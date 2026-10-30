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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Arminia Bielefeld - Braunschweig
Arminia Bielefeld
Braunschweig
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Arminia Bielefeld gegen Braunschweig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Braunschweig beginnt am 30.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Braunschweig

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
SchücoArena

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig wird live auf WOW übertragen und kann dort bequem per Livestream verfolgt werden.

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Arminia Bielefeld vs. Braunschweig: Spielvorschau

In der SchücoArena in Bielefeld empfängt Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle – ein Spiel mit Bedeutung für die weitere Ausrichtung der Saison.

Arminia Bielefeld kommt unter Trainer Oliver Kirch mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC – ein Rückschlag, den die Ostwestfalen nun zu Hause korrigieren wollen.

Eintracht Braunschweig reist nach einem überzeugenden 2:0-Auswärtssieg gegen Hannover 96 an und zeigt damit, dass Lars Kornetkas Mannschaft auswärts Punkte holen kann. Die Niedersachsen haben sich zuletzt stabilisiert.

Für Bielefeld ist das Heimspiel eine Chance, nach der Pleite gegen die Berliner wieder in die Spur zu finden. Die eigene Anhängerschaft erwartet eine Reaktion.

Braunschweig hingegen reist mit Rückenwind an und wird versuchen, die Auswärtsstärke der vergangenen Wochen zu bestätigen. Das direkte Duell verspricht einen offenen Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften, die sich nichts schenken werden.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels sind nachfolgend aufgeführt.

Arminia Bielefeld vs. Braunschweig: Aufstellungen

Arminia Bielefeld vs Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Kirch

Form

ABI

ABI - Form

SVD
N2-1
HDH
U2-2
BOC
S0-1
OSN
S2-1
BSC
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
EBS

EBS - Form

FCK
N1-0
SGE
N4-0
HSK
S1-0
GFT
N2-0
H96
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Arminia Bielefeld kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC. Zuvor gab es aber Siege gegen Osnabrück (2:1) und VfL Bochum (1:0 auswärts). In diesem Zeitraum erzielte Bielefeld insgesamt fünf Tore und kassierte sechs.

Eintracht Braunschweig weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Zuletzt gelang ein 2:0-Auswärtserfolg bei Hannover 96, davor aber eine 2:0-Niederlage gegen Greuther Fürth. Der Sieg in Hannover war der zweite Ligasieg in diesem Zeitraum, nachdem Braunschweig auch Holstein Kiel mit 1:0 bezwang. Insgesamt traf Braunschweig fünfmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Arminia BielefeldUnentschiedenBraunschweig
2
3
0
Deutschland 2 Bundesliga
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Arminia Bielefeld
ABI
3
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
3
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
4
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
0
END
11Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt – Arminia Bielefeld gewann damals zu Hause mit 3:2 gegen Braunschweig. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Bielefeld gewann zweimal, Braunschweig einmal, und zweimal trennten sich die Mannschaften mit einem Unentschieden.

Arminia Bielefeld vs. Braunschweig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
OsnabrückOsnabrückOSN
93241415-111
S
N
U
U
N
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
93241314-111
N
S
S
U
N
10
BraunschweigBraunschweigEBS
93151515010
S
N
S
N
U
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
92431718-110
U
U
N
U
S
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
13
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
14
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
15
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
16
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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