnt die Partie dort im Stream verfolgen.

Bayern München vs. FC Arsenal: Spielvorschau

In der Allianz Arena in München empfängt der FC Bayern München den FC Arsenal in der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 – ein Duell zweier Mannschaften, die zu den formstärksten Teams des Kontinents gehören.

Bayern geht als Gastgeber in dieses Spiel und hat zuletzt mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Bundesliga Stärke bewiesen. Vincent Kompanys Mannschaft ist zu Hause eine Macht, auch wenn die letzten Wochen nicht ganz makellos waren.

Arsenal reist mit breiter Brust nach München. Mikel Artetas Gunners haben in der laufenden Champions-League-Saison noch kein Spiel in der regulären Spielzeit verloren – ein Trend, der sich bis in die vergangene Spielzeit zurückverfolgen lässt, als die Londoner erst im Finale in Budapest an PSG scheiterten.

Die Vorzeichen für ein intensives Spiel sind gesetzt: Kai Havertz, der von Bayerns Verteidiger Jonathan Tah als „immer noch unterschätzt" bezeichnet wird, trifft auf seinen langjährigen Freund. Auf der anderen Seite wartet Harry Kane darauf, seiner früheren Heimat zu zeigen, was er bei Bayern gelernt hat.

Ezri Konsa, der als Junge Arsenal-Fan war und nun das Trikot der Gunners als Stammspieler trägt, hat offen über seinen Hunger auf Titel gesprochen – und dieses Spiel in München ist genau der Prüfstein, an dem sich solche Ambitionen messen lassen.

Die Partie verspricht Spannung auf höchstem europäischen Niveau. Wo und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr weiter unten.





Bayern München vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Form

Bayern München kommt mit einer gemischten Bilanz von drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein souveränes 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga, während das Champions-League-Spiel gegen Viking mit 3:3 endete. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte 7 Gegentreffer.

FC Arsenal präsentiert sich mit vier Siegen und einer Niederlage in starker Verfassung. Zuletzt gewannen die Gunners 1:0 bei Nottingham Forest in der Premier League, nachdem sie Lille in der Champions League mit 3:0 abgefertigt hatten. Die einzige Niederlage der jüngsten Serie war ein 0:3 gegen Brighton. Arsenal traf in den letzten fünf Spielen 10-mal und kassierte 4 Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete im November 2025 mit einem 3:1-Sieg für Arsenal im eigenen Stadion in der Champions League. Davor hatten sich beide Teams im April 2024 zweimal gegenübergestanden: Bayern gewann das Heimspiel 1:0, während das Rückspiel in London 2:2 endete. Blickt man auf alle fünf verfügbaren Duelle, dominiert Bayern mit zwei Siegen gegenüber einem Arsenal-Sieg, wobei die Londoner zuletzt die Oberhand behielten.

Bayern München vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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