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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. Fenerbahçe heute live im TV und Livestream?

Aston Villa - Fenerbahçe
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In der Champions League spielt Aston Villa gegen Fenerbahçe. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Aston Villa und Fenerbahçe beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen Fenerbahçe

crest
Champions League - Spielwoche 2
Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Fenerbahçe heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und Fenerbahçe ist live auf DAZN zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Aston Villa vs. Fenerbahçe: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Fenerbahçe im Villa Park in Birmingham zum Champions-League-Gruppenspiel. Für Unai Emery ist es eine Partie, bei der es nicht nur um Punkte geht – es geht darum, die eigene Heimstärke wiederzufinden.

Villa hat in dieser Saison noch kein Heimspiel in der Liga gewonnen und belegt in der Champions League derzeit den elften Platz. Der Druck, endlich vor eigenem Publikum zu liefern, wächst von Woche zu Woche.

Die Personalsituation macht es Emery nicht leichter. Mit Amadou Onana und Leon Goretzka fehlen gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler, dazu kommt eine sich zuspitzende Verletzungsmisere auf der linken Abwehrseite.

Fenerbahçe reist als Tabellen-24. der Champions League nach Birmingham – ein Team, das in der Königsklasse noch nicht seinen Rhythmus gefunden hat, in der Süper Lig aber zuletzt aufhorchen ließ. Das 8:0 gegen Eyüpspor war ein Statement, das 3:0 bei Rizespor zuletzt ein weiterer Beleg für die Qualität im Kader.

Ismail Kartal kann auf Namen wie N'Golo Kanté, Mason Greenwood und Vedat Muriqi zurückgreifen – Spieler, die auf diesem Niveau den Unterschied machen können. Fenerbahçe ist nicht nach Birmingham gereist, um zu verwalten.

Die bisherige direkte Bilanz ist überschaubar: Nur eine Begegnung ist dokumentiert, ein Europa-League-Duell aus dem Januar 2026, das Villa auswärts mit 1:0 gewann. Die Ausgangslage für beide Seiten ist also offen.

Wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr weiter unten.


Aston Villa vs. Fenerbahçe: Aufstellungen

Aston Villa vs Fenerbahçe Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonNélson SemedoNélson SemedoM. SkriniarM. SkriniarNathan AkéNathan AkéA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN'Golo KantéN'Golo KantéB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

Fenerbahçe

Trainer

  • U. Emery
  • I. Kartal

Form

AVL

AVL - Form

NFO
N1-2
COV
S1-3
TOT
S2-3
SEV
S1-3
BRE
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
FB

FB - Form

ROM
U1-1
GAZ
U0-0
EYU
S8-0
TUT
S0-2
RIZ
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
14/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Aston Villa kommt mit einer gemischten, aber zuletzt aufsteigenden Tendenz in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Partien holte Villa drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Hausherren in der Premier League 2:2 von Brentford, davor gelang ein 2:3-Auswärtssieg bei Tottenham. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 gegen Nottingham Forest. In fünf Spielen erzielte Villa neun Tore und kassierte acht.

Fenerbahçe präsentiert sich in beeindruckender Form. Der türkische Klub gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, darunter das 8:0 gegen Eyüpspor und zuletzt das 3:0 bei Rizespor. Lediglich ein Remis gegen Roma in der Champions League (1:1) und ein torloses Unentschieden gegen Gaziantep FK unterbrachen die Siegesserie. Fenerbahçe erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 14 Tore bei vier Gegentoren.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenFenerbahçe
1
0
0
Europa League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
1Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Die bisher einzige dokumentierte Begegnung zwischen Aston Villa und Fenerbahçe fand im Januar 2026 in der Europa League statt: Fenerbahçe war Gastgeber, Villa gewann das Spiel mit 1:0. Weitere Duelle liegen nicht vor, weshalb die Bilanz auf Basis dieser einen Partie zugunsten von Aston Villa steht.

Aston Villa vs. Fenerbahçe: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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