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Champions League
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Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

AS Rom - Real Madrid
AS Rom
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In der Champions League spielt AS Rom gegen Real Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AS Rom und Real Madrid beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit AS Rom gegen Real Madrid

crest
Champions League - Spielwoche 2
Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen AS Roma und Real Madrid wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

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AS Rom vs. Real Madrid: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico in Rom empfängt AS Roma heute Abend Real Madrid in der UEFA Champions League. Für beide Mannschaften geht es in der Gruppenphase um wichtige Punkte, und der Druck auf die Heimelf wächst nach zuletzt gemischten Ergebnissen.

Roma-Trainer Gian Piero Gasperini hat Real Madrid öffentlich als außergewöhnlich starke Mannschaft gelobt und betont, wie sehr sich seine eigene Mannschaft seit der Ära seines Vorgängers José Mourinho weiterentwickelt hat. Die Römer sind unter Gasperini ein anderes Team geworden – strukturierter, mutiger, aber noch nicht konstant genug.

Real Madrid reist als Tabellenführer der La Liga mit breiter Brust nach Rom. Die Madrilenen haben zuletzt Villarreal mit 1:0 bezwungen und auch in der Champions League bereits bewiesen, dass sie Spiele gegen Topgegner gewinnen können.

Kylian Mbappé steht im Kader der Gäste und dürfte das Angriffsspiel von José Mourinhos Mannschaft anführen. Mourinho kehrt damit an einen Ort zurück, der für ihn eine besondere Geschichte trägt – er führte Roma einst zu einem europäischen Titel.

Für Roma ist die Partie eine Standortbestimmung. Nach dem Remis gegen Como am vergangenen Wochenende braucht die Mannschaft eine Reaktion auf europäischer Bühne. Der Abend im Olimpico könnte zeigen, wie weit Gasperinis Projekt wirklich gediehen ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.


AS Rom vs. Real Madrid: Aufstellungen

AS Rom vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AS Rom crest
AS Rom
ROM
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschMatias SouléMatias SouléP. DybalaP. DybalaKouadio KonéKouadio KonéD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniArda GülerArda GülerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
AS Rom

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • G. Gasperini
  • José Mourinho

Form

ROM

ROM - Form

ATA
S2-1
FB
U1-1
TOR
S0-2
INT
U2-2
COM
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
VIL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AS Roma kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Römer von Como torlos mit 0:0 – ein Ergebnis, das die Schwankungsbreite dieser Mannschaft widerspiegelt. Zuvor hatte Roma Inter Mailand mit 2:2 gehalten und zuvor Turin mit 0:2 klar besiegt. Insgesamt erzielte Roma in diesen fünf Spielen sechs Treffer und kassierte vier.

Real Madrid präsentiert sich in deutlich stabilerer Verfassung: vier Siege und eine Niederlage in den jüngsten fünf Partien. Das 1:0 gegen Villarreal war der jüngste Beweis für die Effizienz der Madrilenen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 2:1 gegen Atletico Madrid – ein Derby-Ausrutscher, dem Real mit einem 4:1 gegen Rayo Vallecano prompt antwortete. Insgesamt trafen die Gäste in diesen fünf Spielen neunmal und kassierten nur vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AS RomUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
Klub Freundschaftsspiele
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
2Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Die jüngste Begegnung beider Klubs in der Champions League endete mit einem 0:2 aus Sicht der Römer – Real Madrid behielt auch damals im Stadio Olimpico die Oberhand. Blickt man auf die letzten fünf Aufeinandertreffen insgesamt, dominiert Real Madrid die Serie klar: Die Madrilenen gewannen vier dieser Partien, Roma blieb ohne Sieg. Lediglich ein Freundschaftsspiel im Jahr 2019 endete 2:2 unentschieden. Die Geschichte dieser Paarung spricht eindeutig für die Gäste.

AS Rom vs. Real Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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