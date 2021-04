Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung

In der Bundesliga trifft Arminia Bielefeld im Abstiegskampf auf den SC Freiburg. Wir zeigen, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der Bundesliga steht der 28. Spieltag an: Aufsteiger Arminia Bielefeld trifft auf den SC Freiburg. Anstoß der Partie in der SchücoArena ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Die Arminia steckt weiter mitten im Abstiegskampf und liegt derzeit auf Platz 17. Man ist punktgleich mit dem 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz, zwei Punkte fehlen zum Nichtabstiegsplatz. Ein Sieg gegen Freiburg würde also extrem helfen.

Beim Sportclub scheint es auf eine entspannte Restsaison hinauszulaufen. Mit dem Abstieg muss man sich nicht mehr wirklich beschäftigen, einzig nach oben könnte man noch ein paar Plätze gut machen.

Arminia Bielefeld trifft auf den SC Freiburg. Goal erklärt Euch, wo die Bundesliga am Freitag gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg WETTBEWERB Bundesliga | 28. Spieltag ORT SchücoArena | Bielefeld ANSTOSS Freitag | 20.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg? So sind die Bundesligarechte verteilt

Wer zeigt / übertragt die Bundesliga an welchem Tag? Diese Frage stellen sich viele Fans immer wieder, weil die Übertragungsrechte bei zwei Anbietern liegen: Sky und DAZN.

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring zeigt dabei alle Samstagsspiele live im Einzelspiel, die Nachmittagspartien zudem in der bekannten Konferenz. Auch am Sonntag ist Sky bis auf einzelne Spiele um 13.30 Uhr Euer Ansprechpartner.

DAZN zu Gast beim sympathischsten Verein der Bundesliga @scfreiburg. Daraus entstanden: Das brandneue Matchday Feature. Verfügbar auf DAZN und YouTube 🖥 pic.twitter.com/cY9axKjpvr — DAZN DE (@DAZN_DE) April 4, 2021

Euch ist bestimmt aufgefallen, dass die Freitagsspiele und damit auch Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg nicht im Sky-Programm enthalten sind. Freitags ist die Bundesliga nämlich bei DAZN zu Hause.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Fans von Arminia Bielefeld und dem SC Freiburg können am Freitag ab 20.15 Uhr bei DAZN reinschauen. Als Moderator wird Alexander Schlüter durch die Sendung führen.

Rollt dann der Ball in der SchücoArena, kommentiert Marco Hagemann das Spielgeschehen. Als Experte an seiner Seite fungiert Ralph Gunesch.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg? Das kostet DAZN

Der Streamingdienst DAZN bietet nationalen und internationalen Live-Sport an. Neben der Fußball-Bundesliga gehören auch die Champions League und Europa League dazu, zudem sind zahlreiche Top-Ligen aus Europa Teil des Angebots.

Für Neukunden ist DAZN einen Monat lang gratis! Mit dieser Variante können Fans Arminia Bielefeld gegen Freiburg kostenlos sehen.

Wer auch nach dem Gratismonat überzeugt vom Angebot ist, kann DAZN monatlich für 11,99 Euro buchen. Wer sich direkt für ein Jahr bindet, kann das für 119,99 Euro tun und dadurch etwas Geld sparen

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg? So läuft der LIVE-STREAM auf dem TV-Gerät

Der LIVE-STREAM von DAZN zu Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg ist auf vielen verschiedenen Geräten verfügbar. Grundvoraussetzung für den Empfang ist allerdings eine ausreichende Internetverbindung, denn ohne diese nutzt Euch die DAZN-App nichts.

DAZN kann auf dem Smartphone oder Tablet, der Spielekonsole oder auch dem Smart-TV abgespielt werden.

Steht Euch keines dieser Geräte zur Verfügung, kann man den LIVE-STREAM auch via Laptop und HDMI-Kabel auf das TV-Gerät werfen.

Noch eben einen Kaffee einschenken und dann kann es losgehen mit unserer Pressekonferenz vor #DSCSCF!

Die gute Nachricht: Alle Spieler sind fit!#immerdabei pic.twitter.com/2kZxIhYZH6 — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) April 8, 2021

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg? So seht Ihr das Spiel kostenlos

DAZN dürfte vielen Fans mittlerweile ein Begriff sein, denn der Streamingdienst auf Ismaning hat neben der Bundesliga auch Spiele aus dem größten europäischen Vereinswettbewerb, der Champions League, im Angebot.

Wer skeptisch ist, dass es kompliziert ist, den LIVE-STREAM von DAZN zu Arminia Bielefeld gegen Freiburg abzurufen, der kann beruhigt sein. Eine Anmeldung erfolgt in wenigen Schritten, danach nur mit den Benutzerdaten einloggen und der LIVE-STREAM kann starten.

Wie bereits erwähnt, gibt es für Neukunden sogar die Möglichkeit, vier Wochen lange ohne Kosten auf sämtliche Streams zuzugreifen. Erst danach kann man sich für eine kostenpflichtige Weiterführung entscheiden. Dank des Gratismonats seht Ihr Bielefeld gegen Freiburg bei DAZN also kostenlos!

