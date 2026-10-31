Das Spiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund beginnt am 31.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Bayern München gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen FC Bayern München und Borussia Dortmund ist exklusiv über WOW als Livestream abrufbar.

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Bayern München vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Der 8. Spieltag der Bundesliga bringt den deutschen Klassiker in die Allianz Arena: FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund am Samstagabend zum Topspiel.

Beiden Teams trennt in der Tabelle nichts – Bayern und Dortmund stehen punktgleich an der Spitze, was diesem Duell eine besondere Brisanz verleiht.

Bei Bayern fehlt Stammkeeper Manuel Neuer wegen anhaltender Fußschmerzen. Interimstrainer Aaron Danks muss zudem auf Jamal Musiala, Luis Diaz und Bara Ndiaye verzichten – und bangt um Joshua Kimmich, der nach dem Tod seines Vaters erst am Freitag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

Dortmunds Trainer Niko Kovac reist mit einer Mannschaft an, die zuletzt Fahrt aufgenommen hat. Gleichzeitig hat der Kroate in der Vorberichterstattung deutliche Worte an die Schiedsrichter gerichtet – und die Ansetzung von Tobias Stieler nach einer kurzfristigen Änderung genau im Blick.

Harry Kane führt den Angriff der Münchner an, während Michael Olise zuletzt mit einem Panenka-Elfmeter im Pokal für Aufsehen sorgte. Auf der Gegenseite soll Serhou Guirassy die Bayern-Defensive vor Probleme stellen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Bayern München vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Form

Bayern kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gab es ein 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal, zuvor ein 1:3-Auswärtssieg beim SC Freiburg in der Bundesliga. Insgesamt erzielte Bayern in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte acht – eine beeindruckende Offensivbilanz.

Dortmund präsentiert sich ebenfalls in guter Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der BVB gewann zuletzt 3:2 gegen Werder Bremen im Pokal und setzte sich davor 1:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga durch. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Dortmund in der Champions League gegen Bodø/Glimt.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngere Bilanz zwischen beiden Klubs spricht leicht für Bayern. Im bisher letzten Aufeinandertreffen, dem Supercup im August 2026, gewann Bayern mit 2:1 – damals war Dortmund Gastgeber. Auch in der Bundesliga-Begegnung im Februar 2026 setzte sich Bayern mit 3:2 in Dortmund durch. Aus den fünf jüngsten Duellen holte Bayern drei Siege, kassierte eine Niederlage und spielte einmal remis.

Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen