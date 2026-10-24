Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoDeportivo de A Coruna
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna heute live im TV und Livestream?

Atletico Madrid - Deportivo de A Coruna
Atletico Madrid
Deportivo de A Coruna
La Liga

In der La Liga spielt Atletico Madrid gegen Deportivo de A Coruna. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Deportivo de A Coruna beginnt am 24.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Deportivo de A Coruna

crest
La Liga - Spielwoche 10
Riyadh Air Metropolitano

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Atletico Madrid und Deportivo de A Coruña ist live bei DAZN zu sehen. Alle Infos zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna: Spielvorschau

Im Riyadh Air Metropolitano empfängt Atletico Madrid den Deportivo de A Coruña in der La Liga. Die Madrilenen wollen nach dem Remis in der Champions League bei Stuttgart wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und ihren zweiten Tabellenplatz in der Liga festigen.

Diego Simeones Mannschaft zeigt in dieser Saison eine beeindruckende Leistungskurve. Vier Siege in den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 2:1 gegen Real Madrid und ein 2:0 gegen Manchester United in der Champions League – unterstreichen den Anspruch der Colchoneros auf den Titel.

Allerdings fehlen dem Trainer mit Koke und Cristian Romero zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt. Romero musste zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Espanyol vorzeitig vom Platz, und sein Ausfall belastet die Defensive merklich.

Deportivo de A Coruña reist als Tabellenneunte in die Hauptstadt – ein Aufsteiger, der sich in der Liga bislang achtbar geschlagen hat, aber auswärts gegen die Topteams der Liga vor einer schwierigen Aufgabe steht. Trainer Antonio Hidalgo muss zudem auf eine ganze Reihe verletzter Spieler verzichten, darunter Yeremay Hernández und Pierre-Emerick Aubameyang.

Die jüngste Bilanz zwischen beiden Teams spricht klar für die Gastgeber. Atletico hat in den letzten direkten Vergleichen stets die Oberhand behalten und ist auch diesmal klarer Favorit.

Alle Informationen dazu, wo ihr die Partie live verfolgen könnt, findet ihr hier.


Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna: Aufstellungen

Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
page.match.formation.title
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteR. Le NormandR. Le NormandD. HanckoD. HanckoK. LeeK. LeeÁlex BaenaÁlex BaenaP. BarriosP. BarriosM. HjulmandM. HjulmandA. LookmanA. LookmanJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezLeo RománLeo RománX. NavarroX. NavarroJosé GiménezJosé GiménezM. LoureiroM. LoureiroG. QuagliataG. QuagliataM. SorianoM. SorianoD. VillaresD. VillaresL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciYeremay HernándezYeremay HernándezB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
Atletico Madrid

Startelf

Deportivo de A Coruna

Trainer

  • D. Simeone
  • A. Hidalgo

Form

ATM

ATM - Form

RMA
S2-1
ALA
S1-2
MUN
S2-0
ESP
S0-1
VFB
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COR

COR - Form

SEV
N0-1
BET
U1-1
POR
N1-3
RSO
N3-2
LEV
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Atletico Madrid kommt mit einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und null Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von VfB Stuttgart in der Champions League 1:1, davor gab es ein 1:0 gegen Espanyol in der Liga. Insgesamt erzielte Atletico in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sieben Tore und kassierte nur zwei – eine bemerkenswert stabile Defensivleistung.

Deportivo de A Coruña weist in den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Levante, zuvor unterlag die Mannschaft Real Sociedad mit 2:3. Insgesamt traf Deportivo fünfmal und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenDeportivo de A Coruna
4
1
0
Spanien Copa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
END
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
END
5Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 13. Januar 2026 im Copa del Rey statt: Atletico Madrid gewann auswärts bei Deportivo mit 1:0. In den letzten fünf direkten Vergleichen hat Atletico viermal gewonnen, einmal trennten sich beide Teams unentschieden – Deportivo konnte keinen einzigen Sieg verbuchen.

Atletico Madrid vs. Deportivo de A Coruna: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
U
U
S
N
S
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
N
S
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
U
N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen