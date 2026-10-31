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Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
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In der Bundesliga spielt Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart

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Bundesliga - Spielwoche 8
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Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart ist live bei WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. In der Bundesliga-Konferenz zeigt DAZN die Partie parallel. Nachfolgend findet Ihr alle Optionen zur Übertragung.

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Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

In der BayArena empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfB Stuttgart zum Bundesliga-Duell. Die Werkself von Trainer Carles Martinez trifft auf einen Gast, der dringend Punkte braucht.

Leverkusen kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga – ein Rückschlag nach zuvor vier Siegen in Serie. Im DFB-Pokal ließ die Werkself jedoch aufhorchen und bezwang den 1. FC Nürnberg eindrucksvoll mit 5:2.

Patrik Schick hat in dieser Saison Maßstäbe gesetzt und traf in der Bundesliga sechs Mal in Folge – ein Klubrekord. Ibrahim Maza ist als Dreh- und Angelpunkt der Offensive kaum zu stoppen und hat bereits sechs Torbeteiligungen gesammelt. Für den 20-Jährigen ist das Interesse von außen groß: Paris Saint-Germain soll ihn als Ersatz für den verletzten Khvicha Kvaratskhelia bereits im Winter verpflichten wollen.

Der VfB Stuttgart reist dagegen in einer schwierigen Verfassung an. Trainer Sebastian Hoeneß hat nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge intern die Zügel angezogen – Stammplätze gelten nicht mehr als sicher, und individuelle Fehler werden nun offen angesprochen. Im DFB-Pokal gelang zuletzt ein 1:0-Sieg bei Paderborn, der etwas Luft verschaffte.

Besonders Kapitän Deniz Undav steht unter Beobachtung. Der 30-Jährige ist in der Bundesliga in sieben Einsätzen noch ohne Tor. Lothar Matthäus äußerte öffentlich Bedenken, ob die Kapitänsbinde dem Stürmer mehr Last als Motivation bereite.

In der Tabelle trennen beide Teams Welten: Leverkusen kämpft im oberen Drittel um Anschluss an die Spitzengruppe, während Stuttgart im Abstiegskampf steckt. Wo und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Aufstellung
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
M. FlekkenM. FlekkenF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaJ. QuansahJ. QuansahMiguel GutiérrezMiguel GutiérrezA. MoreiraA. MoreiraEqui FernándezEqui FernándezA. GarciaA. GarciaN. TellaN. TellaI. MazaI. MazaP. SchickP. SchickD. SeimenD. SeimenF. JeltschF. JeltschJ. ChabotJ. ChabotL. AssignonL. AssignonMaximilian MittelstädtMaximilian MittelstädtGrischa PrömelGrischa PrömelB. El KhannoussB. El KhannoussA. KarazorA. KarazorD. UndavD. UndavChris FührichChris FührichE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Bayer Leverkusen

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • C. Martinez
  • S. Hoeness

Form

B04

B04 - Form

LCH
S0-4
SCF
S2-1
OFI
S0-2
TSG
N3-0
FCN
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VFB

VFB - Form

SBR
S0-3
HSV
N1-0
ATM
U1-1
BMG
N2-3
SCP
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bayer Leverkusen kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Werkself im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg mit 5:2, kassierte jedoch davor eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Zuvor überzeugte Leverkusen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei OFI Kreta sowie einem 2:1-Heimerfolg gegen SC Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte die Werkself 14 Tore und kassierte acht.

Der VfB Stuttgart weist einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den jüngsten vier Pflichtspielen auf, zuletzt ergänzt durch den 1:0-Pokalsieg in Paderborn. Das letzte Bundesliga-Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Davor gab es ein 1:1 gegen Atlético Madrid in der Champions League sowie ein 0:1 gegen den Hamburger SV in der Liga. Stuttgart erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayer LeverkusenUnentschiedenVfB Stuttgart
2
1
2
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
END
Deutschland Super Cup
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
END
8Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der Bundesliga statt – Stuttgart gewann damals in der MHPArena mit 3:1. Betrachtet man die letzten fünf Aufeinandertreffen, hat Stuttgart mit drei Siegen die Nase vorn, während Leverkusen einmal gewann; eine Partie endete unentschieden. Besonders bemerkenswert: Im Januar 2026 siegte Stuttgart in der BayArena mit 4:1, im März 2025 gewann Leverkusen auswärts knapp mit 4:3.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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