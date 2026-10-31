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Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
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In der Bundesliga spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund beginnt am 31.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Bayern München gegen Borussia Dortmund

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Bundesliga - Spielwoche 8
Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen FC Bayern München und Borussia Dortmund ist exklusiv über WOW als Livestream abrufbar.

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Bayern München vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Der 8. Spieltag der Bundesliga bringt den deutschen Klassiker in die Allianz Arena: FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund am Samstagabend zum Topspiel.

Beiden Teams trennt in der Tabelle nichts – Bayern und Dortmund stehen punktgleich an der Spitze, was diesem Duell eine besondere Brisanz verleiht.

Bei Bayern fehlt Stammkeeper Manuel Neuer wegen anhaltender Fußschmerzen. Interimstrainer Aaron Danks muss zudem auf Jamal Musiala, Luis Diaz und Bara Ndiaye verzichten – und bangt um Joshua Kimmich, der nach dem Tod seines Vaters erst am Freitag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

Dortmunds Trainer Niko Kovac reist mit einer Mannschaft an, die zuletzt Fahrt aufgenommen hat. Gleichzeitig hat der Kroate in der Vorberichterstattung deutliche Worte an die Schiedsrichter gerichtet – und die Ansetzung von Tobias Stieler nach einer kurzfristigen Änderung genau im Blick.

Harry Kane führt den Angriff der Münchner an, während Michael Olise zuletzt mit einem Panenka-Elfmeter im Pokal für Aufsehen sorgte. Auf der Gegenseite soll Serhou Guirassy die Bayern-Defensive vor Probleme stellen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Bayern München vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Bayern München vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Aufstellung
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
J. UrbigJ. UrbigJ. StanisicJ. StanisicK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. RyersonJ. RyersonC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. VeermanJ. VeermanS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Bayern München

Startelf

Borussia Dortmund

Trainer

  • A. Danks
  • N. Kovac

Form

FCB

FCB - Form

VIK
U3-3
RBL
S6-1
ARS
U2-2
SCF
S1-3
FCM
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
20/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BVB

BVB - Form

BOD
N1-0
FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayern kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gab es ein 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal, zuvor ein 1:3-Auswärtssieg beim SC Freiburg in der Bundesliga. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte acht – eine beeindruckende Offensivbilanz.

Dortmund präsentiert sich ebenfalls in guter Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der BVB gewann zuletzt 3:2 gegen Werder Bremen im Pokal und setzte sich davor 1:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga durch. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Dortmund in der Champions League gegen Bodø/Glimt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayern MünchenUnentschiedenBorussia Dortmund
3
2
0
Deutschland Super Cup
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
10Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Die jüngere Bilanz zwischen beiden Klubs spricht leicht für Bayern. Im bisher letzten Aufeinandertreffen, dem Supercup im August 2026, gewann Bayern mit 2:1 – damals war Dortmund Gastgeber. Auch in der Bundesliga-Begegnung im Februar 2026 setzte sich Bayern mit 3:2 in Dortmund durch. Aus den fünf jüngsten Duellen holte Bayern drei Siege, kassierte eine Niederlage und spielte einmal remis.

Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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