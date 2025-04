Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Hansa Rostock (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Arminia Bielefeld trifft in der 3. Liga auf Hansa Rostock. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga stehen die Partien des 34. Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Arminia Bielefeld am Samstag (19. April) mit Hansa Rostock zu tun. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Überdies fungiert die Schüco-Arena in Bielefeld als Kulisse der Begegnung zwischen der Arminia und Hansa. Arminia Bielefeld und Hansa Rostock halten bei 59 und 51 Zählern.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Arminia Bielefeld vs Hansa Rostock heute live im Free-TV und Livestream?

Ihr könnt das Traditionsduell zwischen Arminia Bielefeld und Hansa Rostock im Free-TV mitverfolgen. Hierbei zeichnet sich der NDR für die Übertragungen ab 13.45 Uhr verantwortlich. Julian Engelhard wird das Spiel für Euch kommentieren, während Stefan Fuckert die Moderation übernimmt.

Zudem könnt Ihr die Partie bei MagentaSport sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz im TV und LIVE STREAM sehen. Zuvor läuft ab 13.45 Uhr die Vorberichterstattung. Doch wollt Ihr die 3. Liga bei MagentaSport mitverfolgen, benötigt Ihr einen Vertrag. Habt Ihr bereits einen mit MagentaTV, kosten die Monats- und Jahresabos 12,95 bzw. 7,95 Euro. Andernfalls müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro bezahlen.

Spiel Arminia Bielefeld vs. Hansa Rostock Wettbewerb 3. Liga, 34. Spieltag Datum Samstag, 19. April 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Schüco-Arena (Bielefeld)

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Hansa Rostock

Arminia Bielefeld vs Hansa Rostock: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld präsentiert sich in der laufenden Saison in starker Verfassung – sowohl im Ligabetrieb als auch im Pokalwettbewerb. Unter der Leitung von Trainer Mitch Kniat hat das Team das Finale des DFB-Pokals erreicht, wo es zum Duell mit dem VfB Stuttgart kommt. Auch in der Liga mischen die Bielefelder ganz oben mit: Mit 59 Punkten rangieren sie dicht hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Besonders beeindruckend ist die aktuelle Serie – in den vergangenen 13 Pflichtspielen musste Arminia nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga bleibt fest im Visier.

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock präsentiert sich derzeit in bestechender Verfassung und macht im Schlussspurt der 3. Liga ordentlich Boden gut. Zuletzt überzeugte die Mannschaft von Coach Mersad Selimbegovic mit einem klaren 4:0-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen den SC Verl – Stürmer Christian Kinsombi stach dabei mit einem Dreierpack heraus. Bereits zuvor sicherten sich die Norddeutschen drei wichtige Punkte durch ein 1:0 beim VfL Osnabrück. Mit inzwischen 51 Zählern nach 32 Partien rangiert Rostock auf Platz sechs und mischt weiterhin im Rennen um den Aufstieg mit.

Arminia Bielefeld vs Hansa Rostock: Die Tabellen

