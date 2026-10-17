Das Spiel zwischen Atlanta United und Inter Miami CF beginnt am 18.10.2026, 01:30.

Anstoßzeit Atlanta United gegen Inter Miami CF

USA MLS - Spielwoche 30 17. Okt. 2026 - 19:30 Mercedes-Benz Stadium

Wer zeigt / überträgt Atlanta United vs Inter Miami CF heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Atlanta United und Inter Miami CF ist live auf Apple TV zu sehen. Im Rahmen der MLS-Saison 2026 sind alle Partien direkt im Standard-Abonnement von Apple TV enthalten – ein separater Season Pass ist nicht mehr erforderlich.

Atlanta United vs. Inter Miami CF: Spielvorschau

Inter Miami CF reist zum MLS-Auswärtsspiel ins Mercedes-Benz Stadium nach Atlanta – und kommt als frisch qualifizierter Playoff-Teilnehmer in die Georgia-Hauptstadt.

Kily Gonzalez' Mannschaft hat sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen New York City FC den Einzug in die Postseason gesichert. Germán Berterame und Rodrigo De Paul trafen, Lionel Messi lieferte die entscheidenden kreativen Impulse.

Atlanta United steht auf dem 14. Platz in der Eastern Conference und kämpft noch um die Playoff-Teilnahme. Gerardo Martinos Mannschaft gewann zuletzt 3:0 gegen CF Montreal, doch die Saison verlief zu unbeständig, als dass ein Aufwärtstrend gesichert wäre.

Für die Five Stripes ist dieses Heimspiel eines der wichtigsten verbleibenden Spiele im Kampf um die Postseason. Miami hingegen will den Schwung aus den vergangenen Wochen mitnehmen und die eigene Playoff-Position festigen.

Messi und seine Mitspieler haben in dieser Saison bewiesen, dass sie auch auswärts gefährlich sind – Atlanta braucht eine Topleistung, um mithalten zu können.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es unten.





Atlanta United vs. Inter Miami CF: Aufstellungen

Form

Atlanta United kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:0 gegen CF Montreal am 14. Oktober, davor gab es eine 1:3-Niederlage gegen FC Cincinnati. Zudem gab es ein 2:2 gegen New York City FC und ein torloses Remis gegen DC United. Insgesamt erzielte Atlanta sechs Tore und kassierte sechs in diesem Zeitraum.

Inter Miami präsentiert sich in starker Verfassung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:0 gegen New York City FC, davor folgte ein 4:0-Kantersieg gegen DC United. Die einzige Niederlage kam gegen Columbus Crew mit 1:2. Miami traf in diesen fünf Partien zehnmal und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete im September 2026 mit einem 2:2 in einem MLS-Ligaspiel. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Inter Miami die Nase vorn: drei Siege stehen zwei Siegen von Atlanta gegenüber, darunter ein 4:0-Heimsieg im Oktober 2025 und ein 2:1-Auswärtssieg in Atlanta im März 2025.

Atlanta United vs. Inter Miami CF: Die Tabellen

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