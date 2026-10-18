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Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen - SC Freiburg
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In der Bundesliga spielt Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und SC Freiburg beginnt am 18.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg

crest
Bundesliga - Spielwoche 6
BayArena

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg wird live bei DAZN übertragen. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, unterstützt von Experte Michael Ballack.

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Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Bayer Leverkusen empfängt den SC Freiburg am Sonntag, 18. Oktober 2026, in der BayArena in Leverkusen zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Die Werkself kommt in starker Verfassung in diese Partie. Carles Martinez' Mannschaft hat zuletzt vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen eindrucksvollen 4:0-Auswärtssieg bei Lech Posen in der Europa League am vergangenen Donnerstag.

Auch der SC Freiburg reist mit Rückenwind an. Julian Schusters Mannschaft hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele für sich entschieden, zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen FK Jablonec in der Conference League – ebenfalls am Donnerstagabend.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften derzeit einige Plätze: Freiburg führt die Bundesliga an, während Leverkusen auf Rang vier liegt. Das verleiht der Begegnung in der BayArena zusätzliches Gewicht im Kampf um die Tabellenspitze.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird das Spiel laut Medienberichten persönlich verfolgen – und hat dafür bewusst auf das Topspiel Bayern gegen Leipzig verzichtet. Allein vier Freiburger wurden zuletzt in seinen erweiterten Kader berufen.

Wer das Spiel live sehen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.


Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
page.match.formation.title
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
4-2-3-1
M. FlekkenM. FlekkenMiguel GutiérrezMiguel GutiérrezE. TapsobaE. TapsobaF. MedinaF. MedinaJ. QuansahJ. QuansahA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaEqui FernándezEqui FernándezM. DiabyM. DiabyA. GarciaA. GarciaP. SchickP. SchickM. BackhausM. BackhausP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartJ. MakengoJ. MakengoJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtD. ScherhantD. ScherhantLucas HölerLucas HölerM. EggesteinM. EggesteinI. MatanovicI. Matanovic
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
4-2-3-1
Bayer Leverkusen

Startelf

SC Freiburg

Trainer

  • C. Martinez
  • J. Schuster

Form

B04

B04 - Form

FCA
U2-2
CEL
S2-0
RBL
S2-0
M05
S3-4
LCH
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCF

SCF - Form

BMG
S5-0
SGE
U2-2
LUZ
S4-2
S04
S2-1
JAB
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bayer Leverkusen kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 4:0 in Posen in der Europa League am 15. Oktober. Zuvor gewann die Werkself in der Bundesliga mit 4:3 bei Mainz 05 sowie mit 2:0 gegen RB Leipzig. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sechs.

Freiburg präsentiert sich ähnlich formstark: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt bezwang die Mannschaft FK Jablonec in der Conference League mit 3:2. Besonders auffällig war das 5:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. In diesen fünf Begegnungen traf Freiburg 16-mal und ließ sieben Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Bayer LeverkusenUnentschiedenSC Freiburg
3
2
0
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
5
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
END
15Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 7. März 2026 in der Bundesliga statt und endete 3:3 – ein torreiches Remis in Freiburg. Davor gewann Leverkusen das Heimspiel im Oktober 2025 mit 2:0 und setzte sich auch im März 2024 in Freiburg mit 3:2 durch. Aus den letzten fünf Duellen holte Leverkusen zwei Siege, Freiburg einen, zwei Partien endeten unentschieden.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
N
S
N
N
S
14
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
15
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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