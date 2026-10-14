Das Spiel zwischen AS Rom und Real Madrid beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit AS Rom gegen Real Madrid

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen AS Roma und Real Madrid wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

AS Rom vs. Real Madrid: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico in Rom empfängt AS Roma heute Abend Real Madrid in der UEFA Champions League. Für beide Mannschaften geht es in der Gruppenphase um wichtige Punkte, und der Druck auf die Heimelf wächst nach zuletzt gemischten Ergebnissen.

Roma-Trainer Gian Piero Gasperini hat Real Madrid öffentlich als außergewöhnlich starke Mannschaft gelobt und betont, wie sehr sich seine eigene Mannschaft seit der Ära seines Vorgängers José Mourinho weiterentwickelt hat. Die Römer sind unter Gasperini ein anderes Team geworden – strukturierter, mutiger, aber noch nicht konstant genug.

Real Madrid reist als Tabellenführer der La Liga mit breiter Brust nach Rom. Die Madrilenen haben zuletzt Villarreal mit 1:0 bezwungen und auch in der Champions League bereits bewiesen, dass sie Spiele gegen Topgegner gewinnen können.

Kylian Mbappé steht im Kader der Gäste und dürfte das Angriffsspiel von José Mourinhos Mannschaft anführen. Mourinho kehrt damit an einen Ort zurück, der für ihn eine besondere Geschichte trägt – er führte Roma einst zu einem europäischen Titel.

Für Roma ist die Partie eine Standortbestimmung. Nach dem Remis gegen Como am vergangenen Wochenende braucht die Mannschaft eine Reaktion auf europäischer Bühne. Der Abend im Olimpico könnte zeigen, wie weit Gasperinis Projekt wirklich gediehen ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.





AS Rom vs. Real Madrid: Aufstellungen

Form

AS Roma kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Römer von Como torlos mit 0:0 – ein Ergebnis, das die Schwankungsbreite dieser Mannschaft widerspiegelt. Zuvor hatte Roma Inter Mailand mit 2:2 gehalten und zuvor Turin mit 0:2 klar besiegt. Insgesamt erzielte Roma in diesen fünf Spielen sechs Treffer und kassierte vier.

Real Madrid präsentiert sich in deutlich stabilerer Verfassung: vier Siege und eine Niederlage in den jüngsten fünf Partien. Das 1:0 gegen Villarreal war der jüngste Beweis für die Effizienz der Madrilenen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 2:1 gegen Atletico Madrid – ein Derby-Ausrutscher, dem Real mit einem 4:1 gegen Rayo Vallecano prompt antwortete. Insgesamt trafen die Gäste in diesen fünf Spielen neunmal und kassierten nur vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs in der Champions League endete mit einem 0:2 aus Sicht der Römer – Real Madrid behielt auch damals im Stadio Olimpico die Oberhand. Blickt man auf die letzten fünf Aufeinandertreffen insgesamt, dominiert Real Madrid die Serie klar: Die Madrilenen gewannen vier dieser Partien, Roma blieb ohne Sieg. Lediglich ein Freundschaftsspiel im Jahr 2019 endete 2:2 unentschieden. Die Geschichte dieser Paarung spricht eindeutig für die Gäste.

AS Rom vs. Real Madrid: Die Tabellen

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