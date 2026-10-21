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Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
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In der Champions League spielt Bayern München gegen FC Arsenal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayern München und FC Arsenal beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Bayern München gegen FC Arsenal

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Champions League - Spielwoche 3
Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bayern München und FC Arsenal wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Ihr könnt die Partie dort im Stream verfolgen.

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Bayern München vs. FC Arsenal: Spielvorschau

In der Allianz Arena in München empfängt der FC Bayern München den FC Arsenal in der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 – ein Duell zweier Mannschaften, die zu den formstärksten Teams des Kontinents gehören.

Bayern geht als Gastgeber in dieses Spiel und hat zuletzt mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Bundesliga Stärke bewiesen. Vincent Kompanys Mannschaft ist zu Hause eine Macht, auch wenn die letzten Wochen nicht ganz makellos waren.

Arsenal reist mit breiter Brust nach München. Mikel Artetas Gunners haben in der laufenden Champions-League-Saison noch kein Spiel in der regulären Spielzeit verloren – ein Trend, der sich bis in die vergangene Spielzeit zurückverfolgen lässt, als die Londoner erst im Finale in Budapest an PSG scheiterten.

Die Vorzeichen für ein intensives Spiel sind gesetzt: Kai Havertz, der von Bayerns Verteidiger Jonathan Tah als „immer noch unterschätzt" bezeichnet wird, trifft auf seinen langjährigen Freund. Auf der anderen Seite wartet Harry Kane darauf, seiner früheren Heimat zu zeigen, was er bei Bayern gelernt hat.

Ezri Konsa, der als Junge Arsenal-Fan war und nun das Trikot der Gunners als Stammspieler trägt, hat offen über seinen Hunger auf Titel gesprochen – und dieses Spiel in München ist genau der Prüfstein, an dem sich solche Ambitionen messen lassen.

Die Partie verspricht Spannung auf höchstem europäischen Niveau. Wo und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr weiter unten.


Bayern München vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Bayern München vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
page.match.formation.title
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Form

FCB

FCB - Form

ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
VIK
U3-3
RBL
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
20/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

IPS
S2-4
BHA
N3-0
LEE
S2-1
LIL
S3-0
NFO
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayern München kommt mit einer gemischten Bilanz von drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein souveränes 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga, während das Champions-League-Spiel gegen Viking mit 3:3 endete. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte 7 Gegentreffer.

FC Arsenal präsentiert sich mit vier Siegen und einer Niederlage in starker Verfassung. Zuletzt gewannen die Gunners 1:0 bei Nottingham Forest in der Premier League, nachdem sie Lille in der Champions League mit 3:0 abgefertigt hatten. Die einzige Niederlage der jüngsten Serie war ein 0:3 gegen Brighton. Arsenal traf in den letzten fünf Spielen 10-mal und kassierte 4 Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenFC Arsenal
3
1
1
Champions League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Champions League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Champions League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
5
END
Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
5
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
14Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete im November 2025 mit einem 3:1-Sieg für Arsenal im eigenen Stadion in der Champions League. Davor hatten sich beide Teams im April 2024 zweimal gegenübergestanden: Bayern gewann das Heimspiel 1:0, während das Rückspiel in London 2:2 endete. Blickt man auf alle fünf verfügbaren Duelle, dominiert Bayern mit zwei Siegen gegenüber einem Arsenal-Sieg, wobei die Londoner zuletzt die Oberhand behielten.

Bayern München vs. FC Arsenal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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