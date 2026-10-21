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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. Viking heute live im TV und Livestream?

Aston Villa - Viking
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Viking
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In der Champions League spielt Aston Villa gegen Viking. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Aston Villa und Viking beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport

Anstoßzeit Aston Villa gegen Viking

crest
Champions League - Spielwoche 3
Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Viking heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Aston Villa vs. Viking: Spielvorschau

Im Villa Park in Birmingham empfängt Aston Villa den norwegischen Vertreter Viking FK in der Gruppenphase der Champions League. Für Unai Emerys Mannschaft ist es die nächste Bewährungsprobe auf europäischer Bühne, nachdem der Klub in dieser Saison bereits eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht hat.

Villa kommt in blendender Form in dieses Spiel. Zuletzt fegte die Mannschaft Fenerbahçe mit 6:0 vom Platz – Nicolas Jackson traf dabei noch vor der Pause doppelt, Ross Barkley verwandelte zwei Elfmeter. Auch in der Premier League lief es zuletzt gut: Ein 1:0-Sieg bei Newcastle United festigte das Selbstvertrauen im Kader.

Die Bilanz in der Champions League spricht ebenfalls für den Gastgeber. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen steht Villa derzeit auf dem vierten Platz der Gesamtwertung – ein starker Start in die europäische Kampagne unter Emery.

Viking reist als Außenseiter nach Birmingham, hat sich in dieser Saison jedoch als unangenehmer Gegner erwiesen. In der Champions League erkämpfte die Mannschaft von Trainer Morten Jensen ein beachtliches 3:3 gegen Bayern München – ein Ergebnis, das zeigt, dass der Klub nicht ohne Weiteres zu bezwingen ist.

In der norwegischen Eliteserien läuft es für Viking ebenfalls solide: Drei Siege in den jüngsten Ligaspielen unterstreichen die Stabilität der Mannschaft. Dennoch dürfte die Aufgabe in Birmingham eine der schwersten der Saison werden.

Wo und wie man das Spiel live verfolgen kann, erfahrt ihr unten.


Aston Villa vs. Viking: Aufstellungen

Aston Villa vs Viking Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfP. TorresP. TorresM. CashM. CashT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. JacksonArild ÖstböArild ÖstböH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. HeggheimG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. Haugenteam-logoHenrik Rörvik BjördalJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimZ. TripicZ. Tripic
Viking crest
Viking
VIK
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

Viking

Trainer

  • U. Emery
  • M. Jensen

Form

AVL

AVL - Form

TOT
S2-3
SEV
S1-3
BRE
U2-2
FB
S6-0
NEW
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VIK

VIK - Form

LIL
S3-0
MAD
S0-3
BRA
S0-2
FCB
U3-3
FRE
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Aston Villa kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der letzte Auftritt endete mit einem 1:0-Sieg bei Newcastle United in der Premier League, davor folgte ein 6:0-Kantersieg gegen Fenerbahçe in der Champions League. Auch auswärts beim 2:3 gegen Tottenham zeigte Villa Nehmerqualitäten und holte drei Punkte. Lediglich das 2:2 gegen Brentford blieb ohne vollen Erfolg. Über fünf Spiele erzielte die Mannschaft 15 Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Viking präsentiert sich ebenfalls in guter Verfassung: Vier Siege und ein Unentschieden stehen in den letzten fünf Pflichtspielen zu Buche. Zuletzt gewann der Klub 3:2 gegen Fredrikstad in der Eliteserien, zuvor gelang in der Champions League ein 3:3 gegen Bayern München. Mit drei Siegen in der Liga und einem Pokalerfolg zeigt Viking Konstanz – auch wenn das Niveau der Gegner mit dem heutigen Abend nicht vergleichbar ist.

Bilanz direkte Duelle

Zu Begegnungen zwischen Aston Villa und Viking liegen keine Daten aus den jüngsten fünf direkten Duellen vor. Historische Vergleiche zwischen den beiden Klubs sind entsprechend nicht auswertbar.

Aston Villa vs. Viking: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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