Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart beginnt am 31.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 10:30 BayArena

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart ist live bei WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. In der Bundesliga-Konferenz zeigt DAZN die Partie parallel. Nachfolgend findet Ihr alle Optionen zur Übertragung.

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Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

In der BayArena empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfB Stuttgart zum Bundesliga-Duell. Die Werkself von Trainer Carles Martinez trifft auf einen Gast, der dringend Punkte braucht.

Leverkusen kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga – ein Rückschlag nach zuvor vier Siegen in Serie. Im DFB-Pokal ließ die Werkself jedoch aufhorchen und bezwang den 1. FC Nürnberg eindrucksvoll mit 5:2.

Patrik Schick hat in dieser Saison Maßstäbe gesetzt und traf in der Bundesliga sechs Mal in Folge – ein Klubrekord. Ibrahim Maza ist als Dreh- und Angelpunkt der Offensive kaum zu stoppen und hat bereits sechs Torbeteiligungen gesammelt. Für den 20-Jährigen ist das Interesse von außen groß: Paris Saint-Germain soll ihn als Ersatz für den verletzten Khvicha Kvaratskhelia bereits im Winter verpflichten wollen.

Der VfB Stuttgart reist dagegen in einer schwierigen Verfassung an. Trainer Sebastian Hoeneß hat nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge intern die Zügel angezogen – Stammplätze gelten nicht mehr als sicher, und individuelle Fehler werden nun offen angesprochen. Im DFB-Pokal gelang zuletzt ein 1:0-Sieg bei Paderborn, der etwas Luft verschaffte.

Besonders Kapitän Deniz Undav steht unter Beobachtung. Der 30-Jährige ist in der Bundesliga in sieben Einsätzen noch ohne Tor. Lothar Matthäus äußerte öffentlich Bedenken, ob die Kapitänsbinde dem Stürmer mehr Last als Motivation bereite.

In der Tabelle trennen beide Teams Welten: Leverkusen kämpft im oberen Drittel um Anschluss an die Spitzengruppe, während Stuttgart im Abstiegskampf steckt. Wo und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Bayer Leverkusen kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Werkself im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg mit 5:2, kassierte jedoch davor eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Zuvor überzeugte Leverkusen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei OFI Kreta sowie einem 2:1-Heimerfolg gegen SC Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte die Werkself 14 Tore und kassierte acht.

Der VfB Stuttgart weist einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den jüngsten vier Pflichtspielen auf, zuletzt ergänzt durch den 1:0-Pokalsieg in Paderborn. Das letzte Bundesliga-Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Davor gab es ein 1:1 gegen Atlético Madrid in der Champions League sowie ein 0:1 gegen den Hamburger SV in der Liga. Stuttgart erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der Bundesliga statt – Stuttgart gewann damals in der MHPArena mit 3:1. Betrachtet man die letzten fünf Aufeinandertreffen, hat Stuttgart mit drei Siegen die Nase vorn, während Leverkusen einmal gewann; eine Partie endete unentschieden. Besonders bemerkenswert: Im Januar 2026 siegte Stuttgart in der BayArena mit 4:1, im März 2025 gewann Leverkusen auswärts knapp mit 4:3.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen