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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. Fulham heute live im TV und Livestream?

Aston Villa - Fulham
Aston Villa
Fulham
Premier League

In der Premier League spielt Aston Villa gegen Fulham. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Aston Villa und Fulham beginnt am 31.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Aston Villa gegen Fulham

crest
Premier League - Spielwoche 9
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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Fulham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf WOW verfügbar. Dort kann das Duell zwischen Aston Villa und Fulham gestreamt werden.

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Aston Villa vs. Fulham: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Fulham auf dem Villa Park in einem Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die sich in sehr unterschiedlichen Verfassungen präsentieren.

Unai Emery hat aus Villa ein echtes Spitzenteam geformt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Manchester City zählt die Mannschaft aus Birmingham zu den stärksten Kräften der Liga – Nicolas Jackson, der nach seinem Wechsel von Chelsea sofort aufgeblüht ist, traf dabei doppelt und unterstrich, warum Emery so viel Vertrauen in ihn setzt.

Die Personallage bei Villa ist dennoch nicht makellos. Amadou Onana, Matteo Ruggeri und Aaron Wan-Bissaka fehlen verletzt – Ausfälle, die Emery in der Defensive und im Mittelfeld umzuplanen zwingt.

Fulham reist mit einem gewissen Selbstvertrauen an. Alvaro Arbeloas Mannschaft hat zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter einen 1:0-Auswärtserfolg bei Coventry City. Die Cottagers stehen in der Tabelle aber deutlich unter Druck und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Auf der Gegenseite fehlt Fulham Ryan Sessegnon wegen einer Sperre, was die Optionen auf der linken Seite einschränkt.

Villa ist in dieser Saison auf dem eigenen Platz eine andere Mannschaft – mit Champions-League-Fußball, der die Spieler schärft und das Selbstvertrauen stärkt. Für Fulham wird es schwer, hier etwas mitzunehmen.

Alle Infos, wo und wie das Spiel live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.

Aston Villa vs. Fulham: Aufstellungen

Aston Villa vs Fulham Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aufstellung
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. JacksonB. LenoB. LenoT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeS. CharlesS. CharlesO. BobbO. BobbA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

Fulham

Trainer

  • U. Emery
  • A. Arbeloa

Form

AVL

AVL - Form

FB
S6-0
NEW
S0-1
VIK
S3-1
MCI
S2-1
BOU
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FUL

FUL - Form

MUN
U1-1
IPS
N2-1
HUL
S1-0
COV
S0-1
CRY
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Aston Villa kommt auf drei Siege, einen Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Rückschlag war das 0:3 im Carabao Cup gegen Bournemouth, dem jedoch der starke 2:1-Ligaerfolg gegen Manchester City vorausging. Insgesamt erzielte Villa in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte fünf – eine Bilanz, die die Stärke des Angriffs unterstreicht.

Fulham gewann drei und verlor zwei der letzten fünf Partien. Die jüngste Niederlage kam im Carabao Cup gegen Crystal Palace mit 0:1, davor aber stand ein 1:0-Auswärtssieg bei Coventry. In fünf Spielen traf Fulham sieben Mal und ließ sieben Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenFulham
4
0
1
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete am 25. April 2026 mit einem 1:0-Sieg für Fulham in einem Premier-League-Heimspiel. Über die letzten fünf direkten Duelle hat Aston Villa die Nase vorn: Die Villans gewannen dreimal, Fulham einmal, einmal trennten sich beide Mannschaften unentschieden.

Aston Villa vs. Fulham: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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