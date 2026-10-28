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Women's Champions League
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Wer zeigt / überträgt Arsenal London vs. SL Benfica heute live im TV und Livestream?

Arsenal London - SL Benfica
Arsenal London
SL Benfica
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt Arsenal London gegen SL Benfica. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Arsenal London und SL Benfica beginnt am 28.10.2026, 21:00.

DeutschlandDisney+

Anstoßzeit Arsenal London gegen SL Benfica

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Women's Champions League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt Arsenal London vs SL Benfica heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arsenal Women und SL Benfica ist live auf Disney+ zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Arsenal London vs. SL Benfica: Spielvorschau

Im Emirates Stadium empfängt Arsenal Women das portugiesische Team SL Benfica in der Gruppenphase der Women's Champions League. Beide Mannschaften treffen in London aufeinander, wenn es darum geht, wichtige Punkte im europäischen Wettbewerb zu sichern.

Für Arsenal ist die Partie eine Chance, die eigene Position in der Tabelle zu verbessern. Renée Slegers' Mannschaft hat zuletzt in der Liga geschwankt, mit einem Sieg gegen Tottenham Hotspur, aber auch Niederlagen gegen Chelsea und Manchester City in den vergangenen Wochen.

Benfica reist nach London mit gemischten Ergebnissen im Gepäck. Das Team von Trainer Ivan Baptista hat in der Champions League bereits gegen Bayern München deutlich verloren, konnte aber gegen Juventus auswärts drei Punkte holen.

Das direkte Duell aus der vergangenen Saison spricht für die Gunners: Im Oktober 2025 gewann Arsenal in Lissabon mit 2:0 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.

Die Women's Champions League hat in den vergangenen Jahren deutlich an Popularität gewonnen, und Partien wie dieses Duell zeigen, warum der Wettbewerb immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Arsenal London vs. SL Benfica: Aufstellungen

Arsenal London vs SL Benfica Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Renée Slegers

Form

ARS

ARS - Form

CHE
N1-0
PAR
U2-2
MCI
N4-2
BIC
U1-1
TOT
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BEN

BEN - Form

PAR
N2-0
BAR
N3-1
PSG
U1-1
JUV
S1-2
FCB
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Arsenal hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 bei Tottenham Hotspur, kassierte zuvor aber eine 2:4-Niederlage gegen Manchester City. In den fünf Spielen erzielte Arsenal sieben Tore und ließ acht Gegentreffer zu.

Benfica kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien, allesamt in der Women's Champions League ausgetragen. Der bisher letzte Erfolg gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Juventus, die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Bayern München. Insgesamt erzielte Benfica in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Arsenal LondonUnentschiedenSL Benfica
1
0
0
Women's Champions League
SL Benfica badge
SL Benfica
BEN
0
Arsenal London badge
Arsenal London
ARS
2
END
2Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das bislang einzige bekannte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Oktober 2025 in der Women's Champions League statt. Benfica war damals Gastgeber, Arsenal gewann das Spiel mit 2:0 und setzte sich klar durch.

Arsenal London vs. SL Benfica: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
U
S
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211052+34
S
U
5
Arsenal LondonArsenal LondonARS
211032+14
U
S
6
InterInterINT
211021+14
U
S
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
N
S
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
U
U
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
N
U
16
RomaRomaROM
201106-61
N
U
17
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
18
ServetteServetteSER
2002113-120
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

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