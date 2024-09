Austria Wien hat am Sonntag Sturm Graz zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel aus der Bundesliga live übertragen wird.

In Österreichs Bundesliga runden Austria Wien und Sturm Graz an diesem Sonntag den 6. Spieltag ab. Der Traditionsklub aus der Hauptstadt und der amtierende Meister treffen am 15. September um 17 Uhr aufeinander.

Wer das Spiel in Österreich live verfolgen will, muss Sky einschalten. Und wer im LIVE-STREAM dabei sein will, der wird bei Sky X, dem Streamingservice von Sky Austria, fündig. Einfach dort ein Abo abschließen und schon könnt Ihr Austria Wien vs. Sturm Gaz und alle anderen Spiele der österreichischen Bundesliga live genießen.

Austria Wien vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und TV: Uhrzeit und andere wichtige Daten zum Spiel

Spiel Austria Wien - Sturm Graz Wettbewerb Bundesliga Österreich, 6. Spieltag Datum Sonntag, 15. September 2024 Uhrzeit 17 Uhr Spielort Generali-Arena (Wien)

Wer zeigt / überträgt Austria Wien vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und live im TV?

Wer zeigt / überträgt Austria Wien vs. Sturm Graz? News und Aufstellungen

Sturm Graz hatte zum Ligastart Anfang August zwar 0:1 bei Rapid Wien verloren, die vier Spiele seither konnte der österreichische Meister aber allesamt gewinnen. Vor der Länderspielpause gelang ein 4:2 gegen WSG Tirol, mit zwölf Punkten steht Sturm derzeit an der Tabellenspitze.

IMAGO / GEPA pictures

Die Austria hat bisher acht Zähler gesammelt, ist damit aktuell Fünfter. Zuletzt gab es Anfang September ein 1:1 bei Altach.

Wer zeigt / überträgt Austria Wien vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und live im TV? Der direkte Vergleich

Von den 235 bisherigen Duellen konnte die Austria 115 für sich entscheiden, während Graz lediglich 66-mal als Sieger vom Platz ging. Die Bilanz spricht also klar für die Wiener.

Auch in der vergangenen Bundesliga-Saison gewann die Austria ein Spiel gegen Sturm, zuhause unterlag man dem späteren Meister aber mit 0:3.