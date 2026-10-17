Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Osnabrück beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Osnabrück

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 18. Okt. 2026 - 07:30 SchücoArena

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs Osnabrück heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Osnabrück ist live bei WOW zu sehen. Dort lässt sich die Partie in der 2. Bundesliga bequem im Livestream verfolgen.

Arminia Bielefeld vs. Osnabrück: Spielvorschau

In der SchücoArena in Bielefeld empfängt Arminia Bielefeld den VfL Osnabrück zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in der Tabelle dicht beieinander und brauchen Punkte, um die zweite Saisonhälfte mit Rückenwind anzugehen.

Arminia Bielefeld steht unter Trainer Oliver Kirch vor einer schwierigen Aufgabe. Die jüngsten Wochen haben gezeigt, dass die Mannschaft Punkte liegen lässt – zuletzt gelang aber ein wichtiger Sieg gegen Bochum, der neue Zuversicht bringen könnte.

Osnabrück reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz: Auf Pflichtspielniederlagen folgten zuletzt Unentschieden, und die Mannschaft hat in dieser Saison bewiesen, dass sie in der Lage ist, Punkte auswärts zu holen.

Das direkte Duell hat in der jüngeren Vergangenheit selten einen klaren Sieger hervorgebracht. Die Begegnungen beider Klubs waren eng und umkämpft – ein Muster, das sich auch diesmal fortsetzen könnte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Arminia Bielefeld vs. Osnabrück: Aufstellungen

Form

Arminia Bielefeld kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der bislang letzte Ligaauftritt brachte einen 1:0-Sieg gegen VfL Bochum – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen geben dürfte. Zuvor hatte Bielefeld zweimal in Folge nicht gewonnen, darunter ein 2:2 gegen FC Heidenheim und eine 1:2-Niederlage gegen Darmstadt. Insgesamt traf die Mannschaft in diesem Zeitraum neunmal und kassierte neun Gegentreffer.

Osnabrück weist in den letzten fünf Pflichtspielen ein Unentschieden und vier Niederlagen auf – ein Sieg fehlt in dieser Serie. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen Dynamo Dresden, davor setzte es eine 3:1-Niederlage gegen Hertha BSC. Auch zwei Testspielniederlagen gegen Djurgaarden und Bochum trüben das Bild. Zuvor hatte Osnabrück in der Liga ein 1:1 gegen Holstein Kiel geholt – insgesamt eine Phase, in der die Mannschaft zu wenig Konstanz zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2025 in der 3. Liga statt: Arminia Bielefeld gewann auswärts in Osnabrück mit 1:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Bielefeld mit drei Siegen die klar bessere Bilanz – Osnabrück konnte keinen einzigen Sieg verbuchen, zwei Partien endeten unentschieden.

Arminia Bielefeld vs. Osnabrück: Die Tabellen

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