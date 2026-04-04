Die spanische LaLiga hat am heutigen Samstag (4. April) einen absoluten Leckerbissen zu bieten: Der Tabellenvierte Atletico Madrid empfängt den Tabellenführer FC Barcelona zum Topspiel des 30. Spieltags. Im Riyadh Air Metropolitano in Madrid rollt ab 21 Uhr der Ball.

GOAL erklärt Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV und Live Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der höchsten spanischen Spielklasse und bietet daher zu Atletico gegen Barca einen Livestream an. Dieser startet bereits um 20.30 Uhr. Durch das Geschehen führt Euch folgendes Team:

- Moderator: David Ploch

- Kommentator: Chris Putz

- Expertin: Turid Knaak

- Reporter: Andres Veredas

Der Zugang zu DAZN ist mit einem kostenpflichtigen Abonnement versperrt. Für LaLiga genügt ein DAZN-Super-Sports-Abonnement.

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Barcelona

La Liga - La Liga Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs. Barcelona: Aufstellungen

News über Atletico Madrid

Im Titelrennen spielt Atletico zwar keine große Rolle mehr, allerdings hat das Team in dieser Saison bereits bewiesen, dass es den FC Barcelona schlagen kann. Im Halbfinale der Copa del Rey warfen die Madrilenen die Katalanen aus dem Wettbewerb.

News über Barcelona

Mit dem heutigen Duell gegen die Rojiblancos ist es nicht getan: Der FC Barcelona und Atletico treffen in den kommenden Wochen auch im Viertelfinale der Champions League aufeinander.









Form

Bilanz direkte Duelle

Atletico Madrid vs. Barcelona: Die Tabellen

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