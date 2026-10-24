Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Deportivo de A Coruna beginnt am 24.10.2026, 21:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Deportivo de A Coruna

La Liga - Spielwoche 10 24. Okt. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Atletico Madrid und Deportivo de A Coruña ist live bei DAZN zu sehen. Alle Infos zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna: Spielvorschau

Im Riyadh Air Metropolitano empfängt Atletico Madrid den Deportivo de A Coruña in der La Liga. Die Madrilenen wollen nach dem Remis in der Champions League bei Stuttgart wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und ihren zweiten Tabellenplatz in der Liga festigen.

Diego Simeones Mannschaft zeigt in dieser Saison eine beeindruckende Leistungskurve. Vier Siege in den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 2:1 gegen Real Madrid und ein 2:0 gegen Manchester United in der Champions League – unterstreichen den Anspruch der Colchoneros auf den Titel.

Allerdings fehlen dem Trainer mit Koke und Cristian Romero zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt. Romero musste zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Espanyol vorzeitig vom Platz, und sein Ausfall belastet die Defensive merklich.

Deportivo de A Coruña reist als Tabellenneunte in die Hauptstadt – ein Aufsteiger, der sich in der Liga bislang achtbar geschlagen hat, aber auswärts gegen die Topteams der Liga vor einer schwierigen Aufgabe steht. Trainer Antonio Hidalgo muss zudem auf eine ganze Reihe verletzter Spieler verzichten, darunter Yeremay Hernández und Pierre-Emerick Aubameyang.

Die jüngste Bilanz zwischen beiden Teams spricht klar für die Gastgeber. Atletico hat in den letzten direkten Vergleichen stets die Oberhand behalten und ist auch diesmal klarer Favorit.

Alle Informationen dazu, wo ihr die Partie live verfolgen könnt, findet ihr hier.





Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna: Aufstellungen

Form

Atletico Madrid kommt mit einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und null Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von VfB Stuttgart in der Champions League 1:1, davor gab es ein 1:0 gegen Espanyol in der Liga. Insgesamt erzielte Atletico in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sieben Tore und kassierte nur zwei – eine bemerkenswert stabile Defensivleistung.

Deportivo de A Coruña weist in den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Levante, zuvor unterlag die Mannschaft Real Sociedad mit 2:3. Insgesamt traf Deportivo fünfmal und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 13. Januar 2026 im Copa del Rey statt: Atletico Madrid gewann auswärts bei Deportivo mit 1:0. In den letzten fünf direkten Vergleichen hat Atletico viermal gewonnen, einmal trennten sich beide Teams unentschieden – Deportivo konnte keinen einzigen Sieg verbuchen.

Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna: Die Tabellen

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