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Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

La Liga
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona

In LaLiga kriegt es Atletico Madrid heute mit dem FC Barcelona zu tun. GOAL zeigt, wo das Spiel gezeigt wird.

Die spanische LaLiga hat am heutigen Samstag (4. April) einen absoluten Leckerbissen zu bieten: Der Tabellenvierte Atletico Madrid empfängt den Tabellenführer FC Barcelona zum Topspiel des 30. Spieltags. Im Riyadh Air Metropolitano in Madrid rollt ab 21 Uhr der Ball.

GOAL erklärt Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV und Live Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

DAZN

DAZN

Hier ansehen

DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der höchsten spanischen Spielklasse und bietet daher zu Atletico gegen Barca einen Livestream an. Dieser startet bereits um 20.30 Uhr. Durch das Geschehen führt Euch folgendes Team:

Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

- Moderator: David Ploch

- Kommentator: Chris Putz

- Expertin: Turid Knaak

- Reporter: Andres Veredas

Der Zugang zu DAZN ist mit einem kostenpflichtigen Abonnement versperrt. Für LaLiga genügt ein DAZN-Super-Sports-Abonnement.

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Barcelona

crest
La Liga - La Liga
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs. Barcelona: Aufstellungen

Atletico Madrid vs Barcelona Aufstellungen

Atletico MadridHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
23
Nicolás González
16
N. Molina
24
R. Le Normand
15
Clément Lenglet
20
G. Simeone
11
T. Almada
21
O. Vargas
6
C
Koke
10
Álex Baena
7
A. Griezmann
13
J. Garcia
18
G. Martin
2
J. Cancelo
4
C
R. Araujo
5
P. Cubarsi
8
Pedri
14
M. Rashford
16
F. Lopez
24
E. Garcia
10
L. Yamal
20
D. Olmo

4-2-3-1

BARAway team crest

ATM
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

BAR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

News über Atletico Madrid

Im Titelrennen spielt Atletico zwar keine große Rolle mehr, allerdings hat das Team in dieser Saison bereits bewiesen, dass es den FC Barcelona schlagen kann. Im Halbfinale der Copa del Rey warfen die Madrilenen die Katalanen aus dem Wettbewerb.

News über Barcelona

Mit dem heutigen Duell gegen die Rojiblancos ist es nicht getan: Der FC Barcelona und Atletico treffen in den kommenden Wochen auch im Viertelfinale der Champions League aufeinander.



Form

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ATM

Letzte 5 Spiele

BAR

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

7

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Atletico Madrid vs. Barcelona: Die Tabellen

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