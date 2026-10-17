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Wer zeigt / überträgt Atlanta United vs. Inter Miami CF heute live im TV und Livestream?

Atlanta United - Inter Miami CF
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In der MLS spielt Atlanta United gegen Inter Miami CF. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Atlanta United und Inter Miami CF beginnt am 18.10.2026, 01:30.

Anstoßzeit Atlanta United gegen Inter Miami CF

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USA MLS - Spielwoche 30
Mercedes-Benz Stadium

Wer zeigt / überträgt Atlanta United vs Inter Miami CF heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Atlanta United und Inter Miami CF ist live auf Apple TV zu sehen. Im Rahmen der MLS-Saison 2026 sind alle Partien direkt im Standard-Abonnement von Apple TV enthalten – ein separater Season Pass ist nicht mehr erforderlich.

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Atlanta United vs. Inter Miami CF: Spielvorschau

Inter Miami CF reist zum MLS-Auswärtsspiel ins Mercedes-Benz Stadium nach Atlanta – und kommt als frisch qualifizierter Playoff-Teilnehmer in die Georgia-Hauptstadt.

Kily Gonzalez' Mannschaft hat sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen New York City FC den Einzug in die Postseason gesichert. Germán Berterame und Rodrigo De Paul trafen, Lionel Messi lieferte die entscheidenden kreativen Impulse.

Atlanta United steht auf dem 14. Platz in der Eastern Conference und kämpft noch um die Playoff-Teilnahme. Gerardo Martinos Mannschaft gewann zuletzt 3:0 gegen CF Montreal, doch die Saison verlief zu unbeständig, als dass ein Aufwärtstrend gesichert wäre.

Für die Five Stripes ist dieses Heimspiel eines der wichtigsten verbleibenden Spiele im Kampf um die Postseason. Miami hingegen will den Schwung aus den vergangenen Wochen mitnehmen und die eigene Playoff-Position festigen.

Messi und seine Mitspieler haben in dieser Saison bewiesen, dass sie auch auswärts gefährlich sind – Atlanta braucht eine Topleistung, um mithalten zu können.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es unten.


Atlanta United vs. Inter Miami CF: Aufstellungen

Atlanta United vs Inter Miami CF Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Martino

Form

ATL

ATL - Form

DCU
U0-0
POT
S0-1
NYC
U2-2
CIN
N1-3
MTL
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIA

MIA - Form

CRU
S2-0
SDI
U2-2
COL
N2-1
DCU
S4-0
NYC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Atlanta United kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:0 gegen CF Montreal am 14. Oktober, davor gab es eine 1:3-Niederlage gegen FC Cincinnati. Zudem gab es ein 2:2 gegen New York City FC und ein torloses Remis gegen DC United. Insgesamt erzielte Atlanta sechs Tore und kassierte sechs in diesem Zeitraum.

Inter Miami präsentiert sich in starker Verfassung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:0 gegen New York City FC, davor folgte ein 4:0-Kantersieg gegen DC United. Die einzige Niederlage kam gegen Columbus Crew mit 1:2. Miami traf in diesen fünf Partien zehnmal und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Atlanta UnitedUnentschiedenInter Miami CF
2
1
2
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
END
USA MLS
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
END
USA MLS
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
END
8Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete im September 2026 mit einem 2:2 in einem MLS-Ligaspiel. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Inter Miami die Nase vorn: drei Siege stehen zwei Siegen von Atlanta gegenüber, darunter ein 4:0-Heimsieg im Oktober 2025 und ein 2:1-Auswärtssieg in Atlanta im März 2025.

Atlanta United vs. Inter Miami CF: Die Tabellen

Major League Soccer Ost

#PSUNTG+/-PktForm
1
Nashville SCNashville SCNSC
2920636322+4166
S
S
S
S
U
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
29141057050+2052
S
S
N
U
U
3
New England RevolutionNew England RevolutionNER
29154104841+749
S
N
N
S
S
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2914695243+948
N
S
S
S
N
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2913795143+846
N
S
N
S
U
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
29136105946+1345
S
S
S
S
S
7
Orlando CityOrlando CityORL
29115135469-1538
U
S
N
N
S
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
29106133954-1536
N
S
N
S
S
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2899106068-836
N
S
N
U
U
10
New York City FCNew York City FCNYC
2989124240+233
N
N
U
N
S
11
Toronto FCToronto FCTFC
29712104455-1133
U
S
N
N
N
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2871293647-1133
S
N
U
N
U
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2995154447-332
S
N
S
S
N
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2986153648-1230
S
N
U
S
U
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2966173559-2424
N
N
S
N
N
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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