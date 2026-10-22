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Wer zeigt / überträgt AS Monaco vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

AS Monaco - SC Freiburg
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Conference League

In der Conference League spielt AS Monaco gegen SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AS Monaco und SC Freiburg beginnt am 22.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit AS Monaco gegen SC Freiburg

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Conference League - Spielwoche 2
Stade Louis II, Monaco

Wer zeigt / überträgt AS Monaco vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen AS Monaco und SC Freiburg wird live auf RTL und RTL+ übertragen. Über RTL+ können Abonnenten die Partie im Live-Stream verfolgen.

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AS Monaco vs. SC Freiburg: Spielvorschau

AS Monaco empfängt SC Freiburg im Stade Louis II zum Conference-League-Duell zweier Mannschaften, die in dieser Saison auf unterschiedlichen Wegen in die Gruppenphase gefunden haben.

Monaco steht unter der Leitung von Filipe Luis und bringt trotz zuletzt gemischter Ergebnisse in der Ligue 1 eine deutliche Qualität mit. In der Conference League lief es zuletzt besser: Ein 2:1-Auswärtserfolg bei CSKA Sofia unterstrich das Potenzial der Monegassen im europäischen Wettbewerb.

Freiburg reist mit Selbstvertrauen an. Julian Schusters Mannschaft hat in der Bundesliga zuletzt überzeugt und sich auch in der Conference League mit einem 3:2-Sieg gegen FK Jablonec in Szene gesetzt. Die Südbadener wissen, wie man auf europäischem Parkett punktet.

Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs ist in dieser Phase der Conference League nicht ohne Bedeutung. Monaco belegt Platz neun, Freiburg steht auf Rang sieben – beide Seiten wissen, dass Punkte in dieser Partie den weiteren Verlauf der Gruppenphase prägen können.

Ansu Fati, der nach einer Wadenverletzung aus der Vorsaison zurückgekehrt ist, könnte für Monaco eine wichtige Rolle übernehmen. Der Spanier hat sich nach eigenen Angaben im Kreise seiner Mitspieler gut eingefunden und dürfte Filipe Luis weitere Optionen im Angriff bieten.

Freiburg hingegen muss nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga eine Reaktion zeigen. Patrik Schick traf in jenem Spiel für Leverkusen und schrieb damit Bundesliga-Geschichte – ein Ergebnis, das Freiburg-Trainer Schuster als Warnung dienen dürfte.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels finden Sie nachfolgend.


AS Monaco vs. SC Freiburg: Aufstellungen

AS Monaco vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Luis

Form

ASM

ASM - Form

RCL
S2-1
PIS
S2-0
TFC
U2-2
CSS
S1-2
LOR
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCF

SCF - Form

SGE
U2-2
LUZ
S4-2
S04
S2-1
JAB
S3-2
B04
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Monaco kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der bisher letzte Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen Lorient in der Ligue 1, davor gelang ein 2:1-Erfolg bei CSKA Sofia in der Conference League. Insgesamt erzielte Monaco in diesen fünf Partien acht Treffer und kassierte fünf Gegentore.

Freiburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Zuletzt unterlag die Mannschaft Bayer Leverkusen mit 1:2 in der Bundesliga, zuvor gab es einen 3:2-Erfolg gegen FK Jablonec in der Conference League. Freiburg traf in diesem Fünferspiel zwölfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen AS Monaco und SC Freiburg liegen keine dokumentierten Begegnungen aus den vergangenen Jahren vor. Dieses Aufeinandertreffen in der Conference League dürfte für beide Klubs ein Novum auf europäischem Niveau darstellen.

AS Monaco vs. SC Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
110030+33
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
110042+23
S
4
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
110031+23
S
5
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
110020+23
S
5
MjällbyMjällbyMJA
110020+23
S
7
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110032+13
S
7
FC LuganoFC LuganoLUG
110032+13
S
9
AS MonacoAS MonacoASM
110021+13
S
10
PanathinaikosPanathinaikosPAO
110021+13
S
10
BrannBrannBRA
110021+13
S
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
110021+13
S
13
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
110010+13
S
13
KAA GentKAA GentGNT
110010+13
S
15
GetafeGetafeGET
10101101
U
15
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
10101101
U
15
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
10101101
U
15
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
10101101
U
19
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
10101101
U
19
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
10101101
U
19
EgnatiaEgnatiaEGN
10101101
U
19
Riga FCRiga FCRIG
10101101
U
23
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
100123-10
N
23
FK JablonecFK JablonecJAB
100123-10
N
25
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
100112-10
N
25
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
100112-10
N
25
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
100112-10
N
28
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
100112-10
N
29
Aarhus GFAarhus GFAGF
100101-10
N
29
FC ThunFC ThunTHU
100101-10
N
31
Kuopion PSKuopion PSKUP
100124-20
N
32
Pafos FCPafos FCPAF
100113-20
N
33
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
100102-20
N
33
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
100102-20
N
35
BragaBragaBRA
100103-30
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
100104-40
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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