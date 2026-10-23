Das Spiel zwischen Altach und Austria Wien beginnt am 23.10.2026, 19:30.

Anstoßzeit Altach gegen Austria Wien

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10 23. Okt. 2026 - 13:30 Cashpoint Arena

Wer zeigt / überträgt Altach vs Austria Wien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Altach und Austria Wien wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Wer den Live-Stream nutzen möchte, kann dies über SkyX tun.

Altach vs. Austria Wien: Spielvorschau

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt der SC Rheindorf Altach im Cashpoint Arena den FK Austria Wien. Beide Klubs befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und brauchen dringend Punkte.

Altach kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Das Team von Trainer Ognjen Zaric kassierte zuletzt eine deutliche 3:0-Niederlage gegen RB Salzburg, konnte davor aber mit einem 3:0-Erfolg gegen Wolfsberger AC aufzeigen.

Austria Wien reist nach Vorarlberg mit zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge im Gepäck. Stephan Helm und sein Team verloren zuletzt 3:2 gegen Ried und 0:2 gegen Sturm Graz.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in dieser Saison bereits eine klare Aussage gemacht: Altach gewann das Hinspiel im Februar mit 2:1. Austria Wien wird auf Revanche aus sein.

Beide Mannschaften stehen unter Druck, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu befreien. Ein Heimsieg für Altach wäre ein wichtiger Schritt, während Austria Wien einen Auswärtserfolg dringend benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.





Altach vs. Austria Wien: Aufstellungen

Form

Altach kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der deutlichste Auftritt war ein 7:0-Pokalsieg gegen SK Bischofshofen, in der Liga folgte jedoch eine 3:0-Niederlage gegen RB Salzburg als jüngstes Ergebnis. Insgesamt erzielte Altach in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierte aber auch sieben.

Austria Wien weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die Wiener gewannen zuletzt ein Testspiel gegen Admira Wacker mit 6:1, in der Bundesliga blieb man aber in den letzten beiden Spielen ohne Sieg. Das 2:2 gegen Grazer AK und der 2:1-Erfolg gegen Austria Lustenau zeigen, dass die Mannschaft durchaus punkten kann.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Februar 2026 mit einem 2:1-Heimsieg für Altach in der Österreich 1. Bundesliga. Davor hatte Austria Wien im August 2025 mit 1:0 gewonnen, während das Duell im April 2024 2:2 endete. Aus den drei jüngsten Vergleichen führt Altach mit einem Sieg gegenüber einem Sieg für Austria Wien bei einem Unentschieden.

Altach vs. Austria Wien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.