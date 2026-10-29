Das Spiel zwischen Austria Wien W und Juventus beginnt am 29.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Austria Wien W gegen Juventus

Women's Champions League - Spielwoche 3 29. Okt. 2026 - 13:45 Generali Arena

Wer zeigt / überträgt Austria Wien W vs Juventus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Austria Wien W und Juventus wird live auf Disney+ übertragen. Nachfolgend sind die Streaming-Optionen aufgeführt.

Austria Wien W vs. Juventus: Spielvorschau

Im Wiener Generali Arena empfängt Austria Wien W den italienischen Traditionsklub Juventus in der Gruppenphase der Women's Champions League. Beide Mannschaften stehen unter Druck, denn die Ausgangslage in der Gruppe ist für keine Seite komfortabel.

Austria Wien hat sich den Platz in der Gruppenphase hart erkämpft. Die Qualifikationsrunde verlief beeindruckend – mit einem 4:0 gegen Brann und einem 5:0 gegen Farul Constanta bewies die Mannschaft von Trainer Stefan Kenesei echten Torriecher. In der Gruppe selbst aber gestaltet sich die Lage schwieriger.

Ein Unentschieden gegen Inter und eine knappe 0:1-Niederlage gegen Chelsea Women zeigen, dass Austria Wien auf diesem Niveau mithalten kann – aber noch nicht regelmäßig punktet. Das Heimspiel im Generali Arena kommt zum richtigen Zeitpunkt, um die eigene Stärke zu unterstreichen.

Juventus reist mit erheblichem Gepäck nach Wien. Drei aufeinanderfolgende Niederlagen in der Serie A Femminile haben Isaac Guerreros Seite unter Druck gesetzt, und eine Reaktion ist längst überfällig. Der 3:0-Sieg über BK Häcken in der Gruppenphase scheint inzwischen weit entfernt.

Für Juventus ist dieses Auswärtsspiel mehr als ein Pflichttermin – es ist eine Chance, das Selbstvertrauen vor der Rückkehr in den Ligabetrieb zurückzugewinnen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zu Übertragung und Anstoßzeit.





Austria Wien W vs. Juventus: Aufstellungen

Form

Austria Wien W kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Inter in der Women's Champions League, zuvor unterlag die Mannschaft Chelsea FC Women mit 0:1. In der Qualifikation zeigte Austria Wien W mit dem 4:0 gegen Brann und dem 5:0 gegen Farul Constanta deutlich mehr Durchschlagskraft.

Juventus steht nach fünf Spielen bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Die Turiner verloren zuletzt mit 2:5 gegen Roma in der Serie A Femminile – das dritte Ligaspiel in Folge ohne Punktgewinn. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 3:0-Auswärtssieg bei BK Häcken in der Women's Champions League und einem 3:1 gegen Napoli Femminile noch Stärke gezeigt.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Austria Wien W und Juventus liegen keine gesicherten Daten aus früheren Begegnungen vor. Dieses Duell stellt auf diesem Wettbewerbsniveau ein Novum für beide Klubs dar.

Austria Wien W vs. Juventus: Die Tabellen

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