Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und 1. FC Nürnberg beginnt am 28.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen 1. FC Nürnberg

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Nürnberg ist live bei WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Nürnberg: Spielvorschau

In der BayArena in Leverkusen empfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal. Trainer Carles Martinez und seine Werkself wollen auch im nationalen Pokalwettbewerb überzeugen.

Leverkusen kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Nach vier Siegen in Serie kassierte die Werkself zuletzt eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga – ein Dämpfer, der die Mannschaft aber auch antreiben dürfte.

Auf internationaler Bühne läuft es dagegen weiterhin rund. In der Europa League steht Leverkusen nach drei Spieltagen auf Platz zwei der Tabelle, zuletzt gab es ein souveränes 2:0 gegen OFI Kreta auf der griechischen Insel.

Nürnberg reist als Zweitligist an, steht in der 2. Bundesliga aber stark da. Trainer Miroslav Klose hat seine Mannschaft gut eingestellt – nach neun Spieltagen belegt der Klub Rang zwei im Aufstiegsrennen.

Die jüngste Form des FCN zeigt allerdings Rückschläge: Zuletzt unterlagen die Nürnberger dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:1. Dennoch hat Klose eine Mannschaft geformt, die auch gegen höherklassige Gegner gefährlich werden kann.

Hinter den Kulissen bei Leverkusen gibt es weiterhin Gesprächsstoff rund um Victor Boniface, der Berichten zufolge unzufrieden ist und im Winter auf Leihbasis wechseln möchte. Auf dem Platz wird davon jedoch wenig zu spüren sein.

Wo das Pokalduell live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Bayer Leverkusen vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Form

Bayer Leverkusen kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Zuvor überzeugte die Werkself mit einem 2:0-Auswärtssieg bei OFI Kreta in der Europa League sowie einem 2:1-Heimerfolg gegen SC Freiburg in der Bundesliga. In diesen fünf Partien erzielte Leverkusen zwölf Tore und kassierte neun.

Der 1. FC Nürnberg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Davor gab es ein 1:1-Remis gegen Energie Cottbus sowie ein torreiches 4:4 gegen VfL Wolfsburg. Nürnberg erzielte in diesem Zeitraum insgesamt neun Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das letzte direkte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2019 in der Bundesliga statt – Bayer Leverkusen gewann damals in der BayArena mit 2:0. Aus den letzten fünf Duellen hat Leverkusen mit vier Siegen klar die Oberhand, Nürnberg konnte lediglich ein Unentschieden verbuchen. Die Begegnungen liegen jedoch mehrere Jahre zurück, da Nürnberg seitdem überwiegend in der 2. Bundesliga spielte.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

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