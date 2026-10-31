Das Spiel zwischen Aston Villa und Fulham beginnt am 31.10.2026, 21:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Aston Villa gegen Fulham

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 16:00 Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Fulham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf WOW verfügbar. Dort kann das Duell zwischen Aston Villa und Fulham gestreamt werden.

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Aston Villa vs. Fulham: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Fulham auf dem Villa Park in einem Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die sich in sehr unterschiedlichen Verfassungen präsentieren.

Unai Emery hat aus Villa ein echtes Spitzenteam geformt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Manchester City zählt die Mannschaft aus Birmingham zu den stärksten Kräften der Liga – Nicolas Jackson, der nach seinem Wechsel von Chelsea sofort aufgeblüht ist, traf dabei doppelt und unterstrich, warum Emery so viel Vertrauen in ihn setzt.

Die Personallage bei Villa ist dennoch nicht makellos. Amadou Onana, Matteo Ruggeri und Aaron Wan-Bissaka fehlen verletzt – Ausfälle, die Emery in der Defensive und im Mittelfeld umzuplanen zwingt.

Fulham reist mit einem gewissen Selbstvertrauen an. Alvaro Arbeloas Mannschaft hat zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter einen 1:0-Auswärtserfolg bei Coventry City. Die Cottagers stehen in der Tabelle aber deutlich unter Druck und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Auf der Gegenseite fehlt Fulham Ryan Sessegnon wegen einer Sperre, was die Optionen auf der linken Seite einschränkt.

Villa ist in dieser Saison auf dem eigenen Platz eine andere Mannschaft – mit Champions-League-Fußball, der die Spieler schärft und das Selbstvertrauen stärkt. Für Fulham wird es schwer, hier etwas mitzunehmen.

Alle Infos, wo und wie das Spiel live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.

Aston Villa vs. Fulham: Aufstellungen

Form

Aston Villa kommt auf drei Siege, einen Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Rückschlag war das 0:3 im Carabao Cup gegen Bournemouth, dem jedoch der starke 2:1-Ligaerfolg gegen Manchester City vorausging. Insgesamt erzielte Villa in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte fünf – eine Bilanz, die die Stärke des Angriffs unterstreicht.

Fulham gewann drei und verlor zwei der letzten fünf Partien. Die jüngste Niederlage kam im Carabao Cup gegen Crystal Palace mit 0:1, davor aber stand ein 1:0-Auswärtssieg bei Coventry. In fünf Spielen traf Fulham sieben Mal und ließ sieben Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete am 25. April 2026 mit einem 1:0-Sieg für Fulham in einem Premier-League-Heimspiel. Über die letzten fünf direkten Duelle hat Aston Villa die Nase vorn: Die Villans gewannen dreimal, Fulham einmal, einmal trennten sich beide Mannschaften unentschieden.

Aston Villa vs. Fulham: Die Tabellen