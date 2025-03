Im Wanda Metropolitano kommt es heute zur Entscheidung: Atletico empfängt Real im Rückspiel des Achtelfinals. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Diese Woche stehen in der Champions League die Rückspiele der Achtelfinal-Begegnungen an. Real muss beim Stadtnachbarn Atletico antreten, zuhause gewannen die Königlichen mit 2:1. Der Anstoß am heutigen Mittwoch, 12. März, erfolgt um 21 Uhr.

Wer zeigt/überträgt Atletico Madrid vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Atletico Madrid vs. Real Madrid im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Atletico Madrid News

Atletico schloss die Ligaphase auf Rang fünf ab und qualifizierte sich somit direkt für das Achtelfinale. Im Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu musste man sich aber 1:2 geschlagen geben. Dabei musste das Team von Diego Simeone auf Koke und Azpilicueta verzichten, beide werden auch beim Rückspiel fehlen.

Die Aufstellung von Atletico Madrid

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Getty

Real Madrid News

Die Königlichen mussten den Umweg über die Playoffs gehen. Das Team von Carlo Ancelotti konnte sich aber souverän gegen Manchester City mit 6:3 nach Hin- und Rückspiel durchsetzen. Im Hinspiel mussten die Königlichen noch auf Jude Bellingham verzichten, dieser fehlte gelbgesperrt. Im Rückspiel werden auch weiterhin die langzeitverletzten Dani Carvajal und Eder Militao fehlen, auch Dani Ceballos fällt wohl bis Mai aus.

Die Aufstellung von Real Madrid

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

AFP

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Der direkte Vergleich

Bereits 200 Mal spielten die beiden Madrider Klubs gegeneinander, Real konnte dabei 103 Begegnungen für sich entscheiden, Atletico nur 48. In der Liga gab es dieses Jahr zwei Unentschieden, in der Champions League konnten sich bis jetzt immer die Königlichen durchsetzen, davon sogar zweimal im Finale.

Duelle insgesamt 200 Siege Atletico 48 Siege Real 103 Unentschieden 49 Letztes Duell Real Madrid vs. Atletico Madrid 2:1 (Champions League, 4. März 2025)

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Nützliche Links