Das Spiel zwischen Arsenal London und SL Benfica beginnt am 28.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Arsenal London gegen SL Benfica

Women's Champions League - Spielwoche 3 28. Okt. 2026 - 16:00 Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt Arsenal London vs SL Benfica heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arsenal Women und SL Benfica ist live auf Disney+ zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Arsenal London vs. SL Benfica: Spielvorschau

Im Emirates Stadium empfängt Arsenal Women das portugiesische Team SL Benfica in der Gruppenphase der Women's Champions League. Beide Mannschaften treffen in London aufeinander, wenn es darum geht, wichtige Punkte im europäischen Wettbewerb zu sichern.

Für Arsenal ist die Partie eine Chance, die eigene Position in der Tabelle zu verbessern. Renée Slegers' Mannschaft hat zuletzt in der Liga geschwankt, mit einem Sieg gegen Tottenham Hotspur, aber auch Niederlagen gegen Chelsea und Manchester City in den vergangenen Wochen.

Benfica reist nach London mit gemischten Ergebnissen im Gepäck. Das Team von Trainer Ivan Baptista hat in der Champions League bereits gegen Bayern München deutlich verloren, konnte aber gegen Juventus auswärts drei Punkte holen.

Das direkte Duell aus der vergangenen Saison spricht für die Gunners: Im Oktober 2025 gewann Arsenal in Lissabon mit 2:0 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.

Die Women's Champions League hat in den vergangenen Jahren deutlich an Popularität gewonnen, und Partien wie dieses Duell zeigen, warum der Wettbewerb immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Arsenal London vs. SL Benfica: Aufstellungen

Form

Arsenal hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 bei Tottenham Hotspur, kassierte zuvor aber eine 2:4-Niederlage gegen Manchester City. In den fünf Spielen erzielte Arsenal sieben Tore und ließ acht Gegentreffer zu.

Benfica kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien, allesamt in der Women's Champions League ausgetragen. Der bisher letzte Erfolg gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Juventus, die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Bayern München. Insgesamt erzielte Benfica in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang einzige bekannte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Oktober 2025 in der Women's Champions League statt. Benfica war damals Gastgeber, Arsenal gewann das Spiel mit 2:0 und setzte sich klar durch.

Arsenal London vs. SL Benfica: Die Tabellen

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