Das Spiel zwischen AS Monaco und SC Freiburg beginnt am 22.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit AS Monaco gegen SC Freiburg

Conference League - Spielwoche 2 22. Okt. 2026 - 15:00 Stade Louis II, Monaco

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AS Monaco vs. SC Freiburg: Spielvorschau

AS Monaco empfängt SC Freiburg im Stade Louis II zum Conference-League-Duell zweier Mannschaften, die in dieser Saison auf unterschiedlichen Wegen in die Gruppenphase gefunden haben.

Monaco steht unter der Leitung von Filipe Luis und bringt trotz zuletzt gemischter Ergebnisse in der Ligue 1 eine deutliche Qualität mit. In der Conference League lief es zuletzt besser: Ein 2:1-Auswärtserfolg bei CSKA Sofia unterstrich das Potenzial der Monegassen im europäischen Wettbewerb.

Freiburg reist mit Selbstvertrauen an. Julian Schusters Mannschaft hat in der Bundesliga zuletzt überzeugt und sich auch in der Conference League mit einem 3:2-Sieg gegen FK Jablonec in Szene gesetzt. Die Südbadener wissen, wie man auf europäischem Parkett punktet.

Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs ist in dieser Phase der Conference League nicht ohne Bedeutung. Monaco belegt Platz neun, Freiburg steht auf Rang sieben – beide Seiten wissen, dass Punkte in dieser Partie den weiteren Verlauf der Gruppenphase prägen können.

Ansu Fati, der nach einer Wadenverletzung aus der Vorsaison zurückgekehrt ist, könnte für Monaco eine wichtige Rolle übernehmen. Der Spanier hat sich nach eigenen Angaben im Kreise seiner Mitspieler gut eingefunden und dürfte Filipe Luis weitere Optionen im Angriff bieten.

Freiburg hingegen muss nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga eine Reaktion zeigen. Patrik Schick traf in jenem Spiel für Leverkusen und schrieb damit Bundesliga-Geschichte – ein Ergebnis, das Freiburg-Trainer Schuster als Warnung dienen dürfte.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels finden Sie nachfolgend.





AS Monaco vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Form

Monaco kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der bisher letzte Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen Lorient in der Ligue 1, davor gelang ein 2:1-Erfolg bei CSKA Sofia in der Conference League. Insgesamt erzielte Monaco in diesen fünf Partien acht Treffer und kassierte fünf Gegentore.

Freiburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt unterlag die Mannschaft Bayer Leverkusen mit 1:2 in der Bundesliga, zuvor gab es einen 3:2-Erfolg gegen FK Jablonec in der Conference League. Freiburg traf in diesem Fünferspiel zwölfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen AS Monaco und SC Freiburg liegen keine dokumentierten Begegnungen aus den vergangenen Jahren vor. Dieses Aufeinandertreffen in der Conference League dürfte für beide Klubs ein Novum auf europäischem Niveau darstellen.

AS Monaco vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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