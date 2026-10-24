Das Spiel zwischen Augsburg und Union Berlin beginnt am 24.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Augsburg gegen Union Berlin

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 WWK Arena

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Augsburg vs. Union Berlin: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt am Samstag, den 17. Oktober 2026, den 1. FC Union Berlin in der WWK Arena zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Die Fuggerstädter gehen mit breiter Brust in diese Partie. Das 2:2 beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende war ein Ergebnis, das Augsburg in einem starken Licht erscheinen ließ – zumal ein Sieg durchaus möglich gewesen wäre. Besonders in Erinnerung bleibt das Tor von Robin Fellhauer nach nur 8,4 Sekunden, dem schnellsten Treffer der Bundesliga-Geschichte.

Trainer Manuel Baums Mannschaft steht mit acht Punkten aus sechs Spielen auf Tabellenplatz zehn und hat bewiesen, dass der Saisonstart kein Zufallsprodukt war. Augsburg kann auch gegen die Großen der Liga gefährlich werden.

Union Berlin dagegen befindet sich in einer schwierigen Lage. Die Eisernen rangieren auf Platz 17 der Tabelle und haben in den vergangenen Wochen herbe Rückschläge einstecken müssen – darunter ein 0:7-Debakel gegen Bayern München Mitte September und eine 1:3-Niederlage gegen Schalke 04. Trainer Mauro Lustrinelli braucht dringend Punkte.

Den ersten Bundesliga-Sieg der laufenden Saison sicherte sich Union Berlin zuletzt mit einem 1:0 gegen Elversberg – ein Ergebnis, das zumindest etwas Druck aus der Situation genommen hat. Ob das als Basis für eine Trendwende reicht, muss sich zeigen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Partie – hier sind alle Antworten.





Augsburg vs. Union Berlin: Aufstellungen

Form

Augsburg kommt mit einer soliden Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:3-Sieg gegen Elversberg, davor gab es das viel beachtete 2:2 bei Bayern München. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:2 gegen Werder Bremen. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zehn Tore und kassierte neun.

Union Berlin präsentiert sich deutlich weniger stabil. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Eisernen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Borussia Dortmund, der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 1:0 gegen Elversberg. Zuvor kassierte Union ein 7:0 gegen Bayern München. In fünf Partien erzielte die Mannschaft von Lustrinelli lediglich zwei Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Bundesliga statt – Union Berlin gewann daheim mit 4:0 gegen Augsburg. Aus den letzten fünf direkten Duellen hält Union Berlin zwei Siege, Augsburg gewann ebenfalls zweimal, einmal trennten sich beide Teams 1:1. Das Torverhältnis aus diesen fünf Partien lautet 8:7 zugunsten von Union Berlin.

Augsburg vs. Union Berlin: Die Tabellen

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