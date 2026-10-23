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Österreich 1. Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Altach vs. Austria Wien heute live im TV und Livestream?

Altach - Austria Wien
Altach
Austria Wien
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt Altach gegen Austria Wien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Altach und Austria Wien beginnt am 23.10.2026, 19:30.

DeutschlandSky Sport Austria 1
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Altach gegen Austria Wien

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Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10
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Wer zeigt / überträgt Altach vs Austria Wien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Altach und Austria Wien wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Wer den Live-Stream nutzen möchte, kann dies über SkyX tun.

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Hier ansehen

Altach vs. Austria Wien: Spielvorschau

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt der SC Rheindorf Altach im Cashpoint Arena den FK Austria Wien. Beide Klubs befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und brauchen dringend Punkte.

Altach kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Das Team von Trainer Ognjen Zaric kassierte zuletzt eine deutliche 3:0-Niederlage gegen RB Salzburg, konnte davor aber mit einem 3:0-Erfolg gegen Wolfsberger AC aufzeigen.

Austria Wien reist nach Vorarlberg mit zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge im Gepäck. Stephan Helm und sein Team verloren zuletzt 3:2 gegen Ried und 0:2 gegen Sturm Graz.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in dieser Saison bereits eine klare Aussage gemacht: Altach gewann das Hinspiel im Februar mit 2:1. Austria Wien wird auf Revanche aus sein.

Beide Mannschaften stehen unter Druck, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu befreien. Ein Heimsieg für Altach wäre ein wichtiger Schritt, während Austria Wien einen Auswärtserfolg dringend benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.


Altach vs. Austria Wien: Aufstellungen

Altach vs Austria Wien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Zaric

Form

ALT

ALT - Form

BIS
S7-0
GAK
N1-2
LUS
N2-0
WAC
S3-0
SAL
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
WIE

WIE - Form

LUS
S2-1
GAK
U2-2
ADM
S1-6
SGR
N0-2
RIE
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Altach kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der deutlichste Auftritt war ein 7:0-Pokalsieg gegen SK Bischofshofen, in der Liga folgte jedoch eine 3:0-Niederlage gegen RB Salzburg als jüngstes Ergebnis. Insgesamt erzielte Altach in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierte aber auch sieben.

Austria Wien weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die Wiener gewannen zuletzt ein Testspiel gegen Admira Wacker mit 6:1, in der Bundesliga blieb man aber in den letzten beiden Spielen ohne Sieg. Das 2:2 gegen Grazer AK und der 2:1-Erfolg gegen Austria Lustenau zeigen, dass die Mannschaft durchaus punkten kann.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AltachUnentschiedenAustria Wien
1
2
2
Österreich 1. Bundesliga
Altach badge
Altach
ALT
2
Austria Wien badge
Austria Wien
WIE
1
END
Österreich 1. Bundesliga
Austria Wien badge
Austria Wien
WIE
1
Altach badge
Altach
ALT
0
END
Österreich 1. Bundesliga
Austria Wien badge
Austria Wien
WIE
2
Altach badge
Altach
ALT
2
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Februar 2026 mit einem 2:1-Heimsieg für Altach in der Österreich 1. Bundesliga. Davor hatte Austria Wien im August 2025 mit 1:0 gewonnen, während das Duell im April 2024 2:2 endete. Aus den drei jüngsten Vergleichen führt Altach mit einem Sieg gegenüber einem Sieg für Austria Wien bei einem Unentschieden.

Altach vs. Austria Wien: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
9801268+1824
S
S
S
S
N
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
9630214+1721
S
U
S
U
S
3
LASKLASKLAS
9612239+1419
S
N
U
N
S
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
95221610+617
S
S
N
S
N
5
RiedRiedRIE
94231615+114
S
S
S
U
N
6
WSG TirolWSG TirolWSG
93241214-211
S
N
N
U
S
7
HartbergHartbergHAR
93241519-411
N
S
U
U
S
8
Grazer AKGrazer AKGAK
9234722-159
N
U
U
S
U
9
Austria LustenauAustria LustenauLUS
92251119-88
N
N
S
N
N
10
Austria WienAustria WienWIE
9216918-97
N
N
U
S
N
11
AltachAltachALT
9207815-76
N
S
N
N
N
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
9126718-115
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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