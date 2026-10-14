Das Spiel zwischen Aston Villa und Fenerbahçe beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen Fenerbahçe

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Fenerbahçe heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und Fenerbahçe ist live auf DAZN zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Aston Villa vs. Fenerbahçe: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Fenerbahçe im Villa Park in Birmingham zum Champions-League-Gruppenspiel. Für Unai Emery ist es eine Partie, bei der es nicht nur um Punkte geht – es geht darum, die eigene Heimstärke wiederzufinden.

Villa hat in dieser Saison noch kein Heimspiel in der Liga gewonnen und belegt in der Champions League derzeit den elften Platz. Der Druck, endlich vor eigenem Publikum zu liefern, wächst von Woche zu Woche.

Die Personalsituation macht es Emery nicht leichter. Mit Amadou Onana und Leon Goretzka fehlen gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler, dazu kommt eine sich zuspitzende Verletzungsmisere auf der linken Abwehrseite.

Fenerbahçe reist als Tabellen-24. der Champions League nach Birmingham – ein Team, das in der Königsklasse noch nicht seinen Rhythmus gefunden hat, in der Süper Lig aber zuletzt aufhorchen ließ. Das 8:0 gegen Eyüpspor war ein Statement, das 3:0 bei Rizespor zuletzt ein weiterer Beleg für die Qualität im Kader.

Ismail Kartal kann auf Namen wie N'Golo Kanté, Mason Greenwood und Vedat Muriqi zurückgreifen – Spieler, die auf diesem Niveau den Unterschied machen können. Fenerbahçe ist nicht nach Birmingham gereist, um zu verwalten.

Die bisherige direkte Bilanz ist überschaubar: Nur eine Begegnung ist dokumentiert, ein Europa-League-Duell aus dem Januar 2026, das Villa auswärts mit 1:0 gewann. Die Ausgangslage für beide Seiten ist also offen.

Wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr weiter unten.





Aston Villa vs. Fenerbahçe: Aufstellungen

Form

Aston Villa kommt mit einer gemischten, aber zuletzt aufsteigenden Tendenz in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Partien holte Villa drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Hausherren in der Premier League 2:2 von Brentford, davor gelang ein 2:3-Auswärtssieg bei Tottenham. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 gegen Nottingham Forest. In fünf Spielen erzielte Villa neun Tore und kassierte acht.

Fenerbahçe präsentiert sich in beeindruckender Form. Der türkische Klub gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, darunter das 8:0 gegen Eyüpspor und zuletzt das 3:0 bei Rizespor. Lediglich ein Remis gegen Roma in der Champions League (1:1) und ein torloses Unentschieden gegen Gaziantep FK unterbrachen die Siegesserie. Fenerbahçe erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 14 Tore bei vier Gegentoren.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Europa League Fenerbahçe FB 0 Aston Villa AVL 1 END 1 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Die bisher einzige dokumentierte Begegnung zwischen Aston Villa und Fenerbahçe fand im Januar 2026 in der Europa League statt: Fenerbahçe war Gastgeber, Villa gewann das Spiel mit 1:0. Weitere Duelle liegen nicht vor, weshalb die Bilanz auf Basis dieser einen Partie zugunsten von Aston Villa steht.

Aston Villa vs. Fenerbahçe: Die Tabellen

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