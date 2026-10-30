Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Braunschweig beginnt am 30.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Braunschweig

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 30. Okt. 2026 - 13:30 SchücoArena

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig wird live auf WOW übertragen und kann dort bequem per Livestream verfolgt werden.

Arminia Bielefeld vs. Braunschweig: Spielvorschau

In der SchücoArena in Bielefeld empfängt Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle – ein Spiel mit Bedeutung für die weitere Ausrichtung der Saison.

Arminia Bielefeld kommt unter Trainer Oliver Kirch mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC – ein Rückschlag, den die Ostwestfalen nun zu Hause korrigieren wollen.

Eintracht Braunschweig reist nach einem überzeugenden 2:0-Auswärtssieg gegen Hannover 96 an und zeigt damit, dass Lars Kornetkas Mannschaft auswärts Punkte holen kann. Die Niedersachsen haben sich zuletzt stabilisiert.

Für Bielefeld ist das Heimspiel eine Chance, nach der Pleite gegen die Berliner wieder in die Spur zu finden. Die eigene Anhängerschaft erwartet eine Reaktion.

Braunschweig hingegen reist mit Rückenwind an und wird versuchen, die Auswärtsstärke der vergangenen Wochen zu bestätigen. Das direkte Duell verspricht einen offenen Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften, die sich nichts schenken werden.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels sind nachfolgend aufgeführt.

Arminia Bielefeld vs. Braunschweig: Aufstellungen

Form

Arminia Bielefeld kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Hertha BSC. Zuvor gab es aber Siege gegen Osnabrück (2:1) und VfL Bochum (1:0 auswärts). In diesem Zeitraum erzielte Bielefeld insgesamt fünf Tore und kassierte sechs.

Eintracht Braunschweig weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Zuletzt gelang ein 2:0-Auswärtserfolg bei Hannover 96, davor aber eine 2:0-Niederlage gegen Greuther Fürth. Der Sieg in Hannover war der zweite Ligasieg in diesem Zeitraum, nachdem Braunschweig auch Holstein Kiel mit 1:0 bezwang. Insgesamt traf Braunschweig fünfmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt – Arminia Bielefeld gewann damals zu Hause mit 3:2 gegen Braunschweig. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Bielefeld gewann zweimal, Braunschweig einmal, und zweimal trennten sich die Mannschaften mit einem Unentschieden.

Arminia Bielefeld vs. Braunschweig: Die Tabellen

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