Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Freitagsspiel in der Bundesliga: Der 16. Arminia Bielefeld trifft auf den VfL Wolfsburg. Goal erklärt, wer das Spiel überträgt / zeigt.

In der Bundesliga steht der 22. Spieltag an: Arminia Bielefeld empfängt den formstarken VfL Wolfsburg. Anpfiff in der SchücoArena ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Die Arminia konnte bereits in dieser Woche positive Schlagzeilen machen: Gegen den Rekordmeister und Tabellenersten FC Bayern München erkämpften sich die Ostwestfalen ein 3:3, wobei im bayrischen Schneetreiben sogar noch mehr drin gewesen wäre.

Wirklich einfacher wird es für das Team von Uwe Neuhaus vier Tage später aber nicht: Mit dem VfL Wolfsburg kommt eines der stärksten Teams der Liga in den Westen, mit 19 Gegentoren in 21 Spielen hat der Tabellendritte die zweitstärkste Verteidigung nach RB Leipzig.

Für die offensivschwachen Bielefelder (18 Tore) wird das ein harter Kampf - kann sich Wolfsburg erwartungsgemäß durchsetzen? Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel am Freitag zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Montag? So läuft die Partie DSC Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg

Begegnung Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg Datum Freitag | 19.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 22. Spieltag | 5. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr (zum LIVE-TICKER) Ort SchücoArena | Bielefeld Geschätzter Marktwert Arminia Bielefeld: 51 Millionen Euro | VfL Wolfsburg: 221 Millionen Euro

Quelle: GettyImages

Wer überträgt / zeigt Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg live? Die Übertragung der Bundesliga im TV

Vor zwei Wochen ist das Heimspiel der Arminia gegen den SV Werder Bremen aufgrund von ungewohnt starken Schneefällen abgesagt worden - jetzt geht es also wieder in die SchücoArena. Fans dürfen selbstverständlich weiterhin nicht in die Stadien - dafür wird der digitale Anlauf vor den Bildschirmen umso größer sein.

Allerdings stellt sich an dieser Stelle für viele Fans eine Frage, welche für manche Anhänger:innen sicherlich der Grund für diverse Albträume ist: Wird die Bundesliga und das Spiel meines Lieblingsvereins am Freitag LIVE im TV übertragen?

Wer überträgt / zeigt Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg? Die Bundesliga läuft heute nicht im TV-Programm

Die Antwort wird viele Fans enttäuschen: Nein, Bielefeld vs. Wolfsburg wird nicht im TV zu sehen sein. Kein Fernsehsender, sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV, konnte sich die Übertragungsrechte der Bundesligabegegnung sichern.

Das sind zwar enttäuschende Nachrichten, allerdings könnt ihr euch jetzt wie der FC Liverpool im Mai 2019 fühlen: Fürs Aufgeben ist es noch zu früh! Es gibt nämlich eine (kostenlose) Alternative, welche es in sich hat!

DAZN rettet den Freitagabend: Streaminganbieter überträgt Bielefeld vs. Wolfsburg LIVE, exklusiv und kostenlos!

Der Streamingdienst DAZN überträgt am Freitag die Begegnung zwischen Bielefeld und Wolfsburg LIVE und exklusiv! In dieser Saison überträgt der Streamingdienst jedes Freitagsspiel, Montagsspiel sowie die Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr.

Wie bei jedem Bundesliga-Spiel, welches auf DAZN übertragen wird, wird es wieder ausführliche Berichte geben - vor Anpfiff, in der Halbzeit und im Anschluss, inklusive exklusiver Interviews. Die Übertragung wird wie folgt ablaufen.

VfL Wolfsburg zu Gast bei Arminia Bielefeld: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Moderation: Alex Schlüter

Wer zeigt / überträgt DSC Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg im Fernsehen? So seht ihr die Bundesliga auf dem TV-Gerät

Ihr wollt das Spiel unbedingt auf dem Fernseher verfolgen, weil das Tradition ist und schon immer dazugehört? Dann sollte man ja meinen, dass das denkbar schwer wird, da DAZN sein Programm ja via LIVE-STREAM im Internet ausstrahlt.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie man das Spiel auf dem Fernseher sehen kann: Betroffen sind alle Anhänger:innen mit einem Smart-TV. Mit diesen modernen Fernsehern kann man problemlos die kostenlose DAZN-App herunterladen, um die Bundesliga zu verfolgen. Wie ihr ein kostenloses Abonnement abschließt erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Quelle: GettyImages

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg? So seht ihr die Bundesliga im LIVE-STREAM

Einzelheiten zur Übertragung wären also geklärt, DAZN zeigt das Bundesligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Wolfsburg. Ein paar ungeklärte Fragen bleiben aber offen - um die kümmern wir uns jetzt.

Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg kostenlos sehen? So einfach geht's!

Wir wissen genau, was ihr wissen wollt: Schon mehrfach haben wie in diesem Artikel eine kostenlose Möglichkeit angeteast, um das Spiel zu sehen. Es handelt sich dabei um den DAZN Probemonat - mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte DAZN-Programm zugreifen.

Der Probemonat ist vollständig kostenlos - ihr bezahlt also nicht einen Cent. Dabei ist der Gratismonat auch noch unverbindlich: Ihr müsst also keine Sorge haben, in einen Knebelvertrag zu geraten - ihr könnt einfach rechtzeitig und kostenlos kündigen.

Bielefeld - Wolfsburg: So günstig ist es, die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen

DAZN hat euch überzeugt und ihr wollt weiterhin Abonnent bleiben? Dann müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, wobei es zwei unterschiedliche Angebote gibt. Diese unterscheiden sich nur in Länge und Kosten, nicht aber im übertragenen Programm.

Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr

Der letzte Armine, dem diese Ehre in der Bundesliga zuteil wurde, war übrigens Massimiliano Porcello am 30.Spieltag der Saison 2004/2005.#immerdabei https://t.co/OQH8U2fS8Q — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 16, 2021

Mehr als nur Bielefeld vs. Wolfsburg: So viel zeigt kein anderer Dienst!

Ihr seid euch nicht sicher, ob DAZN etwas für euch ist - schließlich kennt ihr euch zu wenig mit dem "Netflix des Sports" und seinem Programm aus? Dann können wir euch weiterhelfen, hier seht ihr eine Auswahl der Übertragungen - insgesamt sind es über 8.000 pro Jahr!

Fußball ​Bundesliga / Highlights 2. Bundesliga Champions League / Europa League / Nations League / Copa Libertadores Ligue 1 / LaLiga / Serie A / FA Cup / Eredivisie / Liga NOS / MLS

Basketball NBA / Basketball Champions League / ACB

Tennis

Wintersport ​Biathlon Skisprung Ski Alpin Nordische Kombination

Eishockey

American Football

Kampfsport ​MMA Boxen WWE

Motorsport

Leichtathletik

Radsport

Reitsport

Darts

E-Sport

Baseball

Handball

Eurosport 1 / Eurosport 2

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg LIVE im TV und STREAM? Die Aufstellungen der Bundesliga

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Freitagsbegegnung vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg bei Arminia Bielefeld live? Der Direktvergleich

ARMINIA BIELEFELD 37 Spiele VfL Wolfsburg 3 Siege 11 3 Remis 3 11 Niederlagen 3 10 Tore 28

Quelle: GettyImages

