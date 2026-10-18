Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und SC Freiburg beginnt am 18.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg

Bundesliga - Spielwoche 6 18. Okt. 2026 - 09:30 BayArena

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg wird live bei DAZN übertragen. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, unterstützt von Experte Michael Ballack.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Bayer Leverkusen empfängt den SC Freiburg am Sonntag, 18. Oktober 2026, in der BayArena in Leverkusen zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Die Werkself kommt in starker Verfassung in diese Partie. Carles Martinez' Mannschaft hat zuletzt vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen eindrucksvollen 4:0-Auswärtssieg bei Lech Posen in der Europa League am vergangenen Donnerstag.

Auch der SC Freiburg reist mit Rückenwind an. Julian Schusters Mannschaft hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele für sich entschieden, zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen FK Jablonec in der Conference League – ebenfalls am Donnerstagabend.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften derzeit einige Plätze: Freiburg führt die Bundesliga an, während Leverkusen auf Rang vier liegt. Das verleiht der Begegnung in der BayArena zusätzliches Gewicht im Kampf um die Tabellenspitze.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird das Spiel laut Medienberichten persönlich verfolgen – und hat dafür bewusst auf das Topspiel Bayern gegen Leipzig verzichtet. Allein vier Freiburger wurden zuletzt in seinen erweiterten Kader berufen.

Wer das Spiel live sehen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.





Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Form

Bayer Leverkusen kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 4:0 in Posen in der Europa League am 15. Oktober. Zuvor gewann die Werkself in der Bundesliga mit 4:3 bei Mainz 05 sowie mit 2:0 gegen RB Leipzig. Insgesamt erzielte Leverkusen in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte sechs.

Freiburg präsentiert sich ähnlich formstark: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt bezwang die Mannschaft FK Jablonec in der Conference League mit 3:2. Besonders auffällig war das 5:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. In diesen fünf Begegnungen traf Freiburg 16-mal und ließ sieben Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 7. März 2026 in der Bundesliga statt und endete 3:3 – ein torreiches Remis in Freiburg. Davor gewann Leverkusen das Heimspiel im Oktober 2025 mit 2:0 und setzte sich auch im März 2024 in Freiburg mit 3:2 durch. Aus den letzten fünf Duellen holte Leverkusen zwei Siege, Freiburg einen, zwei Partien endeten unentschieden.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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