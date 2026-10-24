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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Augsburg - Union Berlin
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In der Bundesliga spielt Augsburg gegen Union Berlin. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Augsburg und Union Berlin beginnt am 24.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Augsburg gegen Union Berlin

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Bundesliga - Spielwoche 7
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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Augsburg gegen Union Berlin ist live über WOW zu sehen. Wer lieber die Samstagskonferenz verfolgt, wird bei DAZN fündig.

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Augsburg vs. Union Berlin: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt am Samstag, den 17. Oktober 2026, den 1. FC Union Berlin in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Die Fuggerstädter gehen mit breiter Brust in diese Partie. Das 2:2 beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende war ein Ergebnis, das Augsburg in einem starken Licht erscheinen ließ – zumal ein Sieg durchaus möglich gewesen wäre. Besonders in Erinnerung bleibt das Tor von Robin Fellhauer nach nur 8,4 Sekunden, dem schnellsten Treffer der Bundesliga-Geschichte.

Trainer Manuel Baums Mannschaft steht mit acht Punkten aus sechs Spielen auf Tabellenplatz zehn und hat bewiesen, dass der Saisonstart kein Zufallsprodukt war. Augsburg kann auch gegen die Großen der Liga gefährlich werden.

Union Berlin dagegen befindet sich in einer schwierigen Lage. Die Eisernen rangieren auf Platz 17 der Tabelle und haben in den vergangenen Wochen herbe Rückschläge einstecken müssen – darunter ein 0:7-Debakel gegen Bayern München Mitte September und eine 1:3-Niederlage gegen Schalke 04. Trainer Mauro Lustrinelli braucht dringend Punkte.

Den ersten Bundesliga-Sieg der laufenden Saison sicherte sich Union Berlin zuletzt mit einem 1:0 gegen Elversberg – ein Ergebnis, das zumindest etwas Druck aus der Situation genommen hat. Ob das als Basis für eine Trendwende reicht, muss sich zeigen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Partie – hier sind alle Antworten.


Augsburg vs. Union Berlin: Aufstellungen

Augsburg vs Union Berlin Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Augsburg crest
Augsburg
FCA
page.match.formation.title
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-4-2
F. DahmenF. DahmenC. MatsimaC. MatsimaJ. BahJ. BahC. BrackelmannC. BrackelmannA. KadeA. KadeH. BehrensH. BehrensF. RiederF. RiederA. IbrahimovicA. IbrahimovicH. MassengoH. MassengoR. FellhauerR. FellhauerM. GregoritschM. GregoritschFrederik RönnowFrederik RönnowT. RotheT. RotheJ. HabererJ. HabererF. UduokhaiF. UduokhaiZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschAndrás SchäferAndrás SchäferK. ImeriK. ImeriR. KhediraR. KhediraM. AebischerM. AebischerW. JeongW. JeongT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
3-4-2-1
Augsburg

Startelf

Union Berlin

Trainer

  • M. Baum
  • M. Lustrinelli

Form

FCA

FCA - Form

B04
U2-2
SVW
N3-2
BSC
U2-2
FCB
U2-2
ELV
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
11/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
FCU

FCU - Form

S04
N1-3
FCB
N7-0
RJK
S0-1
ELV
S1-0
BVB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Augsburg kommt mit einer soliden Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:3-Sieg gegen Elversberg, davor gab es das viel beachtete 2:2 bei Bayern München. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:2 gegen Werder Bremen. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zehn Tore und kassierte neun.

Union Berlin präsentiert sich deutlich weniger stabil. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Eisernen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Borussia Dortmund, der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 1:0 gegen Elversberg. Zuvor kassierte Union ein 7:0 gegen Bayern München. In fünf Partien erzielte die Mannschaft von Lustrinelli lediglich zwei Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AugsburgUnentschiedenUnion Berlin
2
1
2
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
4
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Bundesliga statt – Union Berlin gewann daheim mit 4:0 gegen Augsburg. Aus den letzten fünf direkten Duellen hält Union Berlin zwei Siege, Augsburg gewann ebenfalls zweimal, einmal trennten sich beide Teams 1:1. Das Torverhältnis aus diesen fünf Partien lautet 8:7 zugunsten von Union Berlin.

Augsburg vs. Union Berlin: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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